Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация
Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.
Как изменится график выплат в декабре 2025 года
Депутат Государственной думы Светлана Бессараб разъяснила особенности графика пенсионных выплат в декабре 2025 года. По словам парламентария, двойные выплаты за декабрь и январь получат только те пенсионеры, которые обычно получают пенсию в начале месяца. Для остальных категорий получателей сохранится стандартный график перечислений.
Светлана Бессараб подчеркнула: «У нас абсолютное большинство получает с 3-го по 8-е число выплаты. Но те, кто получает позже, они получат просто в свой день».
Эксперт отметила, что такой подход позволяет обеспечить своевременное получение средств всеми категориями пенсионеров в условиях новогодних праздников, когда банковские и почтовые отделения работают по особому графику.
Основной график выплат пенсий в декабре 2025 года
В декабре пенсионеры получат две выплаты: основную за декабрь и досрочную за январь 2026 года. Первая выплата поступит по стандартному графику с 1 по 11 декабря, вторая – не позднее 28 декабря. Важно отметить, что при получении пенсии через кредитные организации выплаты приходят раньше, чем при получении через почтовые отделения. Все получатели страховых пенсий получат две выплаты в декабре, при этом вторая сумма будет уже проиндексирована на 7,6%.
График по регионам: когда перечислят пенсии в декабре
- Вологодская область – 10, 12, 15, 21 декабря
- Воронежская область – 4–25 декабря
- Краснодарский край – с 12 декабря
- Красноярский край – 15, 19 декабря
- Нижегородская область – 4–24 декабря
- Омская область – 9, 16, 21 декабря
- Пермский край – 8, 15, 23 декабря
- Республика Татарстан – 12–22 декабря
- Ростовская область – 10, 16, 23 декабря
- Самарская область – 14, 17, 23 декабря
- Свердловская область – до 27 декабря
При совпадении даты выплаты с выходными днями (6–7, 13–14, 20–21, 27–28, 31 декабря) пенсии будут перечислены в предыдущие рабочие дни.
Пенсия через почту и банк: особенности получения
Пенсии доставляются через банковские учреждения (включая карты «Мир») или отделения «Почты России». При получении через банк средства зачисляются на счет в установленные даты, при получении через почту – доставляются на дом или выдаются в отделении с 3 по 25 декабря. Узнать, где обслуживается пенсионный счет, можно через личный кабинет на портале «Госуслуги» или обратившись в клиентскую службу СФР.
Как изменить способ получения пенсии
Изменить способ получения пенсии можно через:
- Портал «Госуслуги»
- Многофункциональные центры (МФЦ)
- Отделения Социального фонда России
Заявление можно подать лично или через доверенное лицо. Срок рассмотрения заявления составляет до трех рабочих дней. При смене банка необходимо предоставить новые реквизиты счета.
Повышение пенсий и надбавки в декабре 2025 года
С 1 декабря 2025 года увеличиваются выплаты гражданам, достигшим 80-летнего возраста. Надбавка составляет 10 221,7 рубля и включает:
- Удвоенную фиксированную часть страховой пенсии (8907,7 руб.)
- Доплату за уход (1314 руб.)
- С 1 января 2026 года запланирована индексация страховых пенсий на 7,6%, поэтому январская выплата будет увеличена.
Как узнать точную дату своей выплаты
Уточнить дату получения пенсии можно:
- По телефону горячей линии СФР: 8 (800) 302-73-73
- Через региональные сайты Социального фонда России
- С помощью онлайн-калькуляторов выплат на официальных ресурсах
- Через СМС-уведомления и push-оповещения в банках-партнерах
Что важно помнить пенсионерам в декабре
В связи с установлением специального графика пенсионных выплат в декабре, обусловленного предстоящими новогодними праздниками, пенсионерам следует уделить особое внимание нескольким важным аспектам. Прежде всего необходимо заранее удостовериться в актуальности банковских реквизитов, поскольку любые изменения в платежной информации должны быть своевременно отражены в системе Социального фонда России для бесперебойного поступления средств.
Особую значимость приобретает вопрос планирования финансовых операций – специалисты рекомендуют заблаговременно снять необходимые денежные суммы до наступления праздничных дней, учитывая возможные ограничения в работе банкоматов и отделений кредитных организаций в период длительных выходных. В целях обеспечения финансовой безопасности категорически не следует разглашать реквизиты банковских карт, данные СНИЛС и паспортную информацию третьим лицам, включая лиц, представляющихся сотрудниками социальных служб или банков.
Заблаговременное уточнение режима работы обслуживающих банковских отделений и почтовых отделений в праздничный период позволит избежать затруднений с получением средств. При изменении места постоянного проживания крайне важно безотлагательно проинформировать территориальное отделение СФР, поскольку несвоевременное предоставление актуальных данных может привести к временной приостановке выплат и необходимости последующего восстановления получения пенсии.