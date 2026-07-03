«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.0 комментариев
ПВО отразила новую атаку беспилотников на Москву
Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к российской столице
Общее количество уничтоженных за сутки вражеских аппаратов достигло 20 после успешного перехвата еще двух дронов на границе столичного региона.
Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку воздушного удара по столице, передает ТАСС. Информацию о ликвидации угрозы оперативно подтвердил мэр города Сергей Собянин.
«Отражена атака еще двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своих социальных сетях.
Согласно данным агентства, основанным на официальных заявлениях властей, с начала текущих суток на подступах к городу перехвачено уже 20 беспилотных летательных аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки двух летевших на столицу беспилотников.
Днем ранее система противовоздушной обороны уничтожила 25 вражеских дронов. На местах падения обломков сбитых аппаратов работали специалисты экстренных служб.