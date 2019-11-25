«Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

«Мечтай, твори!» – студия товаров для творчества и рукоделия. Компания создана в 2012 году в Ставрополе. Ее основатель – Екатерина Сыроваткина. Первые вложения – 240 тысяч рублей, а сейчас годовой оборот составляет 1,1 млн рублей.

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