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23 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока? Подробности...
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Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

Все решения Нюрнбергского трибунала – это результат трудного компромисса STR New/Reuters
«Когда готовился Нюрнбергский процесс, СССР настоял на его полной объективности с предоставлением доказательств вины нацистов. Это было сделано для того, чтобы процесс не стал судом «победителей над побежденными», как предлагали Великобритания и США», – сказал газете ВЗГЛЯД участник форума «Уроки Нюрнберга», дипломат Сергей Руденко, сын Романа Руденко, обвинителя от СССР на главном процессе XX века. Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Главная засада на пути Соединенных Штатов из прошлого в будущее – идеология успеха, порождение протестантской веры. «Я преуспеваю – значит, я угоден Господу». Подробности...

России нужны пассионарии, готовые созидать

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    Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

    Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных    23 ноября 2020, 09:40
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Михаил Кувырко

    Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока?

    Лишь 95 тысяч пассажиров не хватило московскому аэропорту «Шереметьево», чтобы возглавить сентябрьский рейтинг самых загруженных аэропортов Европы, составляемый организацией Airports Council International Europe (ACIE). Первое место в этом списке занял турецкий аэропорт Антальи, обслуживший за первый осенний месяц 2,253 млн пассажиров, зато «Шереметьево» (2,156 млн) и еще один столичный аэропорт, «Домодедово» (2,066), опередили новый аэропорт Стамбула, который считается самым большим в мире.

    Кроме того, в десятке оказались московское «Внуково» и питерское «Пулково», опередившие три крупнейших аэропорта Европы по итогам 2019 года - парижский «Шарль-де-Голль», амстердамский «Схипхол» и лондонский «Хитроу». А главные немецкие аэропорты – Франкфурт и Мюнхен – в сентябре вообще остались за пределами первой десятки в Европе.

    Отыгрались на своих

    Как отмечают эксперты ACIE, преобладание в списке аэропортов России и Турции связано в первую очередь с хорошей развитостью внутренних перевозок в этих странах. Именно это позволило некоторым воздушным гаваням даже нарастить пассажиропоток – например, в «Домодедово» в сентябре количество пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 15,6% к тому же месяцу прошлого года.

    Высокие показатели сентября связаны с двумя обстоятельствами, поясняет главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров. Во-первых, по его словам, в России еще продолжался курортный сезон, задержавшийся как минимум на месяц. Во-вторых, в Европе в сентябре уже набирала ход новая волна пандемии, которая в России началась с некоторой задержкой. Поэтому на фоне падения пассажиропотока в европейских аэропортах российские авиаторы показали относительно неплохие результаты, главным образом за счет внутреннего трафика, хотя и международный существенно подрос.

    При этом, отмечает эксперт, сейчас гораздо лучше, чем столичные хабы, чувствуют себя многие региональные аэропорты. В этом, по мнению Гусарова, нет ничего странного. Самое резкое падение пассажиропотока у российских авиаторов произошло на международных рейсах, в основном сконцентрированных в Московском авиационном узле. Весь оставшийся трафик – это перевозки между Москвой и регионами, а также меж- и внутрирегиональные перевозки. Наименее всего они пострадали в Сибири и на Дальнем Востоке, где альтернатив авиации нет, а сочинский аэропорт в августе даже побил рекорды пассажиропотока во время Олимпиады 2014 года. Еще во время весеннего карантина, когда в Москве осталось всего 5% от прежних объемов перевозок, в восточных регионах этот показатель составлял около 30%.

    «Московские аэропорты, конечно, богаче региональных, но и содержание инфраструктуры и персонала им обходится гораздо дороже, поэтому сейчас им тяжелее, а падение пассажиропотока по итогам года будет больше, чем во многих региональных аэропортах, - прогнозирует Гусаров. - То же самое характерно и для авиакомпаний. У «Аэрофлота» с хабом в «Шереметьево» и большим количеством международных рейсов до пандемии падение пассажиропотока оказалось гораздо больше, чем у перевозчиков, в большей степени ориентированных на внутрироссийские маршруты. Например, таких как «ЮТЭйр», S7 или «Победа», которая в последние три месяца вообще показывает рост пассажиропотока».

    Похожую статистику приводит основатель сервиса «Купибилет» Сергей Пирожников. По его словам, в октябре отмечалось восстановление авиаперевозок на 70% относительно того же периода прошлого года, причем спрос на рейсы по России восстановился на 87%, а в международном сегменте всего на 20%. Сейчас, по словам Пирожникова, на его сервисе лидирует по продажам авиабилетов компания S7 – спрос на ее полеты увеличился на 5% относительно прошлого года, количество проданных авиабилетов на рейсы «Победы» выросло на 18%, на «Уральские Авиалинии» продажи сократились на 11%, а на рейсы «Аэрофлота» - на 59%. «Такая динамика обусловлена закрытым авиасообщением со многими странами. В то же время авиакомпании, предлагающие дешевые авиабилеты по России, даже отмечают рост продаж относительно осени 2019 года», - констатирует эксперт.

    Пережить «худую» зиму

    Однако сентябрьские результаты не стоит преувеличивать. Этот успех российских аэропортов на фоне всеобщих неуспехов – временное явление, полагает Роман Гусаров. В России, в отличие от Европы, напоминает он, очень выражена сезонность рынка авиаперевозок – осенью и зимой россияне всегда летали мало, поэтому сейчас падение спроса на авиабилеты ускорится. Кроме того, Россия вошла в новую волну пандемии, и хотя авиакомпании не прекращают летать, сообщения об отмене и сокращении рейсов поступают каждый день.

    Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» отмечают, что бизнес-активность в России снова падает:

    в октябре количество авиабилетов на внутренние рейсы, приобретенных представителями бизнеса, упало на 35% по сравнению с сентябрем, а снижение продаж авиабилетов относительно октября прошлого года достигло 65%. Одновременно у деловых путешественников росла востребованность авиабилетов за рубеж – в этом сегменте по сравнению с сентябрем отмечается увеличение продаж на 9%, хотя спрос составил лишь 12% от объемов 2019 года.

    «Деловой туризм гораздо быстрее реагирует на изменения эпидемиологической обстановки, чем индивидуальные путешественники, так как риски слишком высоки, – это и здоровье сотрудников, и бизнес-процессы, и репутация компаний. Вторая волна эпидемии уже начала сказываться на деловой активности, и мы ожидаем дальнейший спад числа командировок», – комментирует генеральный директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

    Банкротств аэропортов или авиакомпаний пока не предвидится, но финансовое состояние в отрасли достаточно тяжелое, сообщил на днях по итогам Транспортной недели-2020 заместитель руководителя Росавиации Алексей Новгородов. С начала пандемии правительство ввело целый комплекс мер поддержки отечественной авиа отрасли и это дало результат, отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России». Компании, хотя и понесли значительные убытки, держатся на плаву без признаков банкротства, выполняют рейсы внутри страны и за ее пределами, сохраняя при этом штат. Кроме того, после отмены ограничений на перелеты были снижены цены на авиабилеты, что стимулировало спрос и привлекло пассажиров – туристов и тех, кто отложил деловые поездки в начале эпидемии. Но стоит понимать, добавляет Сигал, что весенние убытки из-за закрытия границ никуда не исчезли. Поэтому авиакомпаниям потребуется время, чтобы компенсировать падение пассажиропотока, которое длилось в течение нескольких месяцев (ожидается, что снижение составит 35-40% в годовом выражении).

    По словам Романа Гусарова, у авиакомпаний сейчас, безусловно, есть определенные ожидания, связанные с новыми назначениями в Минтрансе:

    «Новый министр Виталий Савельев, ранее возглавлявший «Аэрофлот», и его первый заместитель Александр Нерадько, много лет руководивший Росавиацией, как минимум понимают всю глубину проблем, с которой столкнулась отрасль, и в их руках находятся механизмы помощи. Но это не отменяет того факта, что авиакомпаниям сейчас нереально тяжело – им надо просто дожить до весны. С одной стороны, перевозчики защищены от краха: сами на банкротство они не подают, а для исков кредиторов действует мораторий на банкротство системообразующих предприятий. С другой стороны, кредиторы вряд ли будут гореть желаниям предоставлять авиакомпаниям так нужные им деньги, поскольку дальнейшая ситуация остается очень неопределенной, а гипотетическое желание помочь со стороны государства еще не означает наличия соответствующих возможностей».

    Поэтому, считает Гусаров, отсутствие банкротств в настоящий момент еще не означает, что авиакомпании как-то справились с кризисом. Последствия нынешней ситуации будут сказываться еще долго.

    На внутреннем туризме взлетят не все

    В долгосрочной перспективе новым стимулом для авиационной отрасли может стать национальный проект по внутреннему и въездному туризму, разработка которого была анонсирована правительством вскоре после первой волны пандемии. Однако, уточняет Сергей Пирожников, в мае участвовавший в работе над созданием его концепции, в рамках нацпроекта не предполагаются субсидирование российских авиакомпаний или какие-либо меры по улучшению финансового состояния перевозчиков. Поэтому эффект для отрасли будет косвенным - главным позитивным фактором для авиакомпаний станет увеличение внутреннего турпотока, которое прогнозируется на 100% к 2030 году. На это повлияет выделение субсидий от правительства на формирование и развитие привлекательных туристических направлений в стране.

    На внутренних рейсах, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов инвесткомпании «Универ Капитал» Артем Тузов, авиакомпании практически ничего не зарабатывают. Такие перевозки зачастую субсидируются, а большую часть прибыли перевозчики получают за счет международных полетов.

    Поэтому, полагает эксперт, развитие внутреннего туризма вряд ли сможет поддержать авиаотрасль, к тому же и спрос на полеты внутри страны может ощутимо снизиться на фоне сокращения доходов населения и бизнеса. «Если границы не будут открыты в прежнем объеме еще долгое время, авиаотрасль будет аккумулировать убытки, могут начаться банкротства компаний», - предполагает Тузов. Если заграничные направления по-прежнему будут закрыты или ограничены для массового туризма, времени на восстановление отрасли потребуется больше, соглашается Павел Сигал, хотя некоторая часть убытков компенсируется за счет развития внутреннего туризма и увеличения числа перелетов по стране.

    В то же время, утверждает Роман Гусаров, несмотря на пандемию, Россия остается страной с развивающимся пассажиропотоком гражданской авиации – в отличие от Европы, где пассажиропоток давно устоялся и особых резервов для его быстрого роста нет. Поэтому сейчас ведущие авиакомпании меняют свои модели перевозок, чтобы поддержать докризисный тренд на быстрый рост пассажиропотока. В частности, по словам Гусаров, недавно «Аэрофлот» и «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», подписали код-шеринговое соглашение, которое предполагает, что две компании смогут предлагать пассажирам сквозные тарифы и стыковочные рейсы, а для этого им прежде всего необходимо оперировать в одном аэропорту – «Шереметьево». В этот же аэропорт уже входящая в тот же холдинг авиакомпания «Россия».

    Как следствие, крупнейший московский аэропорт с его очень развитой инфраструктурой, включающей три взлетно-посадочные полосы и несколько терминалов, по своему потенциалу по-прежнему способен претендовать на верхние позиции в европейских рейтингах. Максимальная пропускная способность «Шереметьево» составляет 80 млн человек в год, и во взаимодействии с Группой «Аэрофлот», стратегия которой предполагала выход на 100 млн пассажиров в год, достичь этих показателей в ближайшие пять лет, по мнению Гусарова, для столичного аэропорта вполне реально.


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