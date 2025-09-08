  • Новость часаЛидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    8 сентября 2025, 18:05 • Справки

    БТР-60 – советский колёсный бронетранспортёр

    БТР-60 – советский колёсный бронетранспортёр
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    БТР-60 стал первым советским серийным колёсным бронетранспортёром, положившим начало целой эпохе в развитии бронетехники. Эта машина обеспечивала мобильность и защиту мотострелковых подразделений, позволяла быстро перебрасывать пехоту на поле боя и обеспечивать огневую поддержку. Принятый на вооружение в 1960 году, БТР-60 активно использовался более чем в тридцати странах мира, прошёл через множество вооружённых конфликтов и стал символом мобильной сухопутной войны второй половины ХХ века.

    Исторические предпосылки к созданию БТР-60

    После окончания Второй мировой войны Советский Союз оказался перед задачей переоснащения своей армии в условиях быстрого развития вооружений и изменения тактики ведения боевых действий. Армейские подразделения нуждались в технике, которая позволяла бы эффективно и быстро перебрасывать личный состав к линии фронта, обеспечивая при этом защиту от вражеского огня. Прежние образцы бронетранспортёров, основанные на гусеничной базе, были ограничены по скорости и требовали более частого обслуживания, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Назрела необходимость в создании принципиально новой машины.

    Советские военные аналитики внимательно изучали технические решения, применяемые в армиях потенциальных противников и союзников. Особое внимание уделялось американскому опыту, где в конце 1950-х годов появился бронетранспортёр М113, а ранее активно применялись колёсные разведывательные бронеавтомобили, такие как М8 Greyhound. Колёсная техника демонстрировала высокую подвижность, меньшие затраты на эксплуатацию и была проще в обучении персонала. В условиях наращивания сухопутных сил и акцента на мобильность Советский Союз решил использовать подобные наработки, адаптировав их под свои тактические и технические реалии.

    Уже в начале 1950-х годов в СССР начались экспериментальные проекты по созданию бронетранспортёра на колёсной базе. Но первые попытки не удовлетворяли требованиям военных: машины не обеспечивали должной проходимости, были неудобны в обслуживании или имели слабую бронезащиту.

    Параллельно развивалась идея создания бронемашины с четырёхосной схемой и полным приводом, что обеспечивало бы высокую манёвренность и устойчивость на бездорожье. Требовалось также решить задачу по обеспечению амфибийных возможностей: машина должна была преодолевать водные преграды без подготовки, что было критически важно для европейского театра военных действий.

    Реализация этих требований была поручена Горьковскому автомобильному заводу, обладавшему значительным опытом в производстве колёсной техники. Конструкторский коллектив под руководством В. А. Дедкова приступил к созданию новой машины, которая сочетала бы в себе проходимость, надёжность, простоту конструкции и защиту экипажа. Так в 1960 году был создан БТР-60 – первая серийная модель советского колёсного бронетранспортёра, которая заложила фундамент для целого семейства аналогичных машин. Его появление стало важным шагом в развитии мобильных средств доставки пехоты и обеспечило переход к новому этапу в организации мотострелковых войск.

    Техническое устройство и возможности БТР-60

    БТР-60 построен по колёсной схеме 8х8, где каждая из четырёх осей имела привод. Такое решение обеспечивало высокую проходимость машины в условиях бездорожья. Корпус бронетранспортёра сварной, выполнен из катаной броневой стали толщиной до 10 мм, что позволяло выдерживать попадания из стрелкового оружия и осколки гранат. Внутри машина была разделена на несколько отсеков: передний – для управления, центральный – десантный, задний – моторный. Такая компоновка позволяла изолировать экипаж от двигателей, снижая шум и температуру в боевом отделении. Высадка десанта осуществлялась через верхние люки.

    Силовая установка включала два бензиновых двигателя ГАЗ-40П мощностью по 90 л.с. каждый, расположенных в кормовой части. Такая схема повышала живучесть: даже при выходе из строя одного двигателя машина могла продолжать движение. Суммарная мощность обеспечивала скорость до 80 км/ч по шоссе и около 10 км/ч на воде. Для движения по воде применялся водомётный движитель, размещённый в корме. Запас хода составлял около 500 км, что позволяло совершать продолжительные марши без дозаправки. При массе около 10 тонн бронетранспортёр оставался достаточно лёгким для преодоления слабых мостов и участков с рыхлым грунтом.

    Вооружение первых серийных БТР-60П ограничивалось пулемётом СГМБ. В дальнейшем, на модификациях, вооружение усилили: появились крупнокалиберный пулемёт КПВТ калибра 14,5 мм и спаренный с ним ПКТ калибра 7,62 мм, установленные в башне. Такой комплекс вооружения обеспечивал поражение как живой силы противника, так и лёгкобронированных целей. Боекомплект составлял до 500 патронов к КПВТ и до 2000 патронов к ПКТ, чего было достаточно для огневой поддержки в бою. Экипаж машины состоял из водителя и командира, а десантное отделение вмещало до восьми пехотинцев с полным вооружением. Благодаря продуманной конструкции и рациональной компоновке, машина сохраняла хорошую управляемость даже при полной загрузке.

    Технические решения, реализованные в БТР-60, позволили добиться высокой надёжности и тактической гибкости. Машина одинаково уверенно действовала в степях, пустынях, на заснеженной почве и в болотистой местности. Амфибийные свойства давали преимущество при преодолении водных преград – важное качество для наступательных операций. Наличие полного привода и низкое удельное давление на грунт обеспечивали проходимость на уровне многих гусеничных машин. Простота конструкции и модульность узлов позволяли оперативно обслуживать технику в полевых условиях, а двойная силовая установка защищала от полной потери хода при неисправности одного из двигателей. Всё это сделало БТР-60 надёжной опорой мотострелковых войск.

    Развитие конструкции: от БТР-60П к БТР-60ПБ

    Первые серийные БТР-60, обозначенные как БТР-60П, поступили в войска в 1960 году. Эти машины имели характерную особенность – полностью открытое сверху десантное отделение. Подобная компоновка упрощала посадку и высадку личного состава, но одновременно снижала защищённость десанта от осколков, пуль и неблагоприятных погодных условий. В условиях боевых действий это было серьёзным недостатком. Тем не менее, на начальном этапе машина воспринималась как временное решение, пока не будет создан более защищённый вариант. Основные узлы конструкции уже тогда демонстрировали высокий потенциал для последующей модернизации.

    Следующим этапом стала модификация БТР-60ПА, в которой над десантным отделением появилась броневая крыша. Эта доработка значительно повысила выживаемость личного состава при ведении огня противником сверху и при обстреле с возвышенных позиций. При этом доступ внутрь машины стал осуществляться через верхние люки. Кроме того, были внесены изменения в элементы корпуса и системы вентиляции. Хотя данная модификация выпускалась ограниченно, она стала важным шагом к созданию полноценного защищённого бронетранспортёра, способного действовать в условиях активного боестолкновения.

    Наиболее успешной и распространённой модификацией стала модель БТР-60ПБ. Её отличительной чертой была установка вращающейся башни с крупнокалиберным пулемётом КПВТ и спаренным пулемётом ПКТ. Это позволило вести огонь в секторе 360 градусов и значительно повысило огневую мощь машины. Кроме того, в модификации ПБ были усилены элементы брони, улучшена система охлаждения двигателей, переработана трансмиссия и повышена надёжность узлов подвески. В результате бронетранспортёр получил существенно более высокий боевой потенциал и стал соответствовать новым требованиям мотострелковых частей, применявших технику как в наступлении, так и в обороне.

    Серийное производство БТР-60ПБ велось главным образом на Горьковском автомобильном заводе и Брянском автомобильном заводе и продолжалось до середины 1970-х годов. За время выпуска было создано множество вариантов на его базе – командирские, разведывательные, санитарные, машины связи. Некоторые версии оснащались средствами радиационной и химической разведки, установками для постановки дымовых завес и дополнительными системами наблюдения. Успешная адаптация конструкции к различным военным задачам позволила БТР-60ПБ оставаться востребованной машиной в течение десятилетий. Он не только заменил устаревшие модели, но и в ряде случаев успешно конкурировал с более новыми бронетранспортёрами благодаря своей простоте, ремонтопригодности и надёжности.

    БТР-60 за рубежом: экспорт и участие в конфликтах

    С самого начала серийного производства БТР-60 рассматривался не только как средство усиления собственных вооружённых сил, но и как важный элемент военно-политического влияния СССР. Бронетранспортёры активно поставлялись в дружественные государства в рамках программ военной помощи и военно-технического сотрудничества. Машина поступила на вооружение армий Алжира, Египта, Сирии, Ирака, Афганистана, Вьетнама, Кубы и множества стран Африки. В странах Варшавского договора БТР-60 нередко использовался параллельно с собственными образцами бронетехники, выполняя вспомогательные и полицейские функции.

    В различных регионах мира БТР-60 быстро доказал свою универсальность и приспособленность к разнообразным условиям. Он уверенно чувствовал себя как в жарких пустынях Ближнего Востока, так и во влажных джунглях Юго-Восточной Азии. Некоторые страны вносили изменения в конструкцию: устанавливали более мощные дизельные двигатели, современные радиостанции и дополнительные защитные экраны. Благодаря простой механике и доступности запчастей, машины легко адаптировались к местным условиям. Даже спустя десятилетия после поступления на вооружение БТР-60 продолжал использоваться – как в регулярных армиях, так и в полувоенных формированиях.

    Боевая биография бронетранспортёра охватывает десятки вооружённых конфликтов второй половины XX века.

    БТР-60 активно применялся в Арабо-израильской войне 1973 года, где использовался египетскими и сирийскими войсками. В Афганистане машины советского производства служили как у правительственных сил, так и в составе ограниченного контингента СССР. В ходе ирано-иракской войны БТР-60 применялся обеими сторонами, зачастую выполняя роль не только транспорта, но и импровизированной огневой точки. В Африке бронетранспортёры участвовали в боевых действиях в Анголе, Эфиопии, Мозамбике, где они служили как в регулярных армиях, так и у повстанческих формирований.

    Универсальность машины позволяла применять её в самых разных ролях. Кроме стандартной задачи по транспортировке пехоты, БТР-60 переоборудовали под санитарные машины, пункты управления, платформы для связи и даже носители переносных зенитных комплексов. Иногда бронетранспортёры использовались как тягловая техника для лёгкой артиллерии или миномётов. Простая и надёжная конструкция обеспечивала выживаемость техники даже при серьёзных повреждениях. В ряде конфликтов, несмотря на отсутствие запасных частей и износ машин, они продолжали выполнять боевые задачи, что говорит о высокой прочности конструкции и её адаптированности к тяжёлым условиям эксплуатации.

    Современное использование и судьба БТР-60

    Несмотря на то, что БТР-60 морально устарел и уступает современным бронетранспортёрам по ряду характеристик, он продолжает эксплуатироваться в отдельных странах. Машины применяются в основном в небоевых задачах – для охраны стратегических объектов, патрулирования территорий и сопровождения колонн. Некоторые государства, где техника всё ещё находится в эксплуатации, используют её в роли командно-штабных пунктов или связных машин. Благодаря простоте конструкции эти бронетранспортёры сохраняют работоспособность даже спустя десятилетия после выпуска, что делает их привлекательными для армий с ограниченным оборонным бюджетом.

    Во многих странах, получивших БТР-60 по линии советского экспорта, проводятся программы продления ресурса техники. Машины проходят капитальный ремонт, получают новые дизельные двигатели, замену трансмиссии и обновлённые системы охлаждения. В качестве замены старого вооружения устанавливаются современные пулемётные установки и средства наблюдения. Некоторые версии адаптируются под современные стандарты связи, включая цифровые радиостанции и спутниковые системы. В ряде случаев применяется дополнительное бронирование или экраны для защиты от кумулятивных боеприпасов, особенно при использовании машин в зонах повышенной угрозы.

    Кроме военного применения, списанные БТР-60 нередко находят «вторую жизнь» в гражданской сфере.

    Частные охранные агентства в нестабильных регионах используют их для усиления патрульных групп. Некоторые машины переделываются в противопожарную технику, оборудуются водяными насосами и резервуарами. Есть примеры применения БТР-60 как мобильных лабораторий, штабов для спасательных операций или медицинских пунктов в труднодоступных районах. Габариты и проходимость машины делают её пригодной для задач в условиях, где обычная техника не справляется. Конверсия военной машины в гражданскую в ряде случаев оказывается экономически выгодной.

    В странах бывшего СССР, включая Россию, БТР-60 постепенно превращается в исторический памятник. Военные музеи, мемориальные комплексы и выставки под открытым небом демонстрируют отреставрированные экземпляры как символ эпохи холодной войны и технологических достижений середины XX века. Некоторые энтузиасты-коллекционеры выкупают списанные машины и восстанавливают их до ходового состояния. В учебных центрах армии БТР-60 используется для отработки навыков управления и взаимодействия личного состава. Таким образом, даже спустя десятилетия после завершения производства, машина остаётся востребованной и служит напоминанием о важном этапе в развитии бронетанковой техники.

    Интересные факты: в 1970-х годах на базе БТР-60 в СССР проводились эксперименты по созданию передвижной телестудии для оперативной съёмки учений. Машину оснастили съёмочным оборудованием, выдвижной антенной и аппаратной для монтажа. Несмотря на военное происхождение, бронетранспортёр успешно выполнял задачи мобильной связи и трансляции, обеспечивая прямую передачу сигнала с полигона. Проект не получил широкого распространения, но остался ярким примером нестандартного применения БТР-60.

    Итоги: наследие и роль БТР-60 в истории бронетехники

    БТР-60 стал важным этапом в развитии советской бронетанковой мысли. Он обеспечил новую степень мобильности мотострелковых подразделений и доказал, что колёсная техника может быть эффективной и надёжной. Несмотря на определённые недостатки, такие как бензиновый двигатель и слабое бронирование, машина широко использовалась по всему миру и оказала значительное влияние на развитие бронетранспортёров следующего поколения. Сегодня БТР-60 – это не только военный экспонат, но и символ технологического прогресса середины ХХ века.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации