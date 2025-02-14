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    14 февраля 2025, 18:30 • Справки

    БМ-27 «Ураган» – советская реактивная система залпового огня

    БМ-27 «Ураган» – советская реактивная система залпового огня
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Советский ракетный комплекс на колесном шасси. Отличается большой разрушительной силой, маневренностью и скорострельностью. Применяется для поражения различных целей, рассредоточенных по значительной территории, авиации на стоянках, зенитных комплексов, командных пунктов, складов, артиллерии и подобного. Стоит на вооружении ВС РФ и армий еще 10 стран. Применялась в рамках 10 крупных войн. Производилась до 1991 года.

    История разработки РСЗО «Ураган»

    К середине 1960-х годов система «Град» начала устаревать. Поэтому по инициативе Тульского государственного НИИ точного машиностроения началось изучение перспективы создания более дальнобойной и разрушительной РСЗО. Первый проект появился в 1964 году. Через три года стартовала научно-исследовательская работа НВ-121-66. Она проводилась группой инженеров во главе с Александром Геничевым и Юрием Калачниковым.

    Интересные факты: «Ураган» стал первой советской РСЗО с вращающейся платформой. Эта система впервые в истории СССР была укомплектована кассетными боеприпасами. Реактивный снаряд 9М27 спроектирован на базе трофейной немецкой ракеты «Тайфун», захваченной в Чехословакии. Комплекс оснащен оборудованием, позволяющим эффективно действовать в любое время суток, под воздействием температуры от -40 до +50 °С и при использовании противником оружия массового поражения.

    В 1967 году был представлен эскизный проект РСЗО, проведены стендовые испытания различных узлов и протестированы новые боеприпасы к ней. Опытно-конструкторские работы продолжались пять лет. В 1972 году завершился этап заводской отработки и первый прототип отправили на полигонные испытания. Через три года машине было присвоено наименование 9К57 «Ураган» и ее приняли на вооружение Советской армии. Серийное производство развернули в Туле на базе ГНПП «Сплав».

    Технические характеристики и особенности РСЗО «Ураган»

    РСЗО базируется на четырехосном колесном шасси ЗиЛ-135ЛМП. В передней части машины располагается кабина, а за ней – пара восьмицилиндровых V-образных бензиновых двигателей ЗиЛ-375 мощностью 180 л. с. при 3200 об/мин. Они обеспечивают движение по шоссе со скоростью до 65 км/ч и запас хода до 570 км. При этом за вращение колес каждого борта отвечает отдельный двигатель. Передние и задние колеса имеют независимую торсионную подвеску с амортизаторами.

    Длина корпуса машины составляет 9630 мм, ширина – 2800 мм, высота – 3223 мм. Показатель дорожного просвета равен 475 мм. Масса с боекомплектом – 20 тонн. Для подготовки системы к бою требуется не более трех минут, а для смены позиции – полторы минуты. Эффективная стрельба осуществляется при влажности воздуха до 98%, скорости ветра у земли не более 20 м/с, показателе запыленности до 2 г/м3 и при расположении установки на высоте до 3 км над уровнем моря.

    Основным вооружением РСЗО являются различные версии 200-мм ракеты 9М27, которые запускаются с 16 направляющих. Чаще всего используется фугасный снаряд 9М27Ф. Его масса равна 280 кг, 100 кг из них приходятся на боевую часть, а около 52 кг весит взрывчатое вещество. Он позволяет поражать технику, инфраструктурные объекты и живую силу противника. Кроме того, применяются кассетные боеприпасы 9М27К массой 270 кг с боевой частью в 90 кг. Она разделена на 30 элементов, содержащих по 300 г взрывчатого вещества.

    После срабатывания взрывателя данные элементы распадаются на 370 поражающих осколков. Они пробивают 6-мм стальной лист на дистанции 10 м от эпицентра взрыва, или 2-мм на дистанции 100 м. Кассетные снаряды 9М27К2 и 9М27К3 используются для проведения дистанционного минирования и имеют схожие характеристики. Первый укомплектован 24 противотанковыми минами ПМТ-1, разлетающимися на 150 га. Второй содержит 312 противопехотных мин ПФМ (лепестки), покрывающих площадь в 60 га.

    Также используются снаряды 9М59, содержащие девять противотанковых мин ПТМ-3, которые весят по 4,9 кг. Зажигательные боеприпасы 9М27С «Абрикос», химические – 9М27, агитационные – 9М27Д «Абзац», термобарические – 9М51. Последние весят всего 256 кг и долетают на расстояние до 13 км, в то время как дистанция стрельбы остальными боеприпасами достигает 35 км. Для ведения огня на небольшой дистанции боеголовки оснащаются тормозными кольцами. «Ураган» способен выпустить 16 снарядов за 20 секунд. Полная перезарядка осуществляется за 15 минут.

    «Ураган» может работать в режиме залпового огня с постоянным (один выстрел в 0,5 с) или «рваным темпом», при котором первые восемь ракет запускаются с интервалом 0,5 с, а затем обеспечивается один выстрел в две секунды. Благодаря этому снижается амплитуда колебаний установки и существенно улучшается кучность стрельбы. Наведение на цель обеспечивается с помощью механического прицельного устройства Д726-45 и орудийной панорамы ПГ-1М. Расчет РСЗО состоит из шести человек.

    Основные модификации РСЗО «Ураган»

    Базовой версией является установка 9К57, выполненная на платформе ЗиЛ-135ЛМ. Она работает в паре с транспортно-заряжающей машиной 9Т452, оснащенной специальным краном, автоматическим досылателем, системой сопряжения осей ракеты и направляющих. В 1996 году началась разработка модификации «Ураган-1М», использующей шасси МЗКТ-7930 «Астролог». Она может использовать как снаряды от базовой версии, так и от РСЗО «Смерч». Работает в паре с ТЗМ 9Т249. К 2021 году было выпущено шесть таких систем.

    В 2010 году украинские разработчики представили собственную версию «Бастион-3», выполненную на базе шасси КрАЗ-6322. С 2022 года также производится украинская модификация «Буран», использующая ходовую часть Tatra T815-7, современную систему управления огнем. Она адаптирована под использование ракет «Тайфун-2», обеспечивающих дальность стрельбы до 65 км. Собственную версию РСЗО «Ураган-М» на базе МАЗ-6317-05 разработали белорусские инженеры.

    Распространение в мире РСЗО «Ураган»

    На вооружении российской армии стоят 206 установок разных версий, а еще 550 находятся на хранении. Кроме того, в составе береговых войск ВМФ РФ числятся 18 «Ураганов». В Белоруссии сохранилось 36 систем, из 72 оставшихся после распада СССР. Узбекистан использует 48 машин, Кыргызстан – шесть, а Казахстан перевел на хранение все свои 180 установок. Молдова располагает 11 «Ураганами». Несколько РСЗО с шасси МАЗ-6317-05 было продано Анголе. Украина использует 40 из имеющихся 139 комплексов.

    Из поставленных Гвинее четырех машин в строю остаются три. В 2007 году Эритрея приобрела у Белоруссии девять систем. Туркменистан всё еще использует 60 установок. Продолжаются ограниченные поставки «Ураганов» в Сирию. В 1994 году Йемен купил у Молдовы 12 машин и еще 38 у неизвестных поставщиков. Бывшими операторами системы являются Афганистан (18 единиц) и Ирак (24 штуки). По неподтвержденным данным, «Ураганы» поставлялись в Мьянму, Танзанию и Северную Корею.

    Боевое применение и современное использование РСЗО «Ураган»

    РСЗО «Ураган» впервые была задействована в Афганистане. Она продемонстрировала высокую эффективность при уничтожении пехоты и защищенных целей, нанесении ударов из-за различных естественных укрытий и оказании огневой поддержки штурмовым вертолетам. Экспортные версии использовались сирийской армией в середине 1980-х годов в рамках конфликта с Израилем. Грузия ограниченно применяла «Ураганы» во время абхазской войны, а затем вывела их из эксплуатации.

    Российская армия активно использовала данные системы на Северном Кавказе. Они отметились в рамках двух войн в Чечне, а также конфликта в Абхазии и Южной Осетии 2008 года. В 2014–2015 годах ВСУ задействовали свои установки для обстрела позиций ополченцев ДНР и ЛНР. «Ураганы» применялись как правительственной армией, так и боевиками во время гражданской войны в Сирии. Они используются движением «Хезболла» в рамках ирано-израильского конфликта. Были замечены во время второй карабахской войны.

    Интересные факты: данные системы представлены в компьютерных играх MWT: Tank Battles, Digital Combat Simulator World, Scrap Mechanic, People Playground и многих других. Российский производитель сборных моделей AVD Models выпускает копии «Урагана» в масштабе 1/43, а китайская компания Trumpeter – 1/35. Списанные машины представлены в экспозициях тульского Музея оружия и Музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме.

    Вооруженные силы РФ и ВСУ активно применяют «Ураганы» различных версий при проведении специальной военной операции на Украине. Как правило, в связке с РСЗО работают расчеты БПЛА. Зафиксированы факты обстрела украинцами Донецка, Луганска и Макеевки термобарическими снарядами 9М51. В основном обе стороны ведут обстрелы позиций противника фугасными зарядами 9М29Ф.

    С 2024 года ВС РФ использует «Ураганы» для дистанционного минирования и контрбатарейной борьбы. Корректировку огня и подтверждение уничтожения целей обеспечивают операторы БПЛА «Орлан-10». Благодаря им значительно повышается эффективность работы комплексов. Основными задачами российских РСЗО являются уничтожение зарубежных гаубиц (например, M777) и укреплений ВСУ. Как правило, стрельбы осуществляются по ночам.

    Вывод

    РСЗО «Ураган» демонстрирует высокую эффективность в рамках современной войны. Комплекс позволяет решать большинство задач и остается неуязвим для ответного огня благодаря хорошей проходимости и мобильности. В отличие от западных систем, он неприхотлив, легко обслуживается, ремонтируется и модернизируется в полевых условиях. Обеспечивает гарантированное уничтожение целей и подавляет моральный дух противника, провоцируя массовые сдачи в плен.

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