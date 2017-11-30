СМИ: ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за Ту-95МС

Взгляд
30 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
Разделы

Новейшие технологии возвращают мир в «бандитский капитализм»

Владелец Amazon Джеффри Безос может стать первым триллионером планеты Фото: кадр из видео
В 2017 году богатые богатели, а бедные разорялись с пугающей скоростью. На сегодняшний день состояние четырех человек равно состоянию половины человечества. Обычно такие тенденции приводят к революциям и мировым войнам, тем более что капитализм явно возвращается в «дикое» состояние» – с «потогонками», коррупцией и откровенно бесстыжей эксплуатацией. Подробности...
Перейти а раздел…

Сделка по С-400 втягивает Турцию в рублевую зону

Россия широким жестом отдает ЗРК пока за полцены – Турция отдаст другую половину «потом»Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Параметры сделки по покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно определены. Одной из особенностей стал кредитный договор – больше половины суммы за ЗРК Анкара заплатит в рассрочку, причем рублями. Насколько это выгодно для России и нет ли риска, что Турция не сможет расплатиться по этому долгу? Подробности...
Перейти а раздел…

«У детей есть причина бояться Деда Мороза»

В среднем полноценная амуниция Мороза обходится в 30–45 тысяч рублейФото: Донат Сорокин/ТАСС
Дед Мороз – это не только сказка, но и профессия. Причем профессия чрезвычайно тяжелая, требующая готовности к любым ситуациям. Как сказался на ней экономический кризис? Как не испортить ребенку праздник, приглашая в дом Деда Мороза? И правы ли психологи, утверждающие, что «новогодний волшебник» может быть опасен для детской психики? Подробности...
Перейти а раздел…

«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
Перейти а раздел…

Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
Перейти а раздел…

Итоги 2017 года – заметки для учебника истории

Сергей Худиев, публицист, богослов
Что из событий уходящего 2017 года запомнится на десятилетия, может быть, даже на века? Это, конечно, трудно предсказывать, но, пытаясь взглянуть на уходящий год как бы глазами следующего поколения, хочется отметить самое существенное. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

В 2018-м на Донбассе нужно действовать на опережение

Андрей Бабицкий, журналист
Cписывать в утиль власти Донбасса, как полностью некомпетентные и случайные, мне кажется неоправданно радикальным подходом. Новообразованные государства не только воюют и выживают, но и развиваются. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Главная сенсация 2017 года в американской политике

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американские СМИ разошлись в оценке первого года правления нового президента. Если в середине 2017-го аналитики еще делали попытки оценить работу Большого Дональда с долей отстраненности, то к Рождеству «оттенки серого» исчезли. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото - президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашисткой Германии на СССР
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
      Подробности...

      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

        Суд приговорил экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. Как вы оцениваете приговор Улюкаеву?
        • Слишком мягкий

        • Адекватный

        • Слишком суровый

        Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей?
        • Да, я в их числе

        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Неизвестный захватил заложников в почтовом отделении в Харькове
          В Госдуме дали совет заинтересовавшимся Крымским мостом украинским военнымВ Крыму назвали главную уязвимость украинских генераловПлан «Перехват» ввели в Москве после убийства на востоке столицыВ болезни Олега Табакова заподозрили стоматологов
          Штаб Собчак пожаловался на ролик ЕР с Дедом МорозомАнгольский спутник вышел в точку стояния на геостационарной орбитеДействия косовских властей вызвали беспокойство СШАИтоги 2017 года в фотографиях (фото)
          Сирийские военные показали видео выезда террористов ИГ из Ракки (видео)РПЦ обнаружила сходство криптовалюты и доллараСША решили не менять роль своих вооруженных сил на УкраинеВВС Австралии привели в боевую готовность из-за Ту-95МС

          Главная тема


          У детей есть причина бояться Деда Мороза

          Джинн Шахин


          Посольство объяснило отказ России выдать визу сенатору США

          получил награду


          Опубликовано фото совершившего засекреченный подвиг в Сирии российского спецназовца

          «внуки Андроника»


          Азербайджанского журналиста уволили за желание проломить голову русскоязычным детям

          война в сирии


          СМИ: Американские вертолеты вывезли из провинции Дейр-эз-Зор лидеров ИГ

          «русская тема»


          Посол России в США: Мы с протянутой рукой ходить не будем

          «прекрасно осведомлены»


          Киев признал наличие уголовников среди освобожденных по обмену «героев»

          по заявлению сбу


          Украина нашла способ наказать футболистов ДНР

          проспект Мира


          Мужчину зарезали на новогоднем корпоративе в Москве

          «неравноценный обмен»


          Семен Пегов: В истории с обменом пленными в Донбассе есть очень любопытный нюанс

          Избирательная кампания


          Ирина Алкснис: Ломаются копья, споры до хрипоты, скандалы едва не доходят до мордобоя

          документальное подтвержждение


          Денис Селезнев: ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

          на ваш взгляд


          Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?

          СМИ: ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за Ту-95МС

             30 декабря 2017, 14:42
          Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Авиабаза ВВС Австралии в городе Дарвин в начале декабря была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за пролета российских бомбардировщиков Ту-95МС в нейтральных водах у берегов Индонезии.

          При этом пресс-секретарь австралийского минобороны заявил, нарушения иностранными самолетами воздушного пространства Австралии зафиксировано не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian.

          Австралийские эксперты считают, что Россия таким образом стремится расширить свое влияние в Азиатско-Тихоокенском регионе.

          Напомним, российские Ту-95МС прилетели с визитом в Индонезию в начале декабря.

          В Министерстве обороны России подчеркнули, что все полеты во время нахождения российских бомбардировщиков в Индонезии выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............