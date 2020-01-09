Как Россия побила конкурентов на мировом рынке СПГ

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9 января, четверг  |  Последнее обновление — 08:43  |  vz.ru
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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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«Филигранный» удар Ирана дал шанс не допустить войны

Ракетный удар Ирана стал первой «пощечиной» СШАФото: Mahmood Hosseini/Reuters
Беспрецедентные ракетные удары КСИР по военным базам США могли показаться началом большой войны. На деле эта акция, скорее всего, стала максимально бескровным выходом из острой фазы ирано-американского конфликта на данном этапе. Как в реальности будут развиваться события, зависит от решения Трампа, но пока ситуация выглядит выгодной для обеих сторон. Главный вопрос дня – имеет ли ко всему этому отношение катастрофа украинского самолета? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Большой конфликт в заливе феноменально выгоден для США

Александр Тимохин, журналист
Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Убийство иранского генерала меняет правила войны

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
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    Какими будут смартфоны будущего

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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          • Да

          • Нет

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              Как Россия побила конкурентов на мировом рынке СПГ

              Технология сжижения природного газа окупается лишь при поставках СПГ на дальние расстояния   9 января 2020, 08:22
              Фото: Елена Афонина/ТАСС
              Текст: Алексей Анпилогов

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              Ушедший 2019 год можно обоснованно назвать «годом российского СПГ». Казавшийся незначительным всего лишь несколько лет тому назад экспорт произведенного в России сжиженного природного газа по итогам ушедшего года резко вырос. Как это произошло - и почему при аналогичных обстоятельствах конкуренты России существенно проиграли?

              Сжижение природного газа, несмотря на постоянное совершенствование технологии, продолжает оставаться финансово очень затратным — ведь на этот процесс приходится тратить ценный природный газ, добываемый на месторождении. Потому что обычно никаких других источников энергии, которыми можно было бы запитать очень прожорливые линии сжижения, рядом с удалённым заводом СПГ просто нет.

              На этом факте основана и география продаж СПГ — на его производство единоразово надо потратить около 60 долларов США на 1000 м³. После этого СПГ можно уже с относительно небольшими затратами транспортировать по морю. Например, при переходе через Атлантику (около 7000 километров) стоимость 1000 м³ СПГ вырастет лишь 15 долларов США за счёт фрахта танкера-газовоза. Конечно, к этому надо прибавить стоимость регазификации СПГ в стране назначения и доставку газопроводами потребителям, но эти статьи не столь значительны, как сжижение и фрахт газовоза. В итоге же получается, что на транспортных расстояниях в 4000 километров и выше СПГ оказывается выгоднее трубопроводного газа.

              Трубопроводный газ хорош для доставки на относительно небольшие расстояния — ведь у него практически нет начальных затрат перед газопроводом — они составляют около 10 долларов США на 1000 м³. А вот дальше начинается совсем другой расклад — на каждые 100 км перекачки 1000 м³ сжатого газа приходится затрачивать по 1-2 доллара минимум, в зависимости от давления и вида трубопровода, наземного или морского. Сравните это с 15 долларами морского фрахта на 7000 км трансатлантического плеча — и, как говорится, «почувствуйте разницу».

              Кроме того, сжижение природного газа — это энергоёмкий процесс, который сильно зависит от температуры окружающей среды по очевидным термодинамическим причинам. Добытый из-под земли газ охлаждать легче в условиях арктической стужи, а не жары пустынь Аравийского полуострова или Алжира.

              С этим связана и приятная неожиданность запущенного в 2019 году на полную мощность завода «Ямал СПГ». Реальная производительность линий на «Ямал СПГ» в холодном арктическом климате оказалась на 7-8% выше, чем заложено проектом, а мощность завода вместо «паспортных» 16,5 млн тонн СПГ в год превратилась в 17,5-18 млн тонн.

              С этим фактором связана и ещё одна особенность нового завода. Вдобавок к трем основным линиям, которые были запроектированы на мощность в 16,5 млн тонн СПГ в год, но вышли на производительность в 18 млн тонн, на заводе из излишней мощности других процессов, которые тоже прямо зависят от температуры, удалось «наскрести» ещё без малого 1 млн тонн производительности. Поэтому в первом квартале 2020 года на «Ямал СПГ» поставят в работу четвёртую, «бонусную» линию, которая сможет выдавать ещё около 1 млн тонн СПГ в год.

              Такие приятные неожиданности оказались для «Ямал СПГ» настоящим подспорьем. Согласитесь, приятно, когда при достаточно скромной модернизации твое предприятия может выдавать на 15% продукции больше.

              Год трудного газа

              «Ямал СПГ» вышел на газовый рынок в один из самых сложных моментов. В начале 2010 годов, когда принималось инвестиционное решение по «Ямал СПГ», в мире наблюдалась ситуация «высокого» рынка газа. Целый ряд событий этому прямо или косвенно способствовал — нефть стоила больше 100 долларов за баррель, Китай и Индия переживали этап бурного роста экономики и перевода своей энергетики на газ, а Япония в 2011 году массово отключила свои АЭС после аварии в Фукусиме.

              В тот период времени цена природного газа достигала 420 долларов за 1000 м³ на европейском рынке, а на японском составляла и вовсе 530-620 долларов. После этого цены на энергоносители стали падать, итогом чего стала совсем иная реальность — в начале декабря текущего года в Европе спотовый газ торговался на уровне 160-170 долларов за 1000 м³, чего не было уже доброе десятилетие.

              В нынешней ситуации внезапно оказалось, что отнюдь не все новые проекты последнего десятилетия могут прибыльно работать на таком рынке. Наиболее наглядным примером ошибочных инвестиционных решений стала Австралия, которая умудрилась при построении своей самой мощной в мире на сегодняшний день индустрии экспорта СПГ совершить все мыслимые и немыслимые ошибки. В результате чего крупнейший в мире экспортер СПГ сегодня продаёт значительную часть произведенного природного газа практически в убыток.

              С чем это связано? Во-первых, практически все австралийские газовые проекты последнего десятилетия проектировались исходя из высоких цен на природный газ. Как следствие, маркетологи просто дали неверные ориентиры конструкторам и инженерам, которые выбрали технически совершенные и даже уникальные, но совершенно не оптимальные по экономическим параметрам решения по оборудованию.

              Во-вторых, даже эти инженерные и технологические чудеса откровенно запаздывали. Практически все австралийские проекты были запущены в строй с нарушениями по срокам и с чудовищным перерасходом начальной сметы.

              Ну и, наконец, в-третьих, не оправдал себя и подход к добыче газа. В Австралии он оказался отнюдь не тривиальным, так как половину своего «голубого топлива» страна добывает на глубоком шельфе, а ещё половину — как результат дегазации огромных угольных пластов. Оба этих источника оказались отнюдь не столь «сладкими», как это казалось вначале — газ пришлось добывать гораздо сложнее и с более высокими издержками, а выход скважин оказался далек от расчётного, причём, как вы догадались, в меньшую сторону.

              То есть, если «Ямал СПГ» неожиданно получил 15% «премию» от суровой Арктики, то в австралийские заводы СПГ напоролись на такие же «штрафы» от массы ошибочных и неверных решений.

              Конечно, австралийский газ сегодня востребован на рынке. Как уже было сказано, рынок СПГ глобальный и такой газ всегда можно продать, пусть и через полмира. Сейчас австралийский СПГ продают не только в Китай и Индию, но и в Европу (что и обвалило, кстати, цены на европейском рынке). Но вот сроки окупаемости австралийских газовых проектов улетели куда-то в «бесконечность». На сегодняшний день австралийские СПГ-заводы, по сути, работают только на покрытие текущих издержек, а возврате десятков миллиардов долларов инвестиций никто и не заикается. Не до жиру, тут бы выжить…

              Почему российский СПГ востребован?

              Учитывая то, что практически весь российский СПГ оказался в непосредственной близости от самых оживлённых рынков и был законтрактован на 100%, то по итогам 2019 года можно ожидать продаж на уровне 27 млн тонн СПГ — около 9,6 млн тонн с комплекса «Пригородное» на Сахалине и ещё более 17 млн тонн СПГ с нового завода на Ямале. Если перевести это в более привычные миллиарды кубометров, то это получится более 37 млрд м³ природного газа. Годом ранее, в 2018, российского сжиженного природного газа экспортировали около 26 млрд м³. Рост экспорта СПГ происходит на фоне падения продаж трубопроводного газа «Газпрома»: если в прошлом году российский газовый гигант поставил на свой основной, европейский рынок рекордные 200,8  млрд м³ газа, то в нынешнем году даже самые оптимистичные прогнозы говорят о падении продаж — до уровня в 185-190 млрд м³.

              Именно рост в сегменте СПГ, вдобавок к трубопроводному экспорту «Газпрома», скорее всего, позволит России в целом в 2019 году повторить рекорды добычи и экспорта газа, достигнутые в 2018 году.

              Фактически речь идёт о том, что в очередной раз «диверсификация поставок» и «уход от газовой зависимости от российского газа», о которой вот уже десятилетие мечтает Европа, закончилась ничем. Арктический российский СПГ удобен — он рядом, он доступен, он доставляется вовремя и без задержек, а продаётся по спотовым ценам. Что может быть лучше?

              Поэтому, кстати, опять оказались «бумажными тиграми» и страшилки о приходе Катара на европейский газовый рынок или же очередная реинкарнация фантома о «сланцевом газе из США, который в виде СПГ погубит рынок Европы». Каждый из производителей СПГ оказался глобальным ровно настолько, насколько это ему выгодно. По понятным причинам австралийский СПГ легче продать Китаю или Южной Корее, катарский СПГ — Индии, а американский газ — Мексике. А вот российский СПГ спокойно занял свою рыночную нишу в Европе, хотя и немного потеснил при этом трубопроводный экспорт «Газпрома».

              Ничего личного, просто спрос и предложение. Но для России, в общем-то, ситуация только улучшилась.


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