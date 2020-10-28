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28 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
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Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

Мел Гибсон решил поддержать армян, а Элайджа Вуд – главного соперника Лукашенко Christopher Khoury/Zuma/Global Look Press Dave,
Bedrosian/Zuma/Global Look Press
Известные на весь мир актеры стали уделять подозрительно много внимания событиям в странах бывшего СССР. Мел Гибсон комментирует конфликт между армянами и азербайджанцами, Чак Норрис и Элайджа Вуд &#8722; между Лукашенко и оппозицией, а несколько раньше оскароносный Морган Фримен объявил американцам, что у них с Россией идет война. Кем и зачем оплачено это внимание? Подробности...
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Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
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США столкнулись с проблемами в разработке нового оружия против России

Установка вертикального пуска (УВП) Mk.41 не подходит для перспективного оружия ВМС США Mass Communication Specialist
1st Class Leah Stiles/U.S. Navy
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    Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

    Россия готовится превзойти успех Ту-154    28 октября 2020, 10:44
    Фото: Георгий Зимарев/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды?

    В среду 28 октября самолет Ту-154 совершил последний регулярный пассажирский рейс. Единственный остававшийся в эксплуатации борт авиакомпании «Алроса» с регистрационным номером RA-85757 отправился из Мирного в Новосибирск. После этого полета самолеты данного типа останутся лишь у различных правительственных организаций: специального летного отряда «Россия», МВД, ФСБ, Минобороны и т. п. На госслужбе экономика менее важна, чем обеспечение национальной безопасности. 

    Конкретно этот борт на 150 кресел отслужил 18 лет. Сначала он летал в Иране, вторую половину 1990-х провел в Белоруссии, затем снова оказался в Иране и лишь в 2002 году попал в «Алросу». В последнее время борт выполнял рейсы от силы пару раз в месяц, преимущественно из Мирного в Иркутск и Новосибирск.

    Но главное, что с уходом Ту-154 завершается целая эпоха. Шутка ли – этот тип самолета прожил больше полувека: первый полет совершил еще в 1968 году, а серийно собирался с 1970 по 1998 год на Куйбышевском авиазаводе. Потом вплоть до 2013 года велось мелкосерийное производство Ту-154М на самарском «Авиакоре». Так долго машины редко живут.

    Это самый массовый советский реактивный пассажирский лайнер, который до конца 2000-х годов оставался одним из основных самолетов страны на маршрутах средней дальности.

    «Ту-154 был основной рабочей лошадкой для перевозок пассажиров. В Советском Союзе летали очень много. Поэтому найти человека, который жил в советское время и не летал на Ту-154, довольно сложно», – говорит глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    Ту-154 – один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров, с крейсерской скоростью более 900 км/ч. «Это был очень скоростной по тем временам трехдвигательный самолет. Большая скорость на первом этапе освоения даже вызывала сложности. До этого пилоты взлетали и садились на меньших скоростях, а этот самолет требовал новых навыков», – поясняет Гусаров.

    Если проводить параллели, то Ту-154 – это среднемагистральный самолет такого же класса и размерности, что и самые популярные на сегодня самолеты, на которых мы летаем – это Airbus A320 и Boeing 737. 

    Другое дело, что Ту-154 – это самолет позапрошлого поколения. «Но советский самолет оказался настолько хорош и удачен по своей конструкции и по своим характеристикам, что западные самолеты аналогичного поколения давно ушли с рынка, а Ту-154 многие десятилетия возит пассажиров», – говорит Гусаров.

    Ту-154 массово перевозил пассажиров вплоть до кризиса 2008–2009 годов. Он был в парке практически любой крупной российской авиакомпании. Эксплуатировать его было выгодно. «Самолет был дешев в обслуживании, имел нулевую остаточную стоимость, так как был в собственности, и ресурс позволял летать. Однако когда керосин взлетел в цене до небес после кризиса 2008–2009 годов, летать на самолете стало экономически нерентабельно. Он съедает в разы больше топлива, чем современные машины», – говорит собеседник.

    Поэтому авиакомпании начали активно избавляться от «тушек», заменяя их на импортные более современные аналоги. Тем более что Ту-154 не мог летать в Европу из-за несоответствия требованиям экологичности.

    Но факт остается фактом: «туполь» намного пережил свое время. «Этот самолет вошел в новую эпоху, хотя должен был остаться в прошлом. Это не единственный реактивный самолет, созданный для перевозки пассажиров в СССР. Но именно этот оказался столь удачным. Это главный самолет расцвета советской эпохи. Неслучайно про него сложено много стихов, спето песен и даже сняты фильмы», – говорит Роман Гусаров.

    Попытки создать более современную замену Ту-154 на самом деле были. Еще в 1990-е годы для этой задачи был создан Ту-204. Однако этому лайнеру очень не повезло: он взлетел в тот момент, когда экономика России рухнула и следом обвалились авиаперевозки. Мало того, что у авиакомпаний не было денег на покупку новых самолетов, так они им не были нужны. После схлопывания рынка перевозок в парках авиакомпаний оказалось самолетов больше, чем требовалось рынку.

    И вплоть до середины 2000-х, вспоминает Гусаров, новые самолеты никто не покупал. «К этому моменту потенциал Ту-204 не был реализован, и стало понятно, что развивать его дальше бессмысленно», – говорит эксперт. Однако создание машины с нуля после долгого перерыва и развала – дело не быстрое и не легкое. Выход перевозчики нашли в покупке импортных самолетов. Это и быстро, и экономически оправданно, да и мода на импорт тогда была, наверное, во всех областях.

    Однако, восстановив авиапромышленность после опыта создания самолета «Сухой Суперждет – 100», Россия решилась на создание МС-21. По сути, это и есть современная замена Ту-204 и Ту-154.

    «Для понимания: Airbus A320 и Boeing 737 – это поколение самолетов после Ту-154, а МС-21 – это уже следующее поколение после A320 и Boeing 737. Наш лайнер – с технологиями композитного «черного» крыла, которые не используются западными конкурентами», – говорит Гусаров.

    Собственно, теперь надежды России на то, что МС-21 не просто повторит историю успеха легендарного Ту-154 и станет самым массовым российским лайнером в следующие десятилетия. Амбиции России выше. МС-21 должен стать одним из лучших самолетов в мире.

    «Ту-154 летал не только в социалистические, но и в капиталистические страны. Любопытный факт: даже когда Польша вошла в НАТО, ее президент продолжал летать на Ту-154», – говорит глава «Авиа.ру». Зачем же выбрасывать хорошую машину?

    «Поэтому хотелось бы, чтобы МС-21 не только повторил успех советской легенды, но и превзошел его. Потому что он должен быть сертифицирован в Европе, а это откроет мировые рынки.

    Понятно, что политика будет мешать и препятствовать. Но мы вполне можем рассчитывать на продажи на рынках третьих стран, если самолет покажет заявленные характеристики, надежность, получит техническую поддержку и будет иметь хорошую цену», – заключает собеседник.

    Собственно, главное отличие советской эпохи самолета Ту-154 от текущей эпохи самолета МС-21 в том, что сейчас авиакомпании занимаются только перевозкой пассажиров и оплатой лизинговых счетов. Все остальное, начиная с системы технической поддержки и вплоть до подготовки экипажей, обеспечивают производители. России необходимо обязательно перестроиться в этом плане для успеха проекта МС-21, который бросил вызов двум мировым авиационным гигантам.


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