МС-21 вредят на этапе испытаний

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Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства. Подробности...
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ФБР в вербовке россиян совершило три глупых ошибки

В одной короткой фразе «рекламщики» ФБР налепили сразу три грубых ошибкиФото: ВЗГЛЯД
Американская спецслужба совершенно официально предложила россиянам включиться в шпионаж в пользу США. Пока что рекламную кампанию ФБР в Facebook губит «очень плохое образование при большом самомнении», но недооценивать работу спецагентов в сетях не следует. На кого рассчитана столь прямолинейная вербовка и каким может быть противодействие? Подробности...
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Прошедших «Бастион» журналистов лишили стоп-слова

По словам выпускников «Бастиона», курсы развеивают всякие романтические иллюзии о войнеФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Организаторы курсов «Бастион» учили военкоров, как беречь себя на линии фронта, однако вряд ли продумали линию собственной обороны с юридической стороны. Получивший на курсах травму репортер МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов подал на «Бастион» жалобу, причем не в суд, а сразу в СК. И тут выяснилось, что организаторы, похоже, забыли взять с курсантов расписки об отсутствии претензий «в случае чего». Подробности...
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Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Осуждающие клиповое мышление не читали «Войну и мир»

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...
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Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Они готовились умирать за родину – но родина раздвоилась, и невозможно было понять, за кого умирать. Они подчинялись приказу, выполняли свой служебный долг – а люди, которые ими руководили, тешили свои личные или же политические амбиции. Подробности...
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Российские журналисты участвуют в гибридной войне против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Российские издания подхватили публикацию норвежских СМИ о «высадке российских войск в Норвегии». «Новая газета» опубликовала то, что сочла доказательством присутствия российских спецназовцев на норвежской территории, в частности, Шпицбергене. Почему этим доказательствам нельзя верить и какие шитые белыми нитками нелепости в них присутствуют? Подробности...
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              МС-21 вредят на этапе испытаний

              Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошо   3 октября 2019, 19:30
              Фото: Марина Лысцева/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить.

              У МС-21-300 возникла неисправность во время испытательного полета, передал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность, связанная с гидравликой – не убрались стойки шасси», – рассказал собеседник агентства.

              Источник на аэродроме ЛИИ им. Громова сообщил, что самолет вылетел на планово-испытательный полет в 08.00 мск. «Борт имеет регистрационный номер 73054. Это четвертый созданный экземпляр в России. Не так давно он перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов», – уточнил он.

              Позже источники сообщили, что самолет успешно совершил посадку в Жуковском, откуда его отгонят, чтобы снять параметры отказа систем. На борту находились летчики-испытатели, которые совершали плановый испытательный полет продолжительностью больше часа. Всего на борту было три человека, никто не пострадал.

              В пресс-службе разработчика самолета – корпорации «Иркут» – и в самой ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) подтвердили, что посадка прошла в штатном режиме. Комиссия должна будет разобраться в причинах случившегося. В официальном сообщении ОАК говорится, что предварительной причиной нештатной посадки самолета МС-21 на аэродроме Жуковский могла стать некорректная работа индикации выхода шасси. Это значит, что нарушений в работе самого шасси не было и оно вышло при посадке. В противном случае самолет пришлось бы сажать на брюхо на вспененную полосу.

              «В ходе завершающей стадии испытательного полета 3 октября, предположительно, некорректно сработала индикация выхода шасси. В ходе стандартной процедуры анализа испытательного полета техническими специалистами будет установлена точная картина работы систем и, в случае необходимости, произведены дополнительные настройки», – отметили в ОАК.

              «Во всей этой ситуации удивляет мгновенная и молниеносная утечка информации об испытаниях новейшего лайнера», – говорит глава «Авиа.ру» Роман Гусаров. Действительно, утечка информации в районе 11–12 часов дня о проблемах с датчиком шасси в СМИ и в телеграм-каналах была срежиссирована так, что самолет якобы еще не сел, а находился в полете. Вскоре появились сообщения о благополучной посадке самолета. Более того, телеграм-канал «360» опубликовал видео посадки МС-21. Тогда как, если верить другой информации, часовой испытательный полет был совершен рано утром – в промежутке с восьми до девяти часов.

              Утечка информации с испытаний техники – этот нонсенс для авиационного мира. «Вот говорят, что на Западе есть свобода слова, а в России ее зажимают, но при этом я ни разу не слышал, чтобы подобная ситуация произошла с «Боингом».

              Американская авиакорпорация никогда не допустит утечки такой информации с испытаний лайнера. Там люди понимают, что такое корпоративная этика и конфиденциальность. Это рабочие моменты, которые нельзя выбрасывать в СМИ. Это уже за гранью, это уже вседозволенность»,

              – считает Роман Гусаров.

              «Ведь речь идет об испытаниях новой техники, во время которых самолет зачастую загружают по максимуму. Отказ датчика шасси – это вполне нормальный процесс испытаний. Напротив, если во время испытаний ничего не будет отказывать – это настораживает. Это значит, что вы плохо загрузили технику, недоиспытали. Потому что слабые места должны выявляться как раз на испытаниях, чтобы все это исправить, доработать, а не во время эксплуатации самолета», – добавляет собеседник.

              «В ЦАГИ им. Жуковского стоит один самолет МС-21, который загружают и проводят прочностные испытания. Задача этих прочностных испытаний – сломать самолет, чтобы найти предел его возможностей, предел нагрузки. И что же, когда это произойдет, в СМИ должны будут слить информацию, что в ЦАГИ сломался МС-21? Это же смешно», – иронизирует Роман Гусаров.

              Что же мотивирует людей, которые вбрасывают в СМИ такую информацию и создают шумиху? Скорее всего, это финансовая заинтересованность, пиар собственного телеграм-канала, например. «Либо кто-то сидит и злорадствует, что наконец-то у МС-21 что-то отказало. Нехорошо, некрасиво сливать это в СМИ. Люди, работающие либо в «Иркуте», либо в НИИ Громова, которые причастны к этому полету и сливу информации, ведут себя неэтично и нарушают, на мой взгляд, свой трудовой контракт», – считает отраслевой эксперт. Если бы произошла аварийная посадка, например не вышла стойка шасси, то это другое дело, тогда о таком событии умалчивать нельзя. Но в сегодняшнем случае утечка произошла еще даже до того, как самолет приземлился, причем в штатном режиме.

              В любом случае ни на сроках сертификации, ни на продажах новейшего российского лайнера МС-21 этот инцидент сказаться не должен. «На сроке сертификации этот инцидент не скажется никоим образом. Есть куда более сложные сертификационные моменты, которые предстоит пройти. На самом деле сертифицируется надежность систем, например системы выпуска шасси. Если там будет один отказ шасси на миллион полетов, то это не значит, что самолет не получит сертификат. Мы видим, что даже при реальных полетах происходят отказы шасси или двигателя, но это проблема уже другого порядка», – рассуждает эксперт.

              В данном случае речи о поломке шасси даже не идет, что-то случилось с датчиком. Гусаров не исключает, что ситуация вообще может быть не связана с надежностью системы. После каждого испытательного полета системы самолета дорабатывают, некоторые компоненты могут менять, и здесь возможна ошибка при сборке.

              При этом здесь не столь важно, кто является производителем системы шасси – российская компания или иностранная. «Это уже показала эксплуатация «Суперджета». Мы выбирали иностранных производителей, потому что считали, что их техника более качественная и надежная. Однако все отказы «Суперджета» связаны как раз с комплектующими иностранного производства. Как оказалось, это не сугубо наши проблемы. Все, что делается на СП в России, оказалось более надежным. Мы слишком переоценивали надежность западных комплектующих», – считает Роман Гусаров.

              На этом инциденте можно поднять шум и рейтинги, однако профессиональной среде очевидно, что это событие вообще никак не ухудшит имидж МС-21 и его коммерческие перспективы. Вот история с двумя авариями и гибелью пассажиров самолетов Boeing 737 MAX из-за выявленного дефекта в системе маневрирования уже во время коммерческой эксплуатации – это серьезный удар и по имиджу, и по бизнесу американской корпорации.

              Более того, еще не оправившись от ущерба, вызванного отказом авиакомпаний по всему миру от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX, американская корпорация столкнулась с еще одной жуткой проблемой. В популярных лайнерах Boeing предыдущего поколения Boeing 737NG найдены скрытые трещины в системе, которая соединяет крылья с фюзеляжем. Такие трещины, конечно, могут привести к катастрофам. Американские власти уже назначили проверки по этому факту.

              Тем временем, даже несмотря на противодействие со стороны США, Россия создала новейший ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21, который может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 года. В августе на авиасалоне МАКС-2019 он участвовал в летной программе, а буквально 16 сентября совершил свой первый международный перелет из Жуковского в Стамбул, в аэропорт Ататюрка.

              Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства. Завершение сертификации запланировано на 2020 год.

              МС-21 создается на замену Ту-154 и Ту-134. Самолет обещает иметь лучшие характеристики по расходу топлива и более низкие прямые операционные расходы, чем модернизированные А320neo и Boeing 737 MAX. Крейсерская скорость у МС-21 также выше, чем у конкурентов. Даже салон российского лайнера более удобен. Российский двигатель ПД-14 должен обеспечить превосходство МС-21 над А320 и Boeing-737 и паритет с теми двигателями, которые будут установлены на модернизированных западных самолетах.

              В отличие от первого проекта SSJ-100, который оказался убыточным, ситуация с МС-21 обещает быть кардинально противоположной. Россия создает самолет в самом востребованном и популярном сегменте рынка, где наблюдается наибольший спрос. Поэтому проект МС-21 не только дает шанс России разрушить дуполию «Боинг» и «Аэрбас» на мировой арене, но обещает стать выгодным и прибыльным.


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