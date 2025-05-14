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    14 мая 2025, 10:30 • Справки

    Противопехотная мина МОН-90

    Противопехотная мина МОН-90
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    МОН-90 – советская противопехотная осколочная мина направленного действия, предназначенная для поражения живой силы противника. Её конструкция обеспечивает направленный выброс поражающих элементов в заданном секторе, что позволяет эффективно нейтрализовать пехоту на определённых участках местности. Взрыв мины создаёт плотное осколочное облако, способное поражать цели на расстоянии до 90 м, что делает её особенно эффективной при защите периметров, блокировании узких проходов и организации засад в условиях пересечённой местности.

    Предпосылки к созданию МОН-90

    В послевоенные годы военные инженеры стремились создать мины, способные эффективно поражать пехоту противника с минимальными затратами ресурсов. Опыт Второй мировой войны показал необходимость разработки средств направленного действия, которые могли бы обеспечивать высокую эффективность при минимальном расходе взрывчатых веществ. В 1960-х годах в СССР началась работа над серией мин направленного поражения, что привело к созданию МОН-50, а затем и более мощной МОН-90. Эти мины должны были повысить защищённость войск и объектов, позволяя создавать плотные заграждения на подступах к стратегически важным районам.

    Одним из ключевых факторов разработки новых мин стала необходимость усиления эффективности заграждений без увеличения их плотности. Противопехотные мины классической конструкции наносили поражение во всех направлениях, что требовало значительного их количества для создания надёжной линии обороны. В отличие от них, мины направленного действия, такие как МОН-90, позволяли точно контролировать сектор поражения, обеспечивая максимальный урон на заданном участке. Это соответствовало концепции активной обороны, где инженерные заграждения использовались не только для сдерживания противника, но и для нанесения значительных потерь при попытках прорыва.

    Технические характеристики и преимущества МОН-90

    МОН-90 обладает внушительными характеристиками, делающими её одной из самых эффективных мин направленного действия. Её масса составляет 12,1 кг, из которых 6,2 кг приходится на заряд мощного взрывчатого вещества ПВВ-5А. Габариты мины позволяют удобно размещать её в различных условиях: длина – 345 мм, ширина – 153 мм, высота – 202 мм. Внутри корпуса содержится 2000 поражающих элементов – это стальные шарики или ролики диаметром 7 мм. При взрыве они разлетаются по заданному сектору, создавая плотное осколочное облако, способное эффективно поражать живую силу противника.

    Конструкция МОН-90 разработана с учётом направленного действия, что позволяет минимизировать нецелевые разрушения и сосредоточить поражение в нужной зоне. Корпус мины выполнен из пластмассы и имеет изогнутую форму. Это способствует правильному распределению энергии взрыва и максимальной концентрации осколков в заданном направлении. Угол разлёта поражающих элементов 54 градуса, при этом эффективная дальность поражения достигает 90 м. Ширина зоны поражения на этой дистанции около 60 м, а высота – до 8 м, от чего мина особенно опасна для наступающих пехотных подразделений.

    Применение МОН-90 отличается высокой гибкостью благодаря разнообразным способам установки. Она может крепиться на грунте, размещаться на деревьях, стенах или других объектах, обеспечивая оптимальное перекрытие участков возможного продвижения противника. Взрыв мины может проводиться как дистанционно, с помощью электродетонатора, так и при активации натяжным проводом, что расширяет тактические возможности её использования. Эти особенности делают МОН-90 надёжным средством обороны, обеспечивающим значительное преимущество в инженерных заграждениях.

    Модификации и дальнейшее развитие

    На основе опыта применения МОН-90 были разработаны более мощные мины направленного действия, такие как МОН-100 и МОН-200. Эти модели обладают увеличенной массой заряда и поражающих элементов, что существенно расширяет их тактические возможности. Например, МОН-100 имеет большую дальность поражения, достигая 100 м, а МОН-200 – до 200 м, что делает их эффективными для защиты широких открытых пространств. Но несмотря на появление более крупных аналогов, МОН-90 остаётся популярной, благодаря своей мобильности, универсальности и сбалансированным характеристикам.

    Одним из направлений модернизации МОН-90 стало усовершенствование способов её установки и активации. В новых версиях мины используются различные типы взрывателей, позволяющие осуществлять как дистанционный подрыв, так и автоматическую активацию при пересечении определённой зоны. Это делает мину более гибкой в применении, особенно в условиях сложного рельефа или городской застройки. Кроме того, были проведены работы по улучшению конструкции корпуса. Это позволило повысить стойкость мины к внешним воздействиям и механическим повреждениям.

    Современные модификации МОН-90 также учитывают требования по снижению сопутствующего ущерба. В ряде случаев разрабатываются версии с возможностью регулировки угла разлёта осколков, что позволяет адаптировать мину под конкретные боевые задачи. Кроме того, ведутся исследования по использованию новых материалов для поражающих элементов. Это может повысить их пробивную способность. Несмотря на активное развитие новых видов вооружений, МОН-90 и её модификации продолжают оставаться важным элементом в арсенале инженерных подразделений различных армий.

    Применение МОН-90 в военных конфликтах

    МОН-90 широко использовалась в различных вооружённых конфликтах, начиная с Афганистана и заканчивая современными локальными войнами. Её высокая эффективность в поражении живой силы противника сделала мину популярной среди инженерных подразделений. В условиях горной местности Афганистана мины устанавливали на перевалах, тропах и в узких ущельях, где они перекрывали маршруты движения противника. В последующие десятилетия МОН-90 активно применялась в региональных конфликтах, в том числе на территории бывшего СССР, в Югославии, на Ближнем Востоке и в Африке, где использовалась как регулярными армиями, так и различными вооружёнными формированиями.

    В ходе боевых действий МОН-90 применялась не только в оборонительных, но и в наступательных операциях. Её устанавливали перед позициями противника для подготовки засад или во время отступления, чтобы задержать преследование. В условиях городских боёв мина размещалась в проёмах дверей, на балконах, внутри зданий или вдоль улиц, создавая смертельные ловушки для штурмующих подразделений. В некоторых случаях МОН-90 использовали совместно с другими инженерными заграждениями, такими как проволочные заграждения или фугасы, что усиливало её эффективность и осложняло разминирование.

    Использование МОН-90 в современных конфликтах остаётся актуальным, несмотря на международные ограничения по применению противопехотных мин. Она часто устанавливается как средство защиты баз, блокпостов, складов боеприпасов и других стратегически важных объектов. В условиях асимметричных конфликтов мина применяется для создания оборонительных рубежей и препятствования проникновению противника. Высокая надёжность, простота установки и мощность делают её востребованной, особенно в сложных боевых условиях, где необходимо контролировать подступы к важным позициям с минимальными силами.

    Несмотря на появление новых технологий, МОН-90 продолжает состоять на вооружении многих стран. Надёжность и эффективность делают её востребованной в современных армиях. Кроме того, на основе МОН-90 были разработаны аналогичные мины в других государствах, что свидетельствует о её успешной конструкции и высоких боевых характеристиках. Благодаря простоте эксплуатации и высокой поражающей способности, она остаётся незаменимой в инженерных заграждений, а её модификации продолжают совершенствоваться с учётом современных требований ведения боевых действий.

    Интересные факты: во время советской военной кампании в Афганистане сапёры находили нестандартные способы использования МОН-90. Один из самых необычных случаев произошёл, когда группу военнослужащих застали вражеские силы в ущелье. В условиях нехватки времени мина была установлена не на грунте, а закреплена на броне боевой машины. При приближении противника её привели в действие, создав смертоносное осколочное облако, которое накрыло засаду. Такой метод, хоть и не предусмотренный инструкцией, доказал универсальность и мощь МОН-90, спасая жизни экипажа и обеспечивая успешный отход подразделения.

    Вывод

    МОН-90 зарекомендовала себя как надёжное и эффективное средство поражения живой силы противника. Конструкция, технические характеристики и гибкость в применении делают её важным элементом в арсенале инженерных войск. Мина используется как в оборонительных, так и в наступательных операциях, позволяя создавать надёжные заграждения и усиливать защиту ключевых объектов. Несмотря на развитие новых технологий, МОН-90 продолжает оставаться актуальной и востребованной, подтверждая свою эффективность в различных боевых условиях. Простота установки и высокая мощность обеспечивают ей долгий срок службы в вооружённых силах разных стран.

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