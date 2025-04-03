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    3 апреля 2025, 10:50 • Справки

    РГД-5 – советская осколочная граната

    РГД-5 – советская осколочная граната
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    РГД-5 – советская наступательная осколочная граната, разработанная в начале 1950-х годов и принятая на вооружение в 1954 году. Она предназначена для поражения живой силы противника в наступательных операциях и широко использовалась в различных военных конфликтах. Благодаря относительно небольшой массе и компактным размерам, её удобно носить и применять в бою. РГД-5 отличается простотой конструкции, высокой надёжностью и эффективностью. Это сделало её одной из самых распространённых гранат в армиях социалистического блока и других стран мира.

    История создания гранаты РГД-5

    После Второй мировой войны Советский Союз уделял особое внимание модернизации пехотного вооружения, в том числе ручных гранат. Опыт боевых действий показал, что имеющиеся модели не всегда соответствуют требованиям современной войны. В частности, широко применявшаяся РГ-42, созданная в 1942 году, имела ряд недостатков. Её производство требовало значительных затрат, а конструкция не отличалась высокой прочностью. Кроме того, её эффективность в бою была ограничена из-за малой дальности разлёта осколков, а это снижало её боевые возможности.

    Разработка новой гранаты началась в начале 1950-х годов с учётом опыта войны, и необходимости создать более совершенную модель. Инженеры стремились улучшить баланс между мощностью поражения и безопасностью для солдат, использующих гранату. Требовалось создать лёгкую, компактную и надёжную гранату, способную эффективно поражать противника, но при этом минимизировать риск для атакующих бойцов. Также учитывались требования к удобству производства, чтобы граната могла выпускаться массово без сложных технологических процессов.

    Важным фактором при проектировании новой гранаты стало улучшение её эксплуатационных характеристик. В отличие от РГ-42, которая имела цилиндрическую форму, новая граната должна была получить более удобный для метания корпус. Также требовалось модернизировать систему взведения и подрыва, обеспечив её стабильность и предсказуемость в боевых условиях. Итоговым решением стал корпус с тонкими стенками, обеспечивающий оптимальный разлёт осколков, а также новый тип запала с фиксированной задержкой.

    Результатом работы советских инженеров стало создание РГД-5 – ручной гранаты дистанционного действия, принятой на вооружение в 1954 году. Она вобрала в себя лучшие наработки и опыт прошлого, сохранив простоту и эффективность. За счёт своей компактности и небольшой массы РГД-5 стала удобной в использовании, а её надёжность позволила быстро завоевать популярность в армии. Новая граната доказала свою эффективность и впоследствии стала одной из самых массовых в Советском Союзе и за его пределами.

    Конструкция РГД-5 и особенности

    Корпус РГД-5 изготовлен из штампованной стали и состоит из двух половин, соединённых между собой. Такая конструкция позволяет при взрыве образовывать большое количество осколков, поражающих цели в радиусе до 25 м. В отличие от оборонительных гранат, имеющих более тяжёлый корпус, РГД-5 относится к наступательному типу. Это означает, что радиус поражения её осколками относительно небольшой, и солдат, применяющий гранату, может находиться ближе к месту разрыва без значительного риска для себя.

    Запал УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модернизированный) является стандартным для многих советских гранат и обладает высокой надёжностью. Он состоит из ударного механизма, инерционного предохранителя и капсюля-детонатора. После выдёргивания чеки ударник удерживается специальным рычагом, который освобождается только после броска. Это позволяет избежать случайного подрыва при неосторожном обращении. Время задержки детонации даёт возможность гранате достигнуть цели, прежде чем произойдёт взрыв.

    Ещё одной особенностью РГД-5 является её небольшая масса – всего 310 г, что облегчает её ношение и использование в боевых условиях. Солдат может переносить сразу несколько таких гранат без значительного увеличения нагрузки. Благодаря своей конструкции и относительно лёгкому корпусу, РГД-5 имеет хорошую аэродинамику и может быть заброшена на расстояние до 50 м, в зависимости от физической подготовки бойца. Простота конструкции делает её не только эффективным, но и доступным боеприпасом, который можно производить массово.

    Технические характеристики гранаты

    РГД-5 относится к классу наступательных гранат, что означает сниженный риск поражения для атакующего бойца. Основной поражающий фактор – осколки, образующиеся при разрыве тонкостенного металлического корпуса. При взрыве граната генерирует сотни осколков, разлетающихся в радиусе 25 м, но наибольшую опасность представляют те, что остаются в пределах 10–15 м от эпицентра взрыва. Дальность броска варьируется в зависимости от физической подготовки солдата, но в среднем составляет 40–50 м, а это даёт использовать её с безопасного расстояния.

    Время замедления взрыва после активации запала составляет 3,2–4,2 с, что позволяет бойцу скорректировать бросок и избежать случайного подрыва рядом с собой. Заряд взрывчатого вещества внутри корпуса составляет 110 г тротила, который обеспечивает достаточную силу разрыва для создания поражающих осколков. Рабочие температуры эксплуатации гранаты находятся в пределах от -50 до 50 °C, что делает её пригодной для использования в любых климатических условиях. Высокая надёжность конструкции позволяет хранить и применять РГД-5 в течение десятилетий без значительного снижения эффективности.

    Преимущества РГД-5

    Одним из ключевых преимуществ РГД-5 является её простота и надёжность. Благодаря простой конструкции, граната легко производится и обслуживается, что делает её массовое производство экономически выгодным. Металлический корпус обеспечивает достаточную прочность, но при этом остаётся лёгким, что удобно для транспортировки. Кроме того, её относительно небольшой вес позволяет бойцам носить с собой большее количество боеприпасов без существенного увеличения нагрузки, а хорошая аэродинамика способствует точности и дальности броска.

    Модификации и развитие РГД-5

    Несмотря на то, что РГД-5 не подвергалась кардинальным изменениям, её конструкция послужила основой для разработки новых образцов ручных гранат. В некоторых странах, использующих эту модель, предпринимались попытки модернизации, направленные на улучшение характеристик поражения и удобства применения. Например, создавались варианты с усиленным зарядом, увеличивающим радиус поражения, а также с изменёнными типами запалов, обеспечивающими большую предсказуемость времени детонации.

    Некоторые зарубежные аналоги РГД-5 включают усовершенствованные материалы корпуса, позволяющие добиться более равномерного разлёта осколков. В ряде стран предпринимались попытки адаптировать гранату под современные требования, например, добавляя специальные покрытия, уменьшающие заметность для тепловизоров. Но оригинальная советская версия продолжает использоваться в неизменном виде, доказывая свою эффективность и простоту в эксплуатации.

    Распространение и применение

    Кроме стран Варшавского договора, РГД-5 получила распространение и за его пределами. Граната активно экспортировалась в страны Африки, Азии и Латинской Америки, где применялась как в регулярных армиях, так и в вооружённых формированиях. В частности, она использовалась во время арабо-израильских конфликтов, ирано-иракской войны, а также в ряде гражданских войн на африканском континенте. Простота конструкции позволяла легко освоить её применение даже недостаточно подготовленным бойцам, что сделало РГД-5 популярной среди партизанских и повстанческих движений.

    Во Вьетнамской войне граната широко использовалась как северовьетнамской армией, так и партизанами Вьетконга. Благодаря своей лёгкости и компактности, она была удобна для скрытного ношения и применения в засадах. В Афганистане РГД-5 находилась на вооружении как у советских войск, так и у моджахедов, которые получали её через внешние каналы снабжения. Её эффективность в ближнем бою позволяла успешно использовать гранату в условиях городских боёв и горной местности, где дальность метания играла важную роль.

    Даже после распада СССР РГД-5 продолжала оставаться одной из самых распространённых гранат в мире. Запасы, накопленные в бывших советских республиках, а также продолжающееся производство на различных предприятиях обеспечили её присутствие в арсеналах многих стран. В современных конфликтах, включая войну в Сирии и вооружённые столкновения на территории бывшего СССР, эта граната продолжает активно применяться. Надёжность, простота использования и эффективность делают её востребованной как у регулярных армий, так и у различных вооружённых группировок.

    Современное использование РГД-5

    РГД-5 остаётся на вооружении многих постсоветских государств, а также ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки. В некоторых армиях её постепенно заменяют на более современные модели с улучшенными характеристиками, но в зонах локальных конфликтов и среди нерегулярных вооружённых формирований она по-прежнему широко используется. Простота конструкции делает её удобной для массового производства и хранения, а невысокая стоимость позволяет оснащать ею даже малобюджетные армии и ополчения. Кроме того, значительные запасы РГД-5, оставшиеся со времён СССР, продолжают использоваться в различных операциях.

    В современных военных конфликтах, таких как боевые действия в Сирии, на Украине и в других регионах, РГД-5 применяется как в классическом варианте, так и с импровизированными модификациями. В частности, её используют для установки растяжек, создания самодельных мин и даже для сброса с дронов, что даёт этой гранате новую тактическую роль. В условиях партизанской войны и уличных столкновений РГД-5 остаётся эффективным средством для поражения живой силы на малых дистанциях, подтверждая свою востребованность спустя десятилетия после создания.

    Интересные факты: во время войны в Афганистане советские солдаты часто использовали РГД-5 не только по прямому назначению, но и в качестве импровизированного средства устрашения. Например, существовала практика «контрольного броска», когда бойцы подозревали, что противник засел в пещере или укрытии, но не были уверены, они кидали внутрь РГД-5 без запала. Услышав характерный стук корпуса о камни, враги часто выбегали наружу, опасаясь взрыва, и попадали под огонь. Этот психологический приём срабатывал настолько часто, что его взяли на вооружение многие подразделения.

    Заключение

    РГД-5 – это пример удачной инженерной разработки, сочетающей в себе простоту, надёжность и эффективность. Созданная в середине XX века, граната зарекомендовала себя как эффективное средство поражения живой силы противника. Использование в многочисленных конфликтах подтверждает её боевые качества и востребованность среди военных. Простая конструкция, небольшая масса и надёжность делают её удобной в боевых условиях.

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