Путин захотел «расцеловать» инициативного рабочего в Уфе

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения предложил расцеловать одного из них за инициативу о награждении предприятий за трудовые достижения.

«Давайте я вас просто расцелую», – сказал Путин, улыбнулся и приобнял рабочего.

После этого президент уже серьезно прокомментировал тему, сказав, что в советское время награждали за трудовые заслуги каждого конкретного человека, сообщает «Российская газета».

Путин отметил, что власти изучат инициативу о возвращении наградных традиций.