Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

Европа попала в стальную зависимость от России Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности Перейти в раздел

Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике Это звучит смешно, но Турция опять согласилась на вступление Швеции в НАТО, хотя еще недавно обвиняла ее в поддержке терроризма и неуважении к исламу. Как и все прошлые разы, это произошло быстро, неожиданно и в силу того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил, что хотел, несмотря на сопротивление США. Подробности Перейти в раздел

Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности Перейти в раздел

Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию Одноглазые, карлики и прочие инвалиды обязаны будут служить в украинской армии, а тех, кто откажется, ждут гигантские штрафы. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, который вызвал крупный политический скандал на Украине. Почему главком ВСУ Залужный утверждает, что не имеет отношения к этому документу, и откуда он возник на самом деле? Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел