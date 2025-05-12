  • Новость часаРоссийские войска освободили Котляровку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Латвии собрались топтать ногами память о советских воинах
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    СК начал проверку родителей подростков после осквернения георгиевской ленты в Обнинске
    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
    Польша приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове
    Китай и США решили отменить большинство дополнительных пошлин
    Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    11 комментариев
    12 мая 2025, 12:10 • Справки

    Противопехотная мина МОН-100

    Противопехотная мина МОН-100
    @ Wikipedia

    МОН-100 – это противопехотная осколочная мина направленного действия, разработанная в Советском Союзе в середине прошлого века. Она предназначена для поражения живой силы противника, находящейся на открытой местности. Основной особенностью этой мины является возможность контролируемого подрыва оператором. Это резко увеличивает её эффективность в боевых условиях. Благодаря своей конструкции МОН-100 способна поражать цели на расстоянии до ста метров и широко используется в разных странах до сих пор.

    История создания и предпосылки к разработке МОН-100

    Создание мины МОН-100 стало ответом на стремительно меняющуюся тактику ведения боевых действий в середине XX века. После Второй мировой войны стало очевидно, что пехотные подразделения противника, особенно оснащённые автоматическим оружием, требуют новых средств массового поражения. Советские военные специалисты искали мины, которые могли бы не только пассивно срабатывать при приближении, но и управляться оператором для точного нанесения удара в нужный момент. Особенно остро такая необходимость проявилась на фоне роста вероятности локальных войн, где требовались компактные и мобильные средства обороны.

    Работа над миной началась в начале пятидесятых годов, когда аналогичные по назначению боеприпасы уже создавались в США, включая знаменитую M18 Claymore. Советским инженерам было необходимо не только повторить основные свойства западного аналога, но и адаптировать их под условия возможного применения на территории СССР и стран Варшавского договора. Основной задачей конструкторов было создание эффективного средства, способного за считанные секунды выводить из строя вражескую пехоту на подступах к обороняемым рубежам. Уже к началу шестидесятых годов мина МОН-100 прошла испытания и была принята на вооружение.

    Основные технические характеристики МОН-100

    Мина МОН-100 отличается относительно компактными размерами, что облегчает её транспортировку и установку в полевых условиях. Диаметр корпуса составляет примерно 236 мм, при этом масса изделия достигает пяти килограммов. Корпус мины изготавливается из прочного пластика, устойчивого к воздействию влаги и механическим повреждениям. Внутри размещается около двух килограммов взрывчатого вещества, чаще всего тротила или его аналогов, способных обеспечить мощный выброс осколков. Основным поражающим элементом выступают порядка 400 мелких стальных шариков диаметром 10 мм.

    При подрыве все эти осколки выбрасываются в сторону врага в узконаправленном секторе разлёта около 60°, создавая плотное поле из летящих металлических частиц. Дальность полёта убойных осколков – 160 м, но наиболее плотное поражение наблюдается в пределах 40–50 м. Ударная волна и осколки способны поражать противника, даже укрывшегося за лёгкими преградами вроде кустов или деревянных заграждений. Благодаря направленному действию мина минимизирует риск случайного поражения вне зоны атаки, что позволяет использовать её вблизи собственных позиций.

    Особенности конструкции и применения мины

    Корпус мины МОН-100 изготавливается из стали. Мина устойчива к неблагоприятным погодным условиям, включая дождь и мороз, что особенно важно при длительном нахождении на позициях. Вогнутая передняя часть корпуса создаёт направленную ударную волну и плотный пучок осколков при подрыве. Такая форма делает поражение противника максимально эффективным, концентрируя осколки в нужном направлении. Кроме того, конструкция мины предусматривает наличие креплений для установки на различных поверхностях.

    МОН-100 можно устанавливать как на земле при помощи треноги, так и крепить на деревья, каменные выступы или стены зданий. Это даёт бойцам большую гибкость в выборе позиции для минирования местности. Основной способ подрыва – дистанционный, с помощью электродетонатора, подключённого по проводам к командному посту. Также существуют варианты с радиоуправляемыми взрывателями, позволяющими активировать мину без физического соединения. Такой способ подрыва позволяет выбрать точный момент атаки, чтобы минимизировать риск случайного поражения своих войск или мирного населения, находящегося поблизости.

    Боевые преимущества и эффективность МОН-100

    Главное преимущество МОН-100 заключается в её высокой точности и возможности контролируемого подрыва. В отличие от классических мин, МОН-100 можно подорвать только тогда, когда противник находится в зоне поражения. Осколки мины обладают высокой убойной силой, что делает её эффективной против живой силы, даже защищённой лёгкими бронежилетами. Плотность осколков такая, что в радиусе до пятидесяти метров практически невозможно укрыться без серьёзной защиты.

    История развития и модификации мины

    Хоть базовая конструкция мины МОН-100 оставалась практически неизменной с момента её появления, со временем на её основе разрабатывались более мощные и технологичные варианты. Одной из таких модификаций стала мина МОН-200, которая отличалась увеличенным размером, массой и количеством поражающих элементов. Она предназначалась для поражения как живой силы, так и лёгкой техники на дистанции до двухсот метров. МОН-200 получила более мощный заряд взрывчатого вещества и увеличенный сектор разлёта осколков, что сделало её особенно эффективной при обороне крупных объектов и важных рубежей.

    Кроме того, в процессе модернизации МОН-100 получили новые системы подрыва, включая радиоуправляемые взрыватели и датчики движения, способные реагировать на приближение врага. Эти усовершенствования начали активно внедряться в 1980-х годах, что позволило значительно расширить тактические сценарии использования мины. Благодаря таким модификациям МОН-100 стало возможным применять не только в оборонительных, но и в наступательных операциях, например, для организации засады или перекрытия путей отхода противника. В итоге мина получила «вторую жизнь», сохраняя актуальность даже спустя десятилетия после создания.

    Распространение МОН-100 в мире и экспорт

    После принятия на вооружение Советским Союзом мина МОН-100 начала активно распространяться среди армий стран Варшавского договора, включая Польшу, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и ГДР. Благодаря простоте конструкции и высокой эффективности, её также начали передавать странам-союзникам за пределами Европы. Уже в 1960–1970-х годах МОН-100 поставлялась в Египет, Сирию, Вьетнам и Кубу, где активно применялась в военных конфликтах. Советский Союз видел в этих поставках средство поддержки дружественных режимов, а также способ укрепления собственного влияния в регионах с нестабильной обстановкой.

    После распада Советского Союза мина МОН-100 осталась на вооружении России, Украины, Казахстана и других бывших советских республик. Кроме того, определённые запасы оказались на складах в странах Ближнего Востока, Африки и Азии, включая Ирак и Ливию. МОН-100 до сих пор встречается в Латинской Америке, например, в Колумбии. К сожалению, из-за утечки вооружений и нестабильной обстановки в ряде регионов мира, мина нередко попадает в руки незаконных вооружённых группировок. Её использование в локальных конфликтах продолжает угрожать безопасности мирного населения, особенно там, где мины устанавливаются без учёта международных норм.

    МОН-100 в современных конфликтах и её применение сегодня

    На сегодняшний день мина МОН-100 продолжает активно использоваться в вооружённых конфликтах по всему миру. Особенно часто её применяют в зоне боевых действий на Донбассе, где мины устанавливаются для защиты позиций и блокировки путей подхода противника. МОН-100 обнаруживались также в Сирии, где она используется как правительственными войсками, так и различными вооружёнными формированиями. Благодаря направленному поражающему действию, мина эффективна для создания засад на улицах городов и вблизи укреплений. Управляемый подрыв позволяет максимально точно выбирать момент атаки, минимизируя риск случайного поражения.

    Современные тактики применения МОН-100 часто связаны с её установкой на ключевых направлениях возможного наступления противника. Мина размещается на высоте, чтобы обеспечить наибольший сектор поражения наступающих войск, например, на деревьях, столбах или стенах разрушенных зданий. Благодаря компактным размерам и удобной системе установки, мина может быть быстро замаскирована под окружающую среду. В условиях городских боёв, где уличные схватки требуют точного расчёта, МОН-100 позволяет контролировать узкие проходы, дороги и подходы к важным объектам, оставаясь эффективным средством обороны и нападения.

    Правила обращения с МОН-100 и опасность для гражданских

    После установки мина может оставаться опасной длительное время. Даже если она не была подорвана, находка такой мины представляет угрозу для гражданского населения. По международным нормам установка МОН-100 должна сопровождаться обозначением минных полей, но в реальности такие правила часто нарушаются. После окончания боевых действий неразорвавшиеся МОН-100 могут привести к трагическим последствиям для мирных жителей, особенно в сельской местности.

    Интересные факты: МОН-100 использовали не только как стандартное боевое средство, но и в роли «ловушки» для деморализации противника. Во время афганской войны в 1980-х годах советские сапёры устанавливали МОН-100 на популярных у моджахедов маршрутах передвижения, но не всегда взрывали её сразу. Иногда мину оставляли на виду, чтобы заставить противника изменить маршрут или потратить время на разминирование, тем самым замедляя продвижение. Такой психологический приём показывал, что МОН-100 использовалась не только для поражения живой силы, но и как элемент тактического давления.

    Заключение

    МОН-100 остаётся одним из самых известных и эффективных средств направленного поражения пехоты. Благодаря простоте конструкции, высокой эффективности и возможности управляемого подрыва, она занимает важное место в арсенале инженерных войск многих стран. Но её применение связано с высокой опасностью для гражданского населения, что требует строгого соблюдения правил установки и последующего разминирования. Несмотря на развитие новых технологий, МОН-100 продолжает использоваться в современных конфликтах.

    Главное
    Ростех передал армии партию новых истребителей Су-35С
    ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против ВСУ
    Евросоюз заявил о первых инвестициях в ВПК Украины
    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона
    Politico: Суд ЕС вынесет решение о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer
    Мишустин объявил о создании центра «Долина Физтеха»
    Умер бывший глава Центробанка Виктор Геращенко

    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих»

    Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле переговоры по Украине. Его инициатива получила позитивные отклики как со стороны Дональда Трампа, так и со стороны Тайипа Эрдогана. В чем заключается суть этого предложения и почему оно лишает смысла хамские ультиматумы европейской «коалиции желающих» в адрес России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке

    «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности

    Перейти в раздел

    В Латвии собрались топтать ногами память о советских воинах

    Крупный скандал пытаются замять в Латвии: вскоре после открытия закрыт музей, вход в который выложен из остатков памятников советским солдатам, погибшим здесь во время Великой Отечественной. Местные власти озвучивают свои оправдания, но в реальности их задумка оскорбить Россию простирается вплоть до событий украинской спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............