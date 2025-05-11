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    11 мая 2025, 12:40 • Справки

    ГМ-94 – российский помповый гранатомёт

    ГМ-94 – российский помповый гранатомёт
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    ГМ-94 – российский ручной многозарядный гранатомёт, предназначенный для поражения живой силы и легкобронированной техники противника, а также для выполнения специальных задач в условиях городской застройки. Его отличительными чертами являются компактность, надёжность и универсальность, благодаря возможности применения различных типов боеприпасов. Разработанный в 1990-е годы, он остаётся востребованным оружием в арсенале спецподразделений и силовых структур России.

    История создания гранатомёта ГМ-94

    В начале 1990-х годов российские военные столкнулись с необходимостью создания нового гранатомёта, способного эффективно действовать в условиях ближнего боя. Особое внимание уделялось городским боям, где стандартные гранатомёты часто были избыточно мощными и небезопасными для использования. В ответ на эти вызовы Тульское Конструкторское бюро приборостроения разработало ГМ-94 – оружие, отличающееся высокой мобильностью, простотой использования и возможностью стрельбы термобарическими боеприпасами. Первая версия гранатомёта, под названием ГМ-93, прошла испытания, но была модернизирована и получила окончательный облик под индексом ГМ-94.

    Разработка нового оружия была вызвана необходимостью адаптации боевых средств к изменяющимся условиям ведения боя. К началу 1990-х годов российские силовые структуры всё чаще сталкивались с асимметричными угрозами, включающими террористические атаки и боевые столкновения в густонаселённых районах. Стандартные подствольные и станковые гранатомёты обладали либо избыточной мощностью, либо недостаточной мобильностью, что ограничивало их применение в специфических ситуациях. В таких условиях требовался компактный и надёжный многозарядный гранатомёт, способный эффективно поражать цели в ограниченном пространстве и обеспечивать высокую манёвренность бойца.

    Дополнительно важным аспектом стало создание безопасного оружия, минимизирующего риски для самого стрелка и его товарищей. В отличие от многих аналогов, ГМ-94 не имел традиционного выброса газов назад, что позволяло использовать его даже в закрытых помещениях и узких коридорах без угрозы для оператора. Учитывая эти требования, разработчики сконцентрировались на конструкции с помповым механизмом и верхним расположением магазина, что обеспечило не только удобство эксплуатации, но и высокую надёжность оружия в сложных условиях эксплуатации.

    Конструкция и характеристики ГМ-94

    ГМ-94 выполнен по схеме помпового ружья с подвижным стволом и верхним расположением магазина, что обеспечивает надёжность работы в любых климатических условиях и при загрязнении оружия. Перезарядка осуществляется перемещением цевья вперёд-назад, делая эксплуатацию простой и интуитивно понятной даже для неопытных бойцов. Компактные габариты позволяют эффективно использовать его в ограниченном пространстве, например, в зданиях и узких коридорах. Масса оружия составляет 5 кг, а длина в сложенном состоянии всего 540 мм, что делает его удобным для транспортировки и скрытого ношения. Магазин рассчитан на 3–4 выстрела, а ещё один патрон может находиться в патроннике, обеспечивая быструю готовность к стрельбе.

    Прицельная дальность стрельбы ГМ-94 составляет 400 м, а максимальная достигает 600 м, что делает его эффективным как на ближних, так и на средних дистанциях. Используемые гранаты обладают начальной скоростью около 100 м/с. Минимальная безопасная дистанция стрельбы составляет 10 м, что особенно важно при ведении боя в помещениях или плотной городской застройке. Такое сочетание характеристик делает гранатомёт незаменимым оружием для сил специального назначения, ведущих операции в сложных условиях, где требуется высокая манёвренность и точность.

    Одним из главных преимуществ ГМ-94 является широкий выбор боеприпасов, позволяющий адаптировать оружие под различные боевые задачи. Наибольшей популярностью пользуются термобарические гранаты, создающие мощный объёмный взрыв, который эффективно поражает живую силу противника в укрытиях. Эти боеприпасы особенно полезны при зачистке зданий и подавлении противника в укреплённых позициях. Кроме них, возможна стрельба осколочно-фугасными, дымовыми и газовыми гранатами, что расширяет тактические возможности оружия.

    Гранатомёт также может использовать нелетальные боеприпасы. Это делает его эффективным инструментом для правоохранительных органов при разгоне массовых беспорядков или проведении специальных операций. Возможность выбора снарядов делает ГМ-94 универсальным средством поражения, способным выполнять широкий спектр задач – от уничтожения противника до обеспечения тактических преимуществ на поле боя. Такое разнообразие боеприпасов, в сочетании с надёжной конструкцией и высокой мобильностью, делает ГМ-94 востребованным оружием в современном вооружённом противостоянии.

    История последующего развития гранатомёта

    После успешного принятия на вооружение ГМ-94 продолжил модернизироваться с учётом опыта его боевого применения. Конструкторы работали над улучшением эргономики, что привело к доработке приклада и органов управления. Кроме того, велась работа по расширению ассортимента боеприпасов, что повысило универсальность гранатомёта. Развитие оружейных технологий позволило улучшить материалы, использованные при производстве, сделав гранатомёте ещё более надёжным и долговечным. Но базовая концепция конструкции, проверенная в реальных боевых условиях, осталась неизменной, подтверждая свою эффективность.

    Одним из направлений дальнейшего развития стала адаптация ГМ-94 для использования в различных климатических условиях, включая экстремальные температуры и высокую влажность. Для этого применялись антикоррозийные покрытия и новые полимерные материалы, обеспечивающие защиту механических частей от воздействия окружающей среды. Эти усовершенствования сделали гранатомёт востребованным не только в армии, но и в специальных подразделениях, работающих в сложных природных условиях. Постоянное совершенствование ГМ-94 свидетельствует о его высоком потенциале и актуальности на современном этапе развития вооружений.

    Боевой опыт и распространение ГМ-94

    ГМ-94 активно применялся российскими силовыми структурами в ходе операций на Северном Кавказе, а также использовался спецподразделениями в антитеррористических мероприятиях. Его эффективность была подтверждена в сложных условиях городской застройки, где традиционные гранатомёты были либо слишком громоздкими, либо создавали чрезмерное разрушение. Благодаря своей конструкции и надёжности ГМ-94 также поступил на вооружение в некоторые страны СНГ и ближнего зарубежья, где был высоко оценён за удобство и универсальность.

    Использование ГМ-94 в боевых условиях показало его преимущества при проведении операций в плотной городской застройке, подземных коммуникациях и других ограниченных пространствах.

    В отличие от более мощных гранатомётов, он позволяет минимизировать сопутствующие разрушения и поражение случайных целей, что особенно важно при спецоперациях. Его высокая точность и возможность применения различных типов боеприпасов делают его эффективным средством для подавления огневых точек противника и уничтожения живой силы в укрытиях. Спецподразделения отмечают удобство ГМ-94 при проведении штурмовых операций, где требуется быстрое реагирование и мобильность.

    Кроме России и стран СНГ, интерес к ГМ-94 проявили некоторые зарубежные силовые структуры. Оружие было испытано в нескольких странах, где силовые ведомства оценили его потенциал в борьбе с терроризмом и уличными беспорядками. Гранатомёт оказался востребованным не только в военной сфере, но и в правоохранительных органах, особенно при разгоне массовых протестов с применением не летальных боеприпасов. Это подтверждает универсальность ГМ-94 и его адаптивность к разным видам операций, от боевых действий до поддержания общественного порядка.

    Современное использование ГМ-94

    Современное использование ГМ-94 продолжает оставаться актуальным. Он остаётся на вооружении различных российских спецподразделений и активно применяется в локальных конфликтах и операциях по борьбе с терроризмом. Благодаря модификациям и возможностям использования новых типов боеприпасов оружие не теряет своей актуальности, а его надёжность и простота конструкции позволяют эффективно эксплуатировать его даже в экстремальных условиях.

    Кроме России, ГМ-94 используется правоохранительными структурами некоторых зарубежных стран, особенно в ситуациях, требующих быстрого и точечного применения силы. В условиях урбанизированной местности он показывает высокую эффективность при проведении полицейских операций, включая освобождение заложников и нейтрализацию вооружённых преступников. Гранатомёт продолжает совершенствоваться, а это делает его востребованным как в боевых действиях, так и при поддержании правопорядка. Его способность применять как летальные, так и нелетальные боеприпасы позволяет силовым структурам гибко реагировать на различные угрозы, адаптируя тактику под конкретные условия.

    Интересный факт: во время одной из антитеррористических операций на Северном Кавказе бойцы спецназа использовали ГМ-94 в условиях плотной городской застройки. В одном из эпизодов группа столкнулась с боевиками, засевшими в небольшом доме. Применение стандартных гранатомётов могло разрушить строение и создать угрозу для мирных жителей. Но термобарическая граната ГМ-94, выпущенная через окно, ликвидировала противников, не вызвав значительных разрушений. Этот случай подтвердил высокую эффективность оружия в точечных операциях, где важно минимизировать побочные повреждения.

    Заключение

    ГМ-94 занимает особое место среди гранатомётов из-за своей мобильности, универсальности и возможности ведения боя в ограниченном пространстве. Его применение в реальных боевых условиях доказало высокую эффективность, а простота конструкции и надёжность сделали востребованным оружием среди военных и силовых структур. Несмотря на некоторые ограничения, такие как относительно небольшая дальность стрельбы и ограниченная ёмкость магазина, этот гранатомёт продолжает оставаться незаменимым инструментом в арсенале спецподразделений и военных формирований. В условиях современной войны, где важна скорость реакции и мобильность, ГМ-94 остаётся одним из лучших решений для ведения ближнего боя.

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