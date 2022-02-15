Рост цен переворачивает американскую власть

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15 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
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Над миром нависла угроза продуктового голода

Над миром нависла угроза продуктового голода из-за сырьевого кризиса Денис Кожевников/ТАСС
Мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов. Дорогие газ и нефть привели к беспрецедентному дефициту промышленных металлов и стоимости удобрений. Это провоцирует дальнейший разгон инфляции. Особенно опасно подорожание еды. Двенадцать лет назад неурожай зерна стал одной из причин «арабской весны». Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Бегство американцев во Львов даст вздохнуть Киеву

В отличие от Киева, Львов давно стал оплотом агрессивного украинского национализма Zuma/ТАСС
Посольство США на Украине переехало из Киева во Львов. Мера названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения. Эксперты прогнозируют: хозяин уехал – и слуги за ним. «Шпрехен-фюреров» и прочих украинских националистов в Киеве и на востоке страны станет заметно меньше. К чему готовится мать городов русских? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему войны не будет

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Есть единственная ситуация, в которой Россия и признает Л/ДНР и будет открыто воевать за них: полномасштабное наступление ВСУ на Донбассе, целью которого будет попытка решить конфликт силой. Подробности...

Спорт – это война

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Пора уже осознать, что спорт – это война. Это одно из полей геополитических битв, причем так происходит уже не первое десятилетие. Сказки про «спорт вне политики», к сожалению, остаются красивыми благоглупостями. Подробности...
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Мир Толкина разрушает не темная кожа актеров, а идеология

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Очарование мира Средиземья никак не пострадает от темнокожих актеров, а вот делать эльфов и хоббитов выразителями повесточки – есть пошлость невыносимая. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария

Тиктокеры из США на войне с Россией

Обсуждение: 8 комментариев
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Рост цен переворачивает американскую власть

    Американцы все больше недовольны состоянием своей экономики
    		   15 февраля 2022, 19:20
    Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
    Текст: Михаил Кувырко

    Одним из главных итогов первого года президентства Джо Байдена стал небывалый всплеск инфляции. Рост цен достиг колоссальных за последние годы величин. Каким образом США пытаются с этим бороться, почему у них пока ничего не получается - и какие последствия происходящее будет иметь для президента Байдена и правящей партии?

    Согласно последним данным Министерства труда США, в январе индекс потребительских цен в стране увеличился на 7,5% в годовом выражении. Это совершенно непривычный показатель для американской экономики, давно привыкшей к инфляции в пределах пары процентов в год. Ускорение инфляции в США было отмечено двадцатый месяц подряд.

    Топливно-логистический шок

    Основной вклад в этот скачок внесли цены на энергоносители: они за последний год выросли на 27%. По данным Американской автомобильной ассоциации, на минувшей неделе средняя розничная цена бензина в США достигла уровня 3,47 доллара за галлон (в среднем 65-80 рублей за литр), за год прибавив 1 доллар.

    Подорожавший бензин и сохраняющиеся проблемы в глобальных логистических цепочках тянут за собой остальные цены. Как показало исследование, заказанное национальным каналом CNBC, значительная часть владельцев американского малого бизнеса готовы поднять цены на свои товары и услуги, если инфляция не снизится в течение следующих шести месяцев. Почти половина участников опроса признались, что уже перекладывают издержки на своих клиентов. 

    «Основная проблема с инфляцией заключается в том, что ей не видно конца», — констатировала Лаура Вронски, старший менеджер по исследованиям компании Momentive, которая проводила опрос для CNBC. А руководитель платформы для малого бизнеса Alignable Эрик Гроувс добавил, что затраты компаний выросли существенно сильнее, чем они могут заложить в конечные цены. Это падение доходности рождает у предпринимателей ощущение стресса.

    Еще одно исследование, проведенное Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB), показало, что малые предприятия – основа американской экономики – «застряли в инфляции». Уже более 60% их владельцев вынуждены повышать цены. И такой реакции на инфляцию в опросах NFIB не наблюдалось с 1974 года. Тогда цены в США росли под воздействием «нефтяного шока» после того, как страны ОПЕК ввели эмбарго на поставки сырья в западные страны.

    Куда смотрит ФРС?

    Нынешний официальный уровень инфляции в США еще далеко не достиг максимального уровня, зафиксированного на пике экономического кризиса 1970-х годов – более 11%. Прервать разгон цен тогда удалось после назначения в 1979 году председателем Федеральной резервной системы Пола Волкера, который резко поднял учетную ставку американского центробанка, ограничив насыщение экономики «горячими» деньгами. Спустя восемь лет, когда Волкер сложил полномочия главы ФРС, годовая инфляция в США снизилась до 3,7% и оставалась на низком уровне больше трех десятилетий.

    В конце прошлого десятилетия победа над инфляцией считалась одним из главных достижений ведущих центробанков мира. Контроль над ростом цен позволял регуляторам проводить мягкую денежно-кредитную политику – 2010-е годы уже вошли в мировую финансовую историю как эпоха беспрецедентно дешевых денег. Более того, в США и Евросоюзе звучали голоса о том, что слишком низкая инфляция не идет на пользу экономике, темпы роста которой неуклонно замедлялись.

    С началом пандемии коронавируса руководство ФРС решило, что лучшей мерой для борьбы с кризисом будет сделать доступ к деньгам еще проще, и на экстренном заседании в марте 2020 года снизило базовую ставку до 0-0,25%. ФРС заявила, что намерена держать ставку на околонулевом уровне, пока не появится уверенность, что экономика США преодолела эффект пандемии и «движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности».

    Спустя два года ни о какой ценовой стабильности говорить не приходится. Уровень занятости в США после рекордных показателей безработицы в первую волну пандемии действительно восстановился, однако количество работников резко снизилось. Многие из тех, кто уволился во время пандемии, предпочли не возвращаться на официальную работу. Это лишь усугубило проблемы экономики, добавив к дефициту товаров и комплектующих еще и дефицит рабочей силы.

    В прошлом году, когда инфляция начала ускоряться, руководство ФРС заявляло, что рассматривает дисбалансы, возникшие в экономике во время пандемии, как временный фактор. Однако нормализация рынков откладывалась, цены продолжали расти. К обоснованности дальнейшей политики низких ставок стало возникать все больше вопросов. В прошлом декабре ФРС наконец объявила о планах трижды повысить ставку в 2022 году, но пока первый шаг в этом направлении не сделан.

    В конце прошлой недели, после публикации данных о январской инфляции, ФРС назначила на 14 февраля внеочередное заседание. Однако в итоге ставка была оставлена без изменений, и руководство ФРС продолжает посылать разнонаправленные сигналы. Глава Федрезерва Джером Пауэлл в своих публичных выступлениях крайне осторожно высказывается по этой теме, оставляя более решительные заявления своим подчиненным.

    Например, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ставку надо быстро поднять на полный процентный пункт ради борьбы с инфляцией. «Инфляция, которую мы наблюдаем, очень плоха для домохозяйств с низкими и средними уровнями доходов.

    Люди недовольны, доверие потребителей падает. Это не очень хорошая ситуация. Мы должны убедить людей, что собираемся защитить нашу цель по инфляции в 2% и вернемся к ней», - сказал Джеймс Буллард в интервью CNBS.

    Зато его коллега, руководитель Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в эфире CBS напомнила, что резкие действия регулятора могут оказать еще более дестабилизирующее воздействие на экономический рост и стабильность цен. Ранее она говорила, что попытки вернуть инфляцию к 2% путем резкого повышения ставки могут замедлить рост американской экономики до такого уровня, при котором не удастся восстановить показатель участия населения в рабочей силе.

    Байден в заложниках у цен

    А пока финансисты спорят о ставке ФРС, крайним в ситуации с инфляцией все больше оказывается американский президент Джо Байден. К концу первого года в Белом доме рейтинг одобрения его деятельности упал до рекордно низких уровней, и основной вклад в это внесло отсутствие внятной политики по борьбе с ростом цен.

    В конце прошлого года, согласно телефонным опросам CNBS, работу Байдена одобряли только 44% респондентов. Почти три четверти участников исследования назвали экономическую ситуацию в стране плохой. Еще более удручающие результаты представил канал Fox News – один из главных рупоров республиканцев. По данным процитированных им опросов, рейтинг поддержки Байдена (представителя Демократической партии) опустился до уровня уже 39%. Недовольны его действиями 54% американцев.

    Байден оказался в ситуации, когда его заявления все больше расходятся с реальностью. На протяжении нескольких месяцев он несколько раз заявлял соотечественникам, что готов предпринять все меры для борьбы с инфляцией.

    На горизонте у Байдена – ноябрьские выборы в Палату представителей. Республиканцы наверняка будут активно разыгрывать тему инфляции, если борьба с ней ближайшие месяцы не увенчается решительными успехами. Сейчас перевес демократов в нижней палате Конгресса очень шаткий – 222 кресла против 213. Дальнейшее падение рейтинга Байдена будет лишь повышать шансы республиканцев на победу.

    Еще в конце прошлого года опрос американской исследовательской службы John Zogby Strategies показал, что за республиканское большинство в следующем составе Конгресса выступают 46% респондентов против 43% за Конгресс под контролем демократов. При таком соотношении симпатий, отметили авторы исследования, республиканцы могут с большим преимуществом одержать победу на выборах в 2022 году.

    Если это произойдет, на президентских выборах 2024 года не исключено возвращение в строй Дональда Трампа. Как показал еще один недавний опрос, проведенный службой Harvard/Harris, именно ему отдают предпочтение сторонники республиканцев в потенциальном списке кандидатов, которые могли бы баллотироваться на следующих выборах президента.


     
     
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