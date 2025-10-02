Открытки на День учителя 2025 – лучшие картинки бесплатно и поздравления

  • Новость часаПесков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американских либералов будет искоренять армия
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров
    Дипломат объяснил запуск Россией выборов нового генсека ООН
    Макрон предложил задерживать танкеры с российской нефтью
    В Госдуме призвали запретить песни скандальных артистов в школе
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    20 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    8 комментариев
    2 октября 2025, 17:50 • Справки

    Открытки на День учителя 2025 – лучшие картинки бесплатно и поздравления

    Открытки на День учителя 2025 – лучшие картинки бесплатно и поздравления

    Tекст: Ольга Никитина

    В воскресенье, 5 октября 2025 года, в России отметят День учителя – праздник, посвященный людям, которые передают знания, формируют личности и воспитывают новое поколение. Эта дата давно стала символом уважения и признательности представителям одной из самых значимых профессий. Газета ВЗГЛЯД подготовила красивые открытки, которыми можно поздравить педагогов.

    Почему День учителя так важен

    Учительская профессия во все времена считалась одной из самых уважаемых. Именно педагоги помогают школьникам и студентам открывать новые знания, формируют мировоззрение и становятся примером для подражания. Для многих людей учитель – это не просто наставник, а человек, оставивший след на всю жизнь.

    День учителя напоминает о том, что труд педагогов заслуживает признательности и благодарности. Даже небольшое внимание – открытка, поздравление или теплые слова – способно сделать праздник по-настоящему значимым для каждого, кто связал жизнь с образованием.

    Традиции празднования Дня учителя в России

    В школах по всей стране 5 октября проходят концерты, классные часы и торжественные линейки. Учителей поздравляют цветами, открытками и небольшими подарками.

    Чаще всего дарят

    • букеты осенних цветов;

    • сладости (конфеты, шоколадные наборы);

    • книги и сувениры;

    • канцелярские принадлежности (ежедневники, ручки, блокноты);

    • подарочные сертификаты в магазины, театры, спа-салоны.

    Важно помнить, что стоимость подарка учителю по закону не должна превышать 3 тыс. рублей.

    Что подарить учителю на День учителя 2025

    • Цветы – символ праздника, который сохраняется десятилетиями.

    • Канцелярские принадлежности – практичный и полезный вариант.

    • Книги – классическая идея, которая всегда уместна.

    • Сладости – универсальное дополнение к поздравлению.

    • Сертификаты – современный и удобный подарок, который можно подобрать индивидуально.

    Красивые картинки и бесплатные открытки ко Дню учителя

    Сегодня открытки дарят не только в бумажном виде. Электронные картинки и открытки с поздравлениями становятся все популярнее: их можно отправить в мессенджере, социальных сетях или по электронной почте. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки ко Дню учителя 2025, которые можно скачать и использовать для поздравлений.

    Примеры поздравлений в прозе

    «День учителя – это напоминание о том, насколько важен труд педагога. Пусть усилия всегда будут оценены по достоинству, а каждый ученик станет подтверждением профессионального успеха».

    «Пусть этот праздник станет поводом для радости, теплых слов и искренней признательности. Пусть работа приносит удовлетворение, а новые поколения учеников будут источником гордости».

    «День учителя – время благодарить за мудрость, терпение и умение вести за собой. Пусть рядом всегда будут уважение, понимание и вдохновение для новых свершений».

    «Пусть 5 октября станет днем улыбок, добрых слов и ярких эмоций, а каждый учебный год приносит новые достижения и заслуженные победы».

    «С Днем учителя! Пусть каждый день сияет светом, улыбки учеников дарят радость, а дом наполнен счастьем и теплом».

    Поздравления в стихах для открыток

    Короткие рифмованные строки украсят открытку или картинку:

    * * *

    Пусть светлый праздник вдохновляет,
    Душевной радостью сияет,
    Учитель – верный наш наставник,
    Ему сегодня низкий поклон.


    * * *

    Учитель – это путь к познанию,
    К труду, успехам и мечтам.
    Пусть будет больше вдохновения,
    И счастье в жизни – по годам!

    * * *

    День учителя 2025 в России – это праздник, который объединяет поколения и напоминает о значимости профессии педагога. В этот день особенно важно выразить уважение и благодарность тем, кто помогает детям раскрывать таланты, находить свой путь и становиться личностями. Красивые картинки, бесплатные открытки и искренние поздравления – лучший способ подарить радость и внимание людям, посвятившим жизнь воспитанию и образованию.

    Главное
    МИД: В итальянских тюрьмах зафиксированы смерти российских граждан
    Россия вернула из украинского плена 185 военных и 20 гражданских
    Слуцкий переизбран председателем ЛДПР
    Депутат: Трамп был и остался нью-йоркским барыгой
    Французский генерал предостерег НАТО от атак на самолеты России
    Названы сроки запуска на Луну тяжелого российского лунохода
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Американских либералов будет искоренять армия

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации