  • Новость часаПо факту массового нарушения миграционного законодательства в Одинцово завели дело
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай и Европа покупают все больше российского газа
    Американские военные начали переброску танков и БМП из Германии в Польшу
    Израиль призвал изгнать Турцию из НАТО
    В Одессе решили переименовать названные в честь знаменитых одесситов улицы
    ВСУ перебросили резервы в район Часова Яра
    США признали неспособность победить Россию и Китай в одиночку
    В ходе беспорядков в Венесуэле военные получили огнестрельные ранения
    Дефицит бюджета сочли угрозой нацбезопасности США
    Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    32 комментария
    30 июля 2024, 09:22 • Справки

    Как охладиться в жару: что есть и сколько нужно пить

    Как охладиться в жару: что есть и сколько нужно пить
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В летнюю жару организм работает в режиме энергосбережения. Мы тратим меньше энергии, поэтому потребность в калориях снижается на 5–10%. Как сбалансировать летний рацион, что есть и чем утолить жажду, когда столбики термометров штурмуют 30-градусные отметки?

    Что есть и сколько?

    Жаркая погода диктует свои правила не только в одежде, но и в питании. Главный принцип – прислушивайтесь к своему аппетиту.

    Какие продукты стоит включить в рацион, чтобы не перегружать пищеварительную систему и чувствовать себя в форме? В первую очередь это молочные белки: творог и сыр богаты белком, кальцием и легко усваиваются, а кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт) нормализуют работу кишечника и являются источником пробиотиков.

    Еще один полезный пункт летнего меню – нежирное мясо и рыба. Куриная грудка, индюшатина, кролик – источники легкоусвояемого белка, витаминов и минералов. Рыба же богата омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца, сосудов и мозга.

    Сочные овощи, фрукты и ягоды помогают поддерживать водный баланс в организме в жаркий период, а также содержат клетчатку, необходимую для работы кишечника. Содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений.

    Что делать, если нет аппетита?

    Есть вопреки желанию не стоит. Воспользуйтесь летней жарой как возможностью для дополнительных разгрузочных дней. Это лучшее время, чтобы сбросить лишние килограммы благодаря овощным и фруктовым диетам.

    Тем не менее белки, жиры и углеводы нужны человеческому организму и летом, полностью забывать о них нельзя.

    Поэтому идеальный завтрак в период летней жары – привычные нам овсянка или яичница. Дневной прием пищи можно пропустить, а идеальным ужином станет небольшая порция рыбы или белого мяса с овощами.

    Также вечером можно выпить смузи из ягод и фруктов.

    Как пробудить аппетит? Добавьте в рацион кислые и соленые продукты: маринованные огурчики, помидоры, квашеную капусту, цитрусовые. Попробуйте холодные супы: окрошку (классический летний суп, который легко усваивается и не перегружает пищеварительную систему), гаспачо (холодный томатный суп из Испании, богатый ликопином, улучшает работу сердца), свекольник (холодный борщ на основе свеклы, содержит много витаминов и минералов).

    Арбузы, дыни, цитрусовые утоляют жажду, богаты витаминами и микроэлементами, а сочные и низкокалорийные огурцы, помидоры и кабачки обеспечивают организм клетчаткой и калием.

    Чем утолить жажду, кроме воды?

    Чистая питьевая вода – основа основ. В жару особенно важно соблюдать золотое правило: пить не менее двух литров жидкости.

    Какие напитки можно?

    • Охлажденный зеленый чай с мятой и лимоном.

    • Кислые морсы без сахара, приготовленные из клюквы, вишни или брусники.

    • Компот из сухофруктов (без добавленного сахара!).

    • Тан, айран – легкие кисломолочные продукты.

    • Имбирный чай (горячий!) – поможет пропотеть и охладиться. Пить маленькими глотками.

    Каких напитков лучше избегать?

    • Соки – много сахаров. Даже в свежевыжатых соках есть большое количество сахаров природного происхождения. Лучше отказаться от них.

    • Газировки, энергетические напитки – обезвоживают.

    • Кофе – мочегонное, обезвоживает.

    • Холодная газированная вода – вредит желудку. Холодные напитки в целом не рекомендуются во избежание спазма сосудов.

    • Алкоголь – опасен для здоровья, поскольку может стать причиной гипертонического криза и даже вызвать инсульт.

    Что вредно есть в жару

    Некоторые продукты из рациона лучше исключить. В первую очередь речь идет о сдобе и сладостях. Они богаты быстрыми углеводами, белками и глюкозой, которые сложно перевариваются и могут привести к дискомфорту в желудке, а также повышают свертываемость крови, что может быть опасно в условиях высоких температур.

    Не стоит налегать на фастфуд. Он содержит много трансжиров, канцерогенов и соли, которые оказывают негативное влияние на работу всего организма.

    «Уличная еда» особенно вредна, так как обезвоживает организм и усугубляет проблемы с пищеварением.

    Воздержитесь от жареного и копченого. Такие продукты создают серьезную нагрузку на ЖКТ, с которой он может не справиться. Также они вызывают сильную жажду, что может привести к обезвоживанию.

    Шашлыки и стейки из красного мяса в жаркий период тоже не лучшая пища – они тяжело перевариваются, содержат много железа, которое может стать дополнительной нагрузкой на организм.

    Сколько кваса можно пить?

    Прохладный квас – приятный напиток в жаркий летний день, но не стоит пить его литрами. Суточная норма жидкости для человека составляет два литра, и квас, как и любая другая жидкость, входит в этот объем. Рекомендуемая диетологами норма кваса в день – два-три стакана.

    Не стоит торопливо выпивать стакан кваса залпом. Смакуйте напиток, пейте его маленькими глотками.

    Помните, что квас содержит сахар, поэтому людям с диабетом, следящим за калорийностью или количеством потребляемых углеводов, важно учитывать данный напиток в общей калорийности рациона.

    В приготовлении кваса обычно используется черный хлеб, который содержит глютен. Людям с его непереносимостью следует воздержаться от употребления кваса.

    Главное правило – пить квас с удовольствием и в меру.

    Можно ли мороженое в жару?

    Здесь мнения специалистов расходятся. Часть диетологов реабилитирует этот летний десерт, поэтому назовем основные плюсы мороженого.

    Во-первых, оно закаляет. Если употреблять его небольшими порциями, конечно. Бояться «мороженого горла» не стоит – напротив, это отличная профилактика простуд: холодный десерт сужает сосуды в горле, укрепляя местный иммунитет. Стимулирует выработку лимфоцитов, борющихся с инфекциями, и укрепляет слизистую оболочку, делая ее менее восприимчивой к вирусам и бактериям.

    Кроме того, мороженое может работать на снижение веса. Да-да, вы не ослышались! Кальций в его составе активизирует сжигание жира. А еще в нем есть волокна, липиды, белки, витамины и аминокислоты.

    Как это работает? Кальций регулирует гормоны, отвечающие за чувство голода. Белок насыщает надолго, подавляя аппетит. А жиры согревают, ускоряя метаболизм.

    Третий плюс мороженого – оно успокаивает нервы.

    Вкусный и натуральный, этот десерт становится врагом стресса. И все благодаря триптофану в составе этого лакомства, который повышает выработку серотонина – «гормона счастья». Аминокислоты стабилизируют работу нервной системы, а сладкий вкус дарит чувство спокойствия.

    Тот же самый триптофан помогает улучшить сон, интенсифицирует выработку мелатонина – «гормона сна», дарит расслабление. Мороженое расслабляет мышцы и снимает напряжение. Прохладный десерт остужает организм, подготавливая его ко сну.

    Кроме того, ферменты из мороженого налаживают обмен веществ.

    Чтобы мороженое действительно было полезным десертом, следует выбирать натуральный продукт из цельного молока, без растительных жиров, с минимумом «Е» в составе.

    Жирность – ваш друг. Чем жирнее, тем ниже гликемический индекс (уровень сахара в крови). А вот с добавками стоит быть осторожными. Шоколад, орешки, джемы – лишние калории.

    Главное
    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
    Японский депутат назвал цель визита в Москву
    Украинский пленный рассказал о действиях российских ДРГ в тылу ВСУ
    СБУ задержала ученого-историка за «фальсификацию исторических фактов»
    Маск пошутил о сотне биологических детей Дурова
    Участница олимпийской пародии на «Тайную вечерю» пожаловалась на травлю
    По факту массового нарушения миграционного законодательства в Одинцово завели дело

    Китай и Европа покупают все больше российского газа

    Газпром хвастается новым рекордом поставок газа в Китай. При этом не только Китай, но и Европа в этом году покупает больше российского газа. Почему наблюдается такой ажиотажный спрос на газ из России и что может затормозить наш газовый экспорт? Подробности

    Перейти в раздел

    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона»

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже обернулась скандалом и вызвала шквал критики по всему миру. Политики, блогеры, политологи и священнослужители в один голос заявили о неуважении и насмешках в адрес христианства. Однако эксперты уверены: выбор номеров для торжества был не случаен, сюжет потребовался президенту Франции Эммануэлю Макрону по политическим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Кто и как устроил засаду на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке

    Впервые за долгое время российская ЧВК «Вагнер» понесла заметные потери в Африке. Где именно это произошло, как получилось, что отряд военных специалистов попал в засаду, чья именно ошибка привела к этому – и что нужно, чтобы таких трагических эпизодов было как можно меньше? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............