Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

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19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
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Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
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Отношение к беженцам из Чечни загнало Францию в ловушку

В России обвинили Францию в лицемерии на фоне убийства учителя чеченцем под Парижем Denis Balibouse/Reuters
Убийство французского учителя Самюэля Пати этническим чеченцем Абдуллахом Анзоровым обнажило застарелую проблему Пятой республики. Те, кого Париж называл «борцами за свободу» и приютил во Франции, вдруг оказались «политическими исламистами», которых необходимо выслать из страны. Удастся ли французским властям решить проблему исламизма с помощью массовых депортаций?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Кому была выгодна смерть Пушкина

Владимир Можегов, публицист
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги. Подробности...
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Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...
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Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

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    Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

    Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+    19 октября 2020, 21:30
    Фото: Pavel Golovkin/АР/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Сразу два телефонных звонка между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран, и что ждет нефть?

    Владимир Путин дважды на прошлой неделе поговорил по телефону с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Первый разговор состоялся во вторник, и второй в субботу, а днем ранее ОПЕК+ предупредил о возможных перспективах падения спроса на нефть в 2021 году.

    Субботний звонок стал развитием начатого во вторник разговора, говорится в заявлении на сайте Кремля. «В продолжение предыдущей беседы по телефону проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе реализации имеющихся договоренностей в формате «ОПЕК плюс». С обеих сторон вновь подчеркнута готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей», - говорится в документе.

    Субботний разговор состоялся накануне запланированной на эту неделю встречи так называемого совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

    В последний раз Владимир Путин и принц Мухаммед ибн Салман разговаривали дважды в течение одной недели в апреле, когда Москва и Эр-Рияд при участии Дональда Трампа искали пути окончания ценовой войны. 10 апреля была согласована новая сделка ОПЕК+. В ее рамках страны-участницы резко снизили добычу нефти, но постепенно по плану ее восстанавливают. Очередное увеличение добычи участниками ОПЕК+ на 2 млн баррелей нефти изначально запланировано на январь 2021 года.

    Что же планируют Россия и Саудовская Аравия? Скорее всего, речь идет о том, какие дальнейшие шаги предпринимать в рамках ОПЕК+. Эксперты предполагают два возможных варианта. Во-первых, речь может идти о том, чтобы отложить увеличение добычи нефти, запланированное на январь, на несколько месяцев. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в частных беседах некоторые делегаты стран-участниц ОПЕК+ обсуждают именно такую возможность.

    «Новые ограничения из-за коронавируса будут означать потерю спроса на нефть. Это вкупе с ростом добычи нефти в Ливии, которая не входит в сделку ОПЕК+, означает, что действующий график расширения квот добычи может быть скорректирован. Не исключено, что плановое расширение квот добычи нефти в рамках соглашения произойдет не в январе 2021, а несколько позже», - говорит Филипп Мурадян, директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА».

    Второй вариант - не исключено, что лидеры двух стран задумались о новом сокращении добычи на фоне осложнения эпидемиологической обстановки в мире и ухудшения перспективы восстановления спроса на нефть.

    «В последние недели цена на нефть указывает на неприятную тенденцию. Она опускается даже ниже 40 долларов. Это говорит нам, что фундаментальные проблемы (предложение превышает спрос) так и не были решены. Пока страны ОПЕК+ сокращают добычу, «страны-безбилетники», не скованные обязательствами сделки, пользуются ситуацией и постепенно наращивают свою добычу», - говорит старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

    Например, если весной на американском рынке была паника, когда их нефть WTI упала до отрицательных значений, то теперь добыча американских сланцев растет, замечает он. Кроме США внешними «безбилетниками» являются также Бразилия, Норвегия, Великобритания и даже Китай увеличивает добычу.

    Вместе с тем, существуют «безбилетники» еще и внутри ОПЕК+, в первую очередь, это Нигерия и Ирак, которые нарушают квоты. «Ирак в последние месяцы занимался тем, что обещал осенью доделать то, что должен был сделать еще летом – сократить собственную добычу в рамках сделки. Это нечестная игра со стороны Ирака», - говорит Митрахович. По его мнению, что делать с этими «безбилетниками»,  главы двух стран тоже могли обсуждать.

    При этом, считает эксперт, особых механизмов влияния на Ирак у России и Саудовской Аравии, на самом деле, нет. 

    Если сильно надавить на «внутренних» членов, которые не выполняют сделку, то они могут просто выйти их ОПЕК+. А это вызовет бурную реакцию рынков и обвал цен на нефть, чего никому не надо, 

    отмечает Митрахович.

    Митрахович предполагает, что ОПЕК+ может заявить о том, что находится на грани необходимости дополнительно ограничить добычу нефти вместо планового увеличения. Однако пока конкретные цифры не будут называть.

    «Возможно, Россия и Саудовская Аравия договорились провести предварительные переговоры на эту тему условно через месяц», - говорит эксперт. Конечно, это благотворно скажется на стоимости черного золота. Словесная интервенция может поднять стоимость нефти на пару долларов.

    Делать прогнозы по цене на нефть – дело неблагодарное. А на десятилетия вперед – еще более сложное. Между тем, глава Счетной палаты Алексей Кудрин недавно заявил, что ждет 40 долларов за баррель в ближайшие три-четыре года. А через десять лет, по его словам, дешевая нефть станет естественным делом. Она будет стоить ниже 40 долларов или даже 30 долларов за баррель.

    «По многим оценкам, эпоха высоких цен на нефть завершилась. По итогам этого года, средняя стоимость барреля составит 40-45 долларов. В следующем году цены так же значительно не вырастут: в ближайшие два-три года они будут на уровне 40-50 долларов», - считает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал». Однако в более дальней перспективе, полагает эксперт, цены могут вырасти благодаря росту спроса со стороны Китая и Индии, а также африканского континента и сокращению запасов сланцевой нефти в США.

    «В текущих условиях 40 долларов за баррель выглядит уже как нормальная цена. Мы сравниваем 40 не с 60 долларами, а с 30 долларами за баррель.

    Если в течение нескольких лет цена на нефть будет 40 долларов, то это уже очень хороший сценарий с учетом обстоятельств. Если будет падение до 30 долларов и ниже, что мы уже наблюдали этой весной, это будет проблемой. Сейчас главное, чтобы стоимость нефти не улетела вниз. А это может произойти, если, например, ОПЕК+ распадется», - рассуждает Митрахович. А вот прогнозы на 10 лет никогда не оправдываются.  

    В России существует две «партии» - сторонников и противников сделки ОПЕК+. К первым относится, например, глава Минэнерго Александр Новак и «Лукойл». А ко второй – «Роснефть» и все ее партнеры, которые считают, что пока у нас падает добыча и экспорт нефти, наши конкуренты отбирают рыночные доли. С другой стороны, для российской экономики будет не очень благоприятно и падение цен, как это случилось весной 2020 года, что произойдет в случае выхода России из ОПЕК+, указывает Митрахович. Выбор здесь тяжелый и неоднозначный. Однако правительство выбирает оставаться в сделке.

    Ситуация на рынке остается хрупкой, поэтому ОПЕК+ необходимо полностью выполнять сделку, Россия же в свою очередь намерена совершенствовать и укреплять этот формат и рассчитывает на такой же подход других стран-участниц, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.  «Пока ОПЕК+ нам нужен, несмотря на то, что эта история неоднозначная. Надо продержаться хотя бы, пока ситуация с пандемией не уляжется», - заключает Митрахович. 

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