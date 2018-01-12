Нефть подешевела на данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу умеренно пошли вниз, но все еще находятся на максимальных отметках за три года.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1 цент (0,02%) и составила 69,25 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевела на 19 центов (0,30%) – до 63,61 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать данные министерства энергетики США, которые указали на снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей – до минимальных с августа 2015 года 419,5 млн баррелей.