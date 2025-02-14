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    14 февраля 2025, 10:45 • Справки

    ОЦ-02 «Кипарис» – советский пистолет-пулемет

    ОЦ-02 «Кипарис» – советский пистолет-пулемет
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Отечественный пистолет-пулемет, предназначенный для скрытного ношения и использования внутри зданий или в рамках уличных боев. Был адаптирован для применения милицейскими и антитеррористическими подразделениями. Отличается простотой конструкции, надежностью, компактностью и высокой стоимостью производства. Был принят на вооружение советских и российских спецслужб. Экспортировался в Ливан. Серийно выпускается и модернизируется с 1992 года.

    История создания ОЦ-02 «Кипарис»

    Разработка пистолета-пулемета велась в Тульском Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия с 1972 года для нужд армии. В результате ОКР «Букет» был спроектирован прототип ТКБ-104. Работы осуществлялись группой инженеров во главе с Николаем Афанасьевым. За основу была взята чехословацкая конструкция Scorpion Vz.61. Но военная комиссия в итоге отказалась от этого проекта из-за недостаточной кучности боя, и он был заморожен.

    В конце 1980-х годов на фоне ухудшения криминогенной обстановки в стране разработка компактного стрелкового вооружения была возобновлена. Основным заказчиком выступило МВД СССР. Создание современной версии модели 1972 года выполнялось в рамках ОКР «Кустарник». Требовалось поставить силовикам скорострельную систему, боеприпасы которой дают минимальное количество рикошетов, но обладают достаточным останавливающим действием.

    В 1991 году был представлен опытный образец. После серии испытаний «Кипарис» приняло на вооружение МВД. Через год было развернуто серийное производство. Оно оказалось достаточно дорогим, так как значительной части деталей требовалась фрезерная обработка. Несмотря на сложное экономическое положение в стране, к 1995 году удалось выпустить несколько сотен единиц. Ими вооружали не только милицейский спецназ, но и сотрудников ФСО, таможни и главного центра спецсвязи.

    Характеристики и преимущества ОЦ-02 «Кипарис»

    Пистолет-пулемет разработан под патрон 9×18 мм ПМ. Структурно состоит из ствола, ствольной коробки, рукоятки и складного приклада. Его автоматика работает за счет энергии отдачи инерционного (свободного) затвора. Предусмотрена возможность работы как в режиме автоматического огня, так и одиночного. Ударно-спусковой механизм (УСМ) куркового типа. В левой части ствольной коробки над спусковой скобой находится переводчик-предохранитель, который блокирует УСМ и затвор.

    Оружие не состоит из мелких деталей. Возможна его неполная сборка/разборка для чистки в любых условиях без риска потери небольших элементов. Длина конструкции – 595 мм (со сложенным прикладом – 317 мм). При использовании глушителя этот показатель увеличивается на 135 мм. Длина ствола составляет 156 мм. Его эксплуатационный ресурс равен 6000 выстрелов. Сокращение темпа стрельбы обеспечивается замедлителем затвора. Он также смягчает отдачу при стрельбе очередью.

    Интересные факты: также имеет обозначение ТКБ-0217. Переносится в специальном тканевом чехле вместе с магазинами и глушителем. Этот пистолет-пулемет можно увидеть в телесериале «Что сказал покойник». Его трехмерная модель представлена в компьютерных играх Paranoia, Rogue Warrior, Call of Duty: Black Ops/Cold War, Survarium и S.T.A.L.K.E.R. Gamma. Один экземпляр является экспонатом Тульского государственного музея оружия.

    Прицеливание обеспечивается с помощью регулируемого целика (75 м) и мушки. Возможно использование лазерного целеуказателя. Боепитание осуществляется из коробчатого двухрядного магазина. Изначально в состав боекомплекта входило четыре магазина на 10, 20 и 30 патронов. В зависимости от объема боеприпасов вес пистолета-пулемета колеблется в пределах 1,6–2,1 кг. При стрельбе с упора без приклада на дистанции до 25 м попадания не выходят за пределы круга радиусом 67 мм. С прикладом этот показатель достигает 64 мм.

    Несмотря на установленные прицелом ограничения, эффективная дальность стрельбы составляет около 120 м. Начальная скорость пули – около 315-335 м/c (в зависимости от типа используемого боеприпаса). Темп стрельбы достигает отметки в 900 выстрелов в минуту. Приклад может складываться над ствольной коробкой. Высота конструкции при использовании магазина на 20 патронов равна 172 мм. Если задействуется максимальный боекомплект, этот показатель увеличивается до 226 мм.

    Основные модификации ОЦ-02 «Кипарис»

    Базовая версия ТКБ-0217 выпускалась с 1992 года. Через три года появилась модификация ТКБ-0217Б, обеспечивающая бесшумную стрельбу. При установке глушителя немного изменяется положение мушки. В процессе модернизации данной модели появилось крепление для установки лазерного целеуказателя ЛЦУ-К. Для частных охранных предприятий была создана модификация GMC-700, адаптированная к использованию 9×26-мм газовых патронов. Всего было выпущено 30 экземпляров.

    Распространение в мире и современное использование ОЦ-02 «Кипарис»

    Изначально «Кипарисами» комплектовали только спецподразделения внутренних войск и ОВД. Но после распада СССР финансирование данной структуры было сокращено, и возможностей для закупки новых образцов стало меньше. После небольшой доработки конструкции пистолеты-пулеметы привлекли внимание других спецслужб. Сейчас ими вооружают росгвардейцев, фельдъегерей, инкассаторов, сотрудников ФСО и таможни.

    Они широко распространены среди представителей ведомственной охраны. Например, Минфина и Банка России, Минтранса и Федерального агентства железнодорожного транспорта. Команд, входящих в структуру Росрезерва, МЧС, Минстроя, Главного управления спецпрограмм Президента РФ, Минсельхоза и Минцифры. Ограниченная партия «Кипарисов» была закуплена Ливаном для вооружения командования специальных операций.

    Вывод

    Конструкция ОЦ-02 оказалась достаточно удачной. «Кипарис» является одним из лучших образцов отечественного стрелкового вооружения для ведения боя в ограниченном пространстве. Поэтому до сих пор пользуется популярностью у сотрудников охранных подразделений различного уровня. Но это нишевое оружие, которое практически неприменимо в условиях современной войны на поле боя. Кроме того, высокая стоимость производства сводит на нет перспективы широкомасштабного выпуска данной модели.

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