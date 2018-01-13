США признали преимущества России в производстве ядерного оружия

У России есть серьезные преимущества перед США и их союзниками в производстве ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах, говорится в несекретной версии ядерной доктрины США.

В доктрине сказано, что в России создается «большой, разносторонний и современный набор нестратегических систем», которые могут быть как «обычными вооружениями», так и ядерными. При этом они не подпадают под действие договора СНВ, говорится в документе.

США утверждают, что, хотя Россия часто критикует ПРО США, российские баллистические ракеты также модернизируются. Кроме того, как сказано в доктрине, Россия «разрабатывает новую ракету-перехватчик», передает РИА «Новости».

Напомним, опубликована несекретная версии ядерной доктрины США.