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23 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Что спасет черное золото от большого обвала

Евгений Биятов/РИА Новости
Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.  Подробности...
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Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Премьер Японии в Киеве помог скорее России

Кисиду должна интересовать подготовка к так называемому весеннему контрнаступлению ВСУ Reuters
Владимир Зеленский получил в подарок от премьера Японии Фумио Кисиды полмиллиарда долларов. Ради его вручения японец даже посетил Киев и Бучу, как будто ему это действительно было нужно. В этот день на Украине разыгрался почти идеальный с точки зрения интересов России спектакль, который наверняка разозлит Китай. Но Кисида все-таки может быть опасен для нас – пусть не на Украине, но в другом месте.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России. Подробности...

Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
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Обсуждение: 15 комментариев

Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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    Что спасет черное золото от большого обвала

    		   
    23 марта 2023, 11:06
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.

    Нефть снизилась в этом году уже на 14% и продолжает дешеветь. Она упала до самого низкого уровня с 2021 года. Нефть марки Brent торгуется в районе 74–75 долларов за баррель. При этом Россия, руководствуясь текущей ситуацией на рынке, продлила решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Оно будет действовать до июня включительно, хотя изначально было рассчитано только на март.

    На нефть давит целый ряд факторов еще с конца прошлого года. Падение цен началось после установления Западом потолка цен на российскую нефть, который был введен с 5 декабря прошлого года, а на российские нефтепродукты – с 5 февраля этого года. Россия заявила, что не намерена продавать нефть по любым ценам только ради поддержания объемов экспорта. В этом заключается основной принцип объявленного сокращения добычи нефти.

    Второй фактор давления на нефть – это рост ставок американским Центробанком. «Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС ведет к укреплению американской национальной валюты и, как следствие, к снижению нефтяных цен. Нефть на мировых рынках котируется в долларах, поэтому имеет обратную корреляцию с их стоимостью», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. 

    Еще один фактор – от экономики Китая ожидали более быстрого восстановления, но пока потребление энергоресурсов растет медленными темпами, что также давит на нефтяные котировки, добавляет эксперт. При этом Россия с начала года обогнала Саудовскую Аравию и стала лидером по поставкам нефти в Китай, увеличив их на 23,8%.

    Очередной удар по нефти был нанесен банковским кризисом, который разразился в США и в ЕС. «Из-за проблем в банковской сфере инвесторы стали уходить в кэш и распродавать биржевые активы, в том числе фьючерсы на нефть», – отмечает Чернов. Есть опасения, что случится полномасштабный кризис, и тогда спрос на сырье и нефть упадет фундаментально.

    Последняя волна падения нефтяных цен случилась в начале этой недели, когда цена на нефть упала до самого низкого уровня за 15 месяцев. Это произошло из-за опасений, что риски в мировом банковском секторе и повышение процентных ставок в США могут спровоцировать рецессию, которая подорвет спрос на топливо, говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». Однако, по его мнению, это скорее вызвано краткосрочными спекуляциями, а не фундаментальными показателями, хотя глобально рынок нефти сейчас находится в небольшом профиците.

    При этом мировые ЦБ заявили о том, что будут продолжать повышать ставки. Это давит на все рисковые активы, включая сырье. Для нефти и других сырьевых товаров увеличение процентных ставок означает снижение спроса, указывает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    Нефть может продолжить падение в цене, если наступит мировой экономический кризис или глубокая рецессия, так как упадут объемы промышленного производства и снизится потребление энергоресурсов. К этому же может привести медленное восстановление китайской экономики

    – рынки уже с декабря прошлого года закладывают в цены быстрые темпы восстановления, отмечает Бахтин.

    Однако Запад смотрит оптимистично в будущее, полагая, что цены на нефть не смогут оставаться низкими долго, потому что первоначальный шок от банковского кризиса будет перекрыт растущим спросом и ограниченным предложением. Многие на Западе – от крупного торговца сырьевыми товарами – компании Trafigura Group – до инвестиционного банка Goldman Sachs уверены, что нефть ждет радужное будущее во втором полугодии. Их прогнозы цен на второе полугодие колеблются от 80 до 140 долларов за баррель.

    «Шансы на рост цен на нефть во втором полугодии довольно большие. Brent может вернуться к 90–100 долларам за баррель. Драйверам должно выступить экономическое восстановление в Китае. Ускорение роста его ВВП выше 7% ожидается уже во втором квартале. А также завершение цикла повышения ставок мировыми ЦБ. Кроме того, в ближайшие месяцы начнется автомобильный сезон в США», – считает Бахтин.

    Поддержит цены также решение России продлить сокращение добычи до июня. Это может помочь российским экспортерам получить более выгодную цену, то есть снизить дисконт к мировой цене. Плюс снижение российской добычи выступает поддерживающим фактором для цен, поскольку ограничивает доступность сырья на мировом рынке, говорит Бахтин.

    Впрочем, даже в случае медленного восстановления китайской экономики можно ждать роста котировок во втором полугодии. Потому что вмешаются участники сделки ОПЕК+, которые не позволят нефти так долго оставаться на низких отметках, ведь они обещали защищать уровень Brent в 90 долларов за баррель путем снижения квоты на добычу, считает Владимир Чернов.
     
     
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