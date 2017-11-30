СМИ: ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за Ту-95МС

Авиабаза ВВС Австралии в городе Дарвин в начале декабря была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за пролета российских бомбардировщиков Ту-95МС в нейтральных водах у берегов Индонезии.

При этом пресс-секретарь австралийского минобороны заявил, нарушения иностранными самолетами воздушного пространства Австралии зафиксировано не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian.

Австралийские эксперты считают, что Россия таким образом стремится расширить свое влияние в Азиатско-Тихоокенском регионе.

Напомним, российские Ту-95МС прилетели с визитом в Индонезию в начале декабря.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что все полеты во время нахождения российских бомбардировщиков в Индонезии выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.