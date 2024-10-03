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    3 октября 2024, 14:30 • Экономика

    Аэродромы России получат второе рождение

    Аэродромы России получат второе рождение
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Одним из приоритетов проекта бюджета на 2025–2027 годы стало развитие и модернизация сети российских аэродромов: расходы на аэродромную сеть существенно увеличиваются. Налицо смена государственной политики в области транспортной инфраструктуры. Это прямо связано с текущей геополитической ситуацией, но не только с этим.

    Проект бюджета предусматривает среди прочих и значительные расходы на транспортную инфраструктуру. Среди них особо выделяется проект «Развитие опорной сети аэродромов». На реконструкцию и строительство не менее 77 аэродромов выделено 166 млрд руб. Это значительно больше, чем закладывалось до сих пор по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов».

    После развала 1990-х

    После деградации инфраструктуры авиаперевозок в 1990-е годы развитие аэропортов и аэродромной сети происходило точечно, в тех местах, где сохранилось авиасообщение. Российские авиакомпании зарабатывали в основном на зарубежных рейсах в Европу (а также в Северную Америку, Японию и Южную Корею) и на обслуживании турпотока (преимущественно в Турцию, Египет, Юго-Восточную Азию и Китай). Кроме того, Россия зарабатывала на транзитных рейсах европейских авиаперевозчиков в страны Азии.

    Аэропорты, обслуживающие эти пассажиропотоки, развивались на коммерческой основе. Бюджетные вливания были необходимы лишь иногда для реконструкции взлетно-посадочных полос и навигационного оборудования. По мере роста пассажиропотока значимой проблемой стало отсутствие надежной авиационной связи напрямую между регионами, без необходимости совершать пересадку в Москве.

    Для ее решения сперва было введено бюджетное субсидирование межрегиональных перелетов. Программа постоянно расширяется. В 2024 году в нее вошло 28 новых маршрутов, общее число которых теперь лишь чуть не дотягивает до трех сотен (то есть составляет 293). 

    Рост пассажиропотока и увеличение количества рейсов вызвали усиление требований к инфраструктуре. В 2018 году был принят проект «Развитие региональных аэропортов», в рамках которого субсидировалась стоимость билетов на межрегиональных рейсах (на маршрутах минуя Москву). Кроме того, частично субсидировалось приобретение авиакомпаниями в лизинг воздушных судов для этих маршрутов, а также производилась реконструкция (и строительство новых) взлетно-посадочных полос.

    С 2019 по 2021 год включительно вводилось в эксплуатацию по две ВПП в год. В 2022–2024 годах выполнение программы продолжилось. При этом в 2022 году было введено в эксплуатацию пять ВПП, в 2023 году семь ВПП, а на 2024 год было запланировано завершение работ и сдача 28 реконструированных и строящихся ВПП (как правило, взлетно-посадочная полоса строится несколько лет). На 2025-2026 годы запланировано завершение реконструкции взлетно-посадочных полос еще четырех аэродромов.

    Но встал вопрос, как должно пойти развитие аэродромной сети в дальнейшем – и с какой целью.

    Причина смены приоритетов

    Завершающаяся в этом году программа комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ) формировалась в 2017-2018 годы. В 2022 году ситуация кардинально изменилась. Евросоюз (а также Великобритания и Канада) закрыли свое небо для российских самолетов, а Россия в ответ запретила пролеты над своей территорией самолетам из 36 недружественных стран.

    Это изменило пассажиропотоки. В Европу чаще всего теперь летают либо через Турцию, либо через страны Закавказья. В Северную Америку – через Турцию или Эмираты. Но в Европу стало летать значительно меньше российских туристов. Возник спрос на некоторые внутренние туристические маршруты. Изменение внешнеторговых связей увеличило пассажиропоток в Китай, в Казахстан и Киргизию. Нагрузка на действующие аэропорты существенно перераспределилась.

    Наконец, поворот на Восток привел к ускорению экономического развития Сибири и Дальнего Востока, запуску там ряда важных для страны проектов. И это заставляет предпринять усилия по повышению транспортной связности этих территорий (и с точки зрения автомобильных и железных дорог, и с точки зрения воздушного транспорта).

    Продолжение конфликта на Украине заставляет задуматься и о резервировании сети аэродромов, чтобы в особых обстоятельствах имелась возможность перенаправить воздушные рейсы в другие аэропорты.

    Планы на завтра

    Для достижения всех целей необходим новый план модернизации наземной инфраструктуры пассажирского авиатранспорта, который должен исходить из складывающейся на сегодняшний день системы приоритетов.

    «Модернизация региональных аэропортов – крайне важный элемент для развития гражданской авиации нашей страны. Такие проекты находятся на особом контроле у правительства и Минтранса», – заявил в феврале 2024 года в Москве на отраслевой конференции «PRO Аэро» начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Александр Аверкиев. В конференции приняли участие более 140 ведущих экспертов страны, которые представляли 34 российских аэропорта, аэропортовые холдинги, отраслевые органы власти, проектные и подрядные организации. Обсуждались итоги и планы развития авиационной отрасли.

    К осени все предложения были сведены в единую систему в рамках проекта «Развитие транспортной системы России». Сейчас в опорную сеть гражданских аэродромов входит 228 объектов. К 2030 году их количество, по данным Минтранса и Росавиации, увеличится до 242.

    Модернизации подлежат 129 аэродромов (до 2027 года – 77). Капитальный ремонт запланирован на 53 из них. На остальных 76 будет производиться реконструкция и осуществляться новое строительство.

    Можно сказать, что фактически десятки аэродромов Россия построит заново. В сегодняшних ценах общий объем работ (до 2030 года включительно) оценивается в 381,1 млрд рублей. Расходы федерального бюджета составят 264,7 млрд.

    Значительная часть этих расходов предназначена для приведения в нормативное состояние аэропортов с высоким физическим износом или нуждающихся в модернизации. Но цель проекта «Развитие транспортной системы России» в создании мультимодальной транспортной инфраструктуры, повышающей внутреннюю связность страны и обеспечивающей развитие ее взаимодействия с дружественными странами, которые становятся нашими основными деловыми партнерами.

    В нулевые годы можно было не торопиться и следовать за ростом спроса. Государство вкладывалось в развитие транспортной инфраструктуры только в тех точках, где без этого было невозможно. Вложения в развитие инфраструктуры в основном следовали за интенсификацией полетов.

    Сейчас ставится задача действовать на опережение и создавать инфраструктуру на вырост. А направлений будущего роста несколько. Это и развитие Юга Сибири и Дальнего Востока, где осуществляются масштабные проекты создания новых территориально-производственных комплексов. А также расширение кооперации, деловых, межгосударственных и туристических контактов с нашими восточными и южными соседями и укрепление взаимодействия со странами Юго-Восточной Азии.

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