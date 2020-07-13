ОПЕК готовится принять опасное решение

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13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:44  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

Купить пистолет за рубежом и легализовать его в России еще не так давно было решаемой задачейФото: REUTERS/Michaela Rehle
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путем в России. Они получили его в соседних странах, порою крайне загадочным путем, и только в самое последнее время был поставлен нормативный заслон этому сомнительному механизму. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД расследовал историю, масштабы и перспективы этого явления. Подробности...
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Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

Русские избиратели в Латвии убедились, что избранные ими политические силы не представляют их интересыФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Говорящие по-русски жители Латвии вновь убедились, что партия «Согласие», которую они избрали в местный парламент, предала их важнейшие интересы. Она проголосовала за закон, полностью уничтожающий в стране образование на русском языке. Теперь депутаты, пришедшие к власти благодаря голосам русских, пытаются оправдаться.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...

Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

Алексей Алешковский, сценарист
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...
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    Поляки выбрали русофобию

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    Порошенко готовит переворот?

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      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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              ОПЕК готовится принять опасное решение

              ОПЕК может нанести непоправимый удар по нефти   13 июля 2020, 22:45
              Фото: REUTERS/Nick Oxford
              Текст: Ольга Самофалова

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              Ожидаемое смягчение сделки нефтяным картелем угрожает очередным падением цен на нефть вплоть до 30 долларов за баррель. Однако члены ОПЕК+ настроены действовать решительно – с августа они готовы нарастить добычу. Россия, судя по всему, поддержит это решение, даже несмотря на риски очередного снижения цен на черное золото. И у нее на это есть причины.

              Под угрозой оказалась беспрецедентная сделка ОПЕК+ по рекордному сокращению добычи, которая позволила нефти подняться со дна до уровня выше 40 долларов за баррель. В среду 15 июля члены ОПЕК+ собираются принять решение о наращивании добычи на 2 млн баррелей в сутки с 1 августа. Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+ поддерживают эту идею, сообщила Wall Street Journal. Второй возможный вариант – продление текущих ограничений по добыче еще на один месяц, но его мало кто поддерживает из членов картеля.

              Венская сделка изначально предполагала сокращение добычи в мае – июне на 9,7 млн баррелей в сутки. И уже с июля объемы добычи должны были начать постепенно наращивать (с июля на 2 млн баррелей, а с января 2021 года – на 3,9 млн баррелей). Однако в июне картель решил продлить максимальный объем урезания добычи до конца июля. Теперь эксперты уверены: картель нарастит добычу с августа, вопрос – насколько.

              В любом случае это плохие новости для нефти. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в понедельник ускорили падение и теряли около 1,5%. Неужели стоит ожидать новый обвал черного золота?

              «Мы видим, что цена на нефть стоит как вкопанная уже полтора месяца. Это значит, что расти после таких решений ОПЕК+ она точно не будет. Поспешное решение может быть опасным. Если ОПЕК+ решится нарастить добычу на 2 млн баррелей с августа, то нефть точно упадет в цене до 35, а может, и до 30 долларов за баррель», – говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

              Ситуация со спросом существенно улучшается, потребление нефти растет в третьем квартале по сравнению со вторым. «Спрос растет быстрее ожиданий. Это, собственно, и удерживает цены выше 40 долларов за баррель в последний месяц. Однако если случится вторая волна пандемии и проблемы со спросом, то это может привести к падению цены ниже 35 долларов», – не исключает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

              «Позитивная ситуация со спросом может оказаться иллюзорной. В любой момент может рвануть, и все это прекрасно понимают.

              Мы видим на примере Казахстана и Израиля, что вторая волна пандемии может начаться в любой момент, границы открываются очень медленно»», – говорит Константин Симонов.

              Второй фактор риска – это сланцевая добыча, которая может начать активно расти, если нефтяные котировки окажутся выше текущих уровней.

              «Американцы буквально за неделю добавили полмиллиона баррелей к добыче. Мы возвращаемся к старому кошмару этой сделки. Когда мы ограничиваем свою добычу, а цена приходит в норму, другие игроки сразу же начинают ускорять свою добычу и отбирать нашу долю рынка», – напоминает Симонов. Наконец, риски создают также гигантские объемы нефти, накопленные в хранилищах по всему миру. 

              «Ситуация по коммерческим запасам лучше не становится. Тенденции к их снижению нет. Более того, в США, по последним данным, запасы снова выросли. Высокие коммерческие запасы нефти – это тот фактор, который будет сдерживать рост цен еще очень долго. Он не позволит нефти подрасти выше 45 долларов за баррель еще целый год», – считает Белогорьев.

              Несмотря на все эти риски, Россия, как и другие члены картеля, готова согласиться на снятие ограничений по добыче. Почему?

              «Сокращение добычи с мая было экстремальным для всех стран-участниц, возможно, кроме Саудовской Аравии. Изначально никто не рассматривал это решение как долгосрочное. Думаю, что у всех членов ОПЕК+ примерно одинаковая точка зрения. Решение по увеличению добычи с 1 августа будет положительное. Дискуссия развернется вокруг графика и объемов увеличения добычи», – уверен Белогорьев.

              Эксперты призывают делать это осторожней. «Если ОПЕК+ повысит добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки с августа, то, скорее всего, цены на рынке упадут на три–пять долларов за баррель. На мой взгляд, лучшим вариантом было бы повысить добычу сначала на 1 млн баррелей в августе и на такую же величину в сентябре. На более плавное повышение добычи рынок никак не отреагирует, влияние на нефтяные цены будет нейтральным», – считает Белогорьев.

              Если Россия и члены ОПЕК+ решаются жить при ценах на нефть в районе 35–45 долларов за баррель, тогда придется постоянно заниматься балансировкой рынка: буквально каждый месяц отпускать добычу и смотреть на реакцию рынка, считает глава ФНЭБ. Потому что, с одной стороны, нельзя нефти дать возможность слишком вырасти, а с другой – не хотелось бы допустить новый серьезный обвал.

              Для России решение о повышении добычи может оказаться выгодным по двум причинам. Во-первых, это остановит добычу конкурента – сланцевой нефти в США, уровень рентабельности которой в среднем 50 долларов за баррель. Однако никто не гарантирует, что американская добыча не вырастет так же быстро, как и упала. Во-вторых, у России есть технические причины для того, чтобы начать раньше выходить из этой истории с беспрецедентными объемами сокращения добычи.

              «В случае долгого простоя скважины, если она бездействует больше шести месяцев, ее приходится полностью консервировать. Это приводит к большим затратам, в том числе по расконсервации скважины. У России очень много месторождений и скважин со сложными геологическими и техническими условиями», – рассказывает Алексей Белогорьев.

              Поэтому многие члены ОПЕК+ со схожими проблемами, в том числе Россия, настроены на более быстрое хотя бы частичное восстановление добычи, чтобы избежать дополнительных затрат.

              «Российским компаниям сейчас выгодно повысить добычу, хотя бы частично. По крайней мере, у них появится выбор, какие скважины консервировать, а какие запускать. Понятно, что о полном восстановлении добычи речи не идет. Полностью она восстановится, скорее всего, не в этом, а лишь в следующем году», – говорит Белогорьев.

              «В каком состоянии сейчас российская нефтяная индустрия после проведенного серьезного тест-драйва – это интригующий вопрос. Мы, в отличие от Саудовской Аравии, никогда искусственно не сокращали добычу так быстро и на такие серьезные объемы. Саудовской Аравии с технологической точки зрения намного проще повышать добычу, ее скважины работают как кран: включил и выключил», – говорит Константин Симонов. 

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