Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

Tекст: Ольга Никитина

Как изменится график выплат в декабре 2025 года

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб разъяснила особенности графика пенсионных выплат в декабре 2025 года. По словам парламентария, двойные выплаты за декабрь и январь получат только те пенсионеры, которые обычно получают пенсию в начале месяца. Для остальных категорий получателей сохранится стандартный график перечислений.

Светлана Бессараб подчеркнула: «У нас абсолютное большинство получает с 3-го по 8-е число выплаты. Но те, кто получает позже, они получат просто в свой день».

Эксперт отметила, что такой подход позволяет обеспечить своевременное получение средств всеми категориями пенсионеров в условиях новогодних праздников, когда банковские и почтовые отделения работают по особому графику.

Основной график выплат пенсий в декабре 2025 года

В декабре пенсионеры получат две выплаты: основную за декабрь и досрочную за январь 2026 года. Первая выплата поступит по стандартному графику с 1 по 11 декабря, вторая – не позднее 28 декабря. Важно отметить, что при получении пенсии через кредитные организации выплаты приходят раньше, чем при получении через почтовые отделения. Все получатели страховых пенсий получат две выплаты в декабре, при этом вторая сумма будет уже проиндексирована на 7,6%.

График по регионам: когда перечислят пенсии в декабре

Вологодская область – 10, 12, 15, 21 декабря

Воронежская область – 4–25 декабря

Краснодарский край – с 12 декабря

Красноярский край – 15, 19 декабря

Нижегородская область – 4–24 декабря

Омская область – 9, 16, 21 декабря

Пермский край – 8, 15, 23 декабря

Республика Татарстан – 12–22 декабря

Ростовская область – 10, 16, 23 декабря

Самарская область – 14, 17, 23 декабря

Свердловская область – до 27 декабря

При совпадении даты выплаты с выходными днями (6–7, 13–14, 20–21, 27–28, 31 декабря) пенсии будут перечислены в предыдущие рабочие дни.

Пенсия через почту и банк: особенности получения

Пенсии доставляются через банковские учреждения (включая карты «Мир») или отделения «Почты России». При получении через банк средства зачисляются на счет в установленные даты, при получении через почту – доставляются на дом или выдаются в отделении с 3 по 25 декабря. Узнать, где обслуживается пенсионный счет, можно через личный кабинет на портале «Госуслуги» или обратившись в клиентскую службу СФР.

Как изменить способ получения пенсии

Изменить способ получения пенсии можно через:

Портал «Госуслуги»

Многофункциональные центры (МФЦ)

Отделения Социального фонда России

Заявление можно подать лично или через доверенное лицо. Срок рассмотрения заявления составляет до трех рабочих дней. При смене банка необходимо предоставить новые реквизиты счета.

Повышение пенсий и надбавки в декабре 2025 года

С 1 декабря 2025 года увеличиваются выплаты гражданам, достигшим 80-летнего возраста. Надбавка составляет 10 221,7 рубля и включает:

Удвоенную фиксированную часть страховой пенсии (8907,7 руб.)

Доплату за уход (1314 руб.)

С 1 января 2026 года запланирована индексация страховых пенсий на 7,6%, поэтому январская выплата будет увеличена.

Как узнать точную дату своей выплаты

Уточнить дату получения пенсии можно:

По телефону горячей линии СФР: 8 (800) 302-73-73

Через региональные сайты Социального фонда России

С помощью онлайн-калькуляторов выплат на официальных ресурсах

Через СМС-уведомления и push-оповещения в банках-партнерах

Что важно помнить пенсионерам в декабре

В связи с установлением специального графика пенсионных выплат в декабре, обусловленного предстоящими новогодними праздниками, пенсионерам следует уделить особое внимание нескольким важным аспектам. Прежде всего необходимо заранее удостовериться в актуальности банковских реквизитов, поскольку любые изменения в платежной информации должны быть своевременно отражены в системе Социального фонда России для бесперебойного поступления средств.

Особую значимость приобретает вопрос планирования финансовых операций – специалисты рекомендуют заблаговременно снять необходимые денежные суммы до наступления праздничных дней, учитывая возможные ограничения в работе банкоматов и отделений кредитных организаций в период длительных выходных. В целях обеспечения финансовой безопасности категорически не следует разглашать реквизиты банковских карт, данные СНИЛС и паспортную информацию третьим лицам, включая лиц, представляющихся сотрудниками социальных служб или банков.

Заблаговременное уточнение режима работы обслуживающих банковских отделений и почтовых отделений в праздничный период позволит избежать затруднений с получением средств. При изменении места постоянного проживания крайне важно безотлагательно проинформировать территориальное отделение СФР, поскольку несвоевременное предоставление актуальных данных может привести к временной приостановке выплат и необходимости последующего восстановления получения пенсии.