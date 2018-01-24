Путин посетил первую соборную мечеть Уфы

В рамках рабочего визита в Башкортостан президент России Владимир Путин совместно с председателем Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховным муфтием Талгатом Таджуддином посетил первую уфимскую соборную мечеть.

В сопровождении полпреда президента в ПФО Михаила Бабича и главы региона Рустэма Хамитова, Путин с Таджуддином осмотрели мужской молельный зал на втором этаже мечети. Верховный муфтий вкратце рассказал главе государства об истории строительства мечети, ее прихожанах, а также внутреннем устройстве, передает РИА «Новости».

Первая уфимская соборная мечеть является одной из старейших в России. Ее возвели в 1830 году. При мечети действовало медресе «Гусмания» и двухклассное училище.

С 1960 по 1992 годы мечеть была единственной в Уфе. Медресе позже преобразовали в Исламский институт имени Ризаэтдина ибн Фахретдина, а затем в Российский исламский университет ЦДУМ России.

Во время встречи с Талгатом Таджудином, Владимир Путин положительно оценил рост числа мечетей в Башкортостане и подготовку специалистов в сфере ислама.

«Очень приятно, что все развивается. Как вы сказали, в 2000 году было 16 мечетей (в Башкортостане), а сейчас – 1,2 тыс. Это говорит о развитии наших традиционных религий, в том числе традиционного ислама», – цитирует Путина ТАСС.

Президент России также позитивно отозвался о подготовке специалистов в сфере ислама в Башкортостане.

«Это очень хорошая, правильная совместная работа», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, ранее во время рабочего визита в столицу Башкортостана на встрече с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения Путин предложил расцеловать одного из них за инициативу о награждении предприятий за трудовые достижения.