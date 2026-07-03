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    3 июля 2026, 18:54 • Происшествия

    ПВО отразила новую атаку беспилотников на Москву

    Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к российской столице

    Tекст: Денис Тельманов

    Общее количество уничтоженных за сутки вражеских аппаратов достигло 20 после успешного перехвата еще двух дронов на границе столичного региона.

    Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку воздушного удара по столице, передает ТАСС. Информацию о ликвидации угрозы оперативно подтвердил мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака еще двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своих социальных сетях.

    Согласно данным агентства, основанным на официальных заявлениях властей, с начала текущих суток на подступах к городу перехвачено уже 20 беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки двух летевших на столицу беспилотников.

    Днем ранее система противовоздушной обороны уничтожила 25 вражеских дронов. На местах падения обломков сбитых аппаратов работали специалисты экстренных служб.

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