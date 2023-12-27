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    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    8 комментариев
    27 декабря 2023, 15:30 • Инфографика

    Примеры успешного импортозамещения в России

    Правда и победа

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    Множество проектов импортозамещения в промышленности реализуются сегодня в России. Некоторые из них имеют особое значение как для развития целых отраслей, так и для повышения качества жизни россиян. Яркие примеры успешного импортозамещения – в нашей инфографике.

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    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

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    Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике

    Это звучит смешно, но Турция опять согласилась на вступление Швеции в НАТО, хотя еще недавно обвиняла ее в поддержке терроризма и неуважении к исламу. Как и все прошлые разы, это произошло быстро, неожиданно и в силу того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил, что хотел, несмотря на сопротивление США. Подробности

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    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

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    Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию

    Одноглазые, карлики и прочие инвалиды обязаны будут служить в украинской армии, а тех, кто откажется, ждут гигантские штрафы. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, который вызвал крупный политический скандал на Украине. Почему главком ВСУ Залужный утверждает, что не имеет отношения к этому документу, и откуда он возник на самом деле? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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