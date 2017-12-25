Экс-начальника управления «Оборонсервиса» осудили за хищение 230 млн рублей

Московский суд вынес приговор начальнику одного из управлений «Оборонсервиса»: он получил шесть лет колонии и 900 тыс. рублей штрафа за хищение более 230 млн рублей у Минобороны.

«В Савеловском районном суде Москвы завершился процесс по делу о махинациях со средствами Минобороны России, выделенными на создание одного из центров боевой подготовки, возбужденному по материалам проверки Главной военной прокуратуры. За совершение мошенничества в особо крупном размере осужден начальник одного из управлений ОАО «Оборонсервис» (АО «Гарнизон» – прим. ВЗГЛЯД) Евгений К.», – сообщает сайт Главной военной прокуратуры.

Экс-руководитель проекта в «Оборонсервисе» в процессе выполнения госконтакта по созданию центра боевой подготовки, организовал подписание контракта между иностранной фирмой и подконтрольной ему компанией. Сообщается, что при этом К. злоупотребил доверием должностных лиц Минобороны и «Оборонсервиса».

Обвиняемый обналичил и похитил более 231,2 млн рублей. Заявленный Минобороны гражданский иск о взыскании с виновного всей суммы в счет компенсации причиненного ущерба удовлетворен судом в полном объеме.

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Он оштрафован на 900 тыс. рублей и лишен права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях сроком на три года.

В целях возмещения гражданского иска Минобороны суд постановил взыскать изъятые у осужденного денежные средства на сумму более 40 млн рублей и сохранил арест на две дорогостоящие квартиры в Москве.