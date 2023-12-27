Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.0 комментариев
Примеры успешного импортозамещения в РоссииПравда и победа
Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.0 комментариев
Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.2 комментария
Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.8 комментариев