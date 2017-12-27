WhatsApp отказался от поддержки некоторых ОС в 2018 году

Мессенджер WhatsApp решил отказаться от поддержки некоторых операционных систем ОС в 2018 году.

По данным International Business Times, с 1 января 2018 года мессенджер перестанет работать на ОС Windows 8.0 или старше, BlackBerry OS или BlackBerry 10.

Создатели WatsApp рассказали, что отказ будет постепенным, но в итоге многие функции мессенджера станут для владельцев таких гаджетов недоступными.

Также в следующем году мессенджер прекратит поддержку Nokia S40, а в будущем разработчики планируют отказаться устройств, работающих на базе Android 2.3.7 и старше.

Напомним, ранее WhatsApp разрешил удалять сообщения у всех участников переписки.