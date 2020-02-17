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17 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Новый вид топлива сулит России большие прибыли

Топливом для данного судна является метанол - и судостроители рассчитывают существенно расширить его применениеФото: Bernd Thissen/DPA/Global Look Press
Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива - метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести России огромные прибыли. Подробности...
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США отправили России африканское предупреждение

Американских солдат из Африки могут перебросить на нацеленные против России маневры в Восточной ЕвропеФото: REUTERS/David Mdzinarishvili
США начали подготовку к боевым действиям высокой интенсивности против потенциально мощного врага. По данным France 24, Америка отзывает своих военных из Африки – вместо обучения африканцев они займутся подготовкой к войне с крупным противником. Так США посылают сигнал России и Китаю умерить свои аппетиты, считает телеканал. Ответ на него должен быть асимметричным, полагают российские эксперты. Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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К чему приведут новые предложения о «мире на Донбассе»

Украина в очередной раз доказывает, что не стремится к настоящему миру в Донбассе Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности была отмечена целой серией событий, связанных с Украиной. Одним из главных стало появление новых планов мирного урегулирования на Донбассе и новые инициативы Владимира Зеленского по этому поводу. Почему все эти планы выглядят абсолютно бессмысленными и даже наводят на мысли о политическом самоубийстве Зеленского? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Кто не хочет рожать солдат, будет рожать рабов

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чем ближе День Победы, тем таких манипуляций будет больше и больше. «Им» и этот день, и то, что он нас объединяет, страшнее коронавируса. Крепитесь, будут бить все сильнее. Подробности...
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Как сталкиваются интересы России и Турции

Эсмира Джафарова, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений (Азербайджан), эксперт клуба «Валдай»
Гибель 13 турецких солдат в Идлибе в результате обстрела со стороны сирийских сил стала причиной новой напряженности в регионе. Давая понять, что турецкая армия не потерпит атак на свои позиции, президент Эрдоган обратился к России с просьбой содействовать снижению напряженности. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Оскаровского лауреата, фильм «Паразиты» почему-то отнесли к комедийно-драматическому жанру, хотя ничего комедийного в нем нет. Впрочем, общий абсурд и «кровищща» в духе Тарантино, может быть, и сойдут за комедийность. Подробности...
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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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              Новый вид топлива сулит России большие прибыли

              Топливом для данного судна является метанол - и судостроители рассчитывают существенно расширить его применение   17 февраля 2020, 08:32
              Фото: Bernd Thissen/DPA/Global Look Press
              Текст: Максим Боровков, Михаил Кувырко

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              Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива - метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести России огромные прибыли.

              Производство метилового спирта станет в ближайшие годы одним из ключевых драйверов роста российской экономики и особенно российского экспорта. К такому выводу пришли аналитики компании «Восток Капитал», опубликовавшей отчет о состоянии и перспективах метанольной отрасли. Уже сейчас наша страна производит около 5% от мирового объема метанола, являясь одним из главных мировых экспортеров, а реализация проектов, запланированных до 2030 г. позволит существенно укрепить эти позиции, говорится в докладе.

              Сегодня Россия, наряду с Китаем, Саудовской Аравией, Тринидадом и Тобаго, Ираном, входит в пятерку крупнейших стран-производителей метанола. Мировой спрос на метиловый спирт растет убедительными темпами – в среднем, на на 5,5 % в год, – и к 2027 г. может достигнуть 135 млн тонн. Объясняется это, в первую очередь, тем, что метанол все активнее используется в качестве замены традиционным видам моторного топлива: он гораздо дешевле, и при этом наносит гораздо меньший вред экологии, чем привычные бензин, керосин или дизтопливо. Метанол производится из природного газа, угля и других источников, более того, уже разработаны технологии его получения непосредственно из вредных выбросов в атмосферу, что особенно важно в свете сокращения выбросов CO.

              Неудивительно поэтому, что многие судоходные компании размещают заказы на строительство морских судов, двигатели которых могут работать на метаноле, а некоторые крупные судовладельцы уже ввели такие суда в эксплуатацию. Это только начало «метанольного бума» в морских грузоперевозках, уверены эксперты. Конечно, сфера применения метанола в качестве топлива не ограничится морскими перевозками. В разных институтах мира, включая российские, уже разрабатываются проекты генераторов, автомобильных и даже авиационных двигателей – то есть, создаются условия для дальнейшего роста спроса на это топливо.

              «Основной сегодняшний аргумент в пользу метанольных проектов – возможности использования метанола в качестве компонента судового топлива. - подтверждает Фарес Кильзие, глава инвестиционного фонда CREON Capital. - Международная морская организация (IMO) последовательно реализует курс на отказ от высокосернистого судового топлива типа мазута, в качестве альтернатив которому рассматриваются либо СПГ, либо метанол – основной его конкурент».

               Ситуация открывает предпосылки, как сказано в отчете «Восток Капитал», к «взрывному росту экспорта российского метанола», и в правительстве это понимают. Министерством промышленности и торговли разработана стратегия развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 г., в которой производству метилового спирта отведено особое место. В России запланирована реализация не менее 15 проектов по производству метанола, с общим объёмом продукции более 19 млн т, что приведет к увеличению суммарной мощности в 5 раз.

              Из наиболее крупных проектов стоит отметить «Портово-индустриальный парк «ОТЭКО» на Таманском полуострове, в создание которого частный инвестор намерен вложить 8 млрд долларов. Инвестор планирует производить до 3,5 млн т метанола в год, запуск намечен на конец 2021 года. Еще один значительный проект – завод по переработке природного газа в метанол мощностью 1,7 млн т в год в городе Усть-Луга Ленинградской области. 

              Его строят «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ), «Балитйская газохимическая компания» (БГХК), компания «Инваста Капитал», японская корпорация Marubeni. 

              Ввод в эксплуатация запланирован на 2023 год. Те же РФПИ и Marubeni выступают соинвесторами на строительстве нового производства мощностью более 1 млн тонн метанола в год в Волгограде, на базе завода «Химпром»; и также сроком реализации обозначен 2023 год. Польская компания Ekozon заявила о намерении инвестировать 63 млрд руб. в строительство аналогичного завода мощностью 1,6 млн тонн в городе Пикалево (Ленинградская обл.), запуск запланирован на 2025 г. 

               Как легко заметить, производства метанола расположены в непосредственной близости от крупных российских портов, и этому есть объяснение.

              «За последние четыре года наш фонд рассматривал порядка 15 метанольных проектов, и в результате мы пришли к основополагающему выводу: без привязки к портам эти проекты являются неконкурентноспособными, прежде всего по логистике. - говорит Фарес Кильзие. - Если же метанольные проекты привязаны к портам, то при наличии достаточных поставок газа и невысоких удельных затратах на одну тонну конечного продукта они всегда найдут свою нишу на рынке в плане эффективности. Поскольку у России есть дешевый газ, то операционная загрузка мощностей очень высокая, а операционные издержки низкие».

              Недавно СМИ сообщали об ещё одном близком к реализации и чрезвычайно интересном проекте – строительстве целой флотилии плавучих заводов по производству метанола, которая будет работать в связке с газодобывающими структурами, в том числе ОАО «Газпром». Эти заводы под общим названием «ФлотМетанол» должны заработать уже летом 2020 года, и в перспективе флотилия будет ежегодно производить 10 млн тонн метанола. Проект, по сути, объединяет в себе производственные и перевалочные мощности: производимый метанол будет тут же заливаться в танкера, чтобы отправиться на экспорт в Европу и Юго-Восточную Азию. 

              Одним из перспективных направлений экспорта российского метанола аналитики называют китайский рынок - несмотря на то, что Китай и сам производит и частично экспортирует метанол. Однако объемы потребления этого продукта китайской промышленностью огромны, и они будут только расти. Достаточно сказать, что сегодня на Китай приходится более половины мирового потребления метанола, 41 млн тонн в год.

              «Основным мировым потребителем метанола остается Китай, причем он продолжает его импортировать. - подтверждает и Фарес Кильзие . - Хорошая для России новость заключается в том, что Китай в последней сделке по урегулированию торговой войны с США не убрал тарифы на метанол, поэтому есть шанс, что экспорт метанола на китайский рынок для России останется выгодным». 

              По данным аналитической группы Methanol Market Services Asia (MMSA), в начале февраля цены на метанол находились в диапазоне 225-320 долларов за тонну в зависимости от конкретного рынка. Иными словами, в моменте перспективный объем заявленных мощностей российского рынка можно оценить в 4,3 млрд долларов. Для сравнения, в 2018 году объем российского экспорта нефти составлял 129 млрд долларов, газа – 49 млрд долларов. При этом необходимо учитывать наблюдаемую в последние годы тенденцию падения цен на метанол – в начале 2014 года его стоимость приближалась к 550 долларов за тонну, но с тех пор упала вдвое вместе с ценами на газ.

              Иначе говоря, даже на фоне огромных доходов российских экспортеров нефти и газа производители метанола смогут выглядеть вполне достойно. 


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