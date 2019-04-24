Плавучая АЭС даст новые возможности российской Арктике

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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            Плавучая АЭС даст новые возможности российской Арктике

            ПАТЭС «Академик Ломоносов» откроет для Чукотки новую эру   24 апреля 2019, 17:35
            Фото: Петр Ковалев/ТАСС
            Текст: Алексей Анпилогов

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            Уникальная энергетическая система, плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» готова к эксплуатации. Теперь ее ждет долгий путь к чукотскому порту Певек. Почему именно это место выбрано для ПАТЭС, в чем ее особенности по сравнению с традиционными атомными электростанциями и какие косвенные выгоды она может предоставить России?

            Согласно сообщению Росэнергоатома (структурного подразделения корпорации «Росатом»), плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» готова к началу эксплуатации. Испытания ядерной энергетической установки станции (ЯЭУ) завершены. Обе реакторные установки плавучего энергоблока успешно выведены на полную мощность. В течение летней навигации 2019 года «Академика Ломоносова» смогут отбуксировать в арктический порт Певек на Чукотке, где он должен к декабрю 2019 года выдать в сеть первые киловатт-часы электроэнергии.

            В чем важность этого проекта для российской Арктики и почему для электроснабжения Крайнего Севера выбрана столь экзотическая конструкция?

            Билибинская АЭС  единственная и уникальная

            Сейчас электроснабжение изолированной энергосистемы Чукотки обеспечивают два основных типа электростанций – тепловые и атомные. Главным атомным «сердцем» Чукотки является Билибинская АЭС, которая производит около 75% электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. Но и для всей Чукотки Билибинская АЭС определяющий производитель электрической энергии – эта станция обеспечивает около 40% общего потребления электроэнергии в Чукотском АО.

            Чаун-Билибинский энергоузел, несмотря на его изолированность и небольшой размер, стратегически важен для России. Возле городов Билибино и Певек расположено несколько крупнейших золотодобывающих предприятий, недра богаты рудами промышленных и редкоземельных металлов, в районе обнаружены и перспективные залежи урана.

            Во времена СССР проблему снабжения Билибино и Певека электроэнергией решили «по-военному»: на Билибинской АЭС (а точнее – АТЭЦ, атомной теплоэлектроцентрали, так как в ее функции входит и снабжение города Билибино теплом) поставили четыре атомных реактора ЭГП-6 водно-графитного канального типа. Конструкционно ЭГП-6 был развитием первых советских водно-графитных реакторов АМБ-100 и АМБ-200, из которых потом вырос и проект печально известного «чернобыльского» РБМК-1500.

            К сожалению, впоследствии оказалось, что решение вылилось в неустранимую проблему. Канальные водно-графитные реакторы порождают большие объемы отработанного ядерного топлива (ОЯТ). По меткому замечанию замдиректора Росэнергоатома Владимира Асмолова, трудностью закрытия Билибинской АЭС является то, что «один вывоз топлива стоит столько же, сколько сама станция». Однако и продолжать эксплуатацию ЭГП-6 уже было практически невозможно: установленные еще в 1970 году реакторы подошли вплотную к пределу своих эксплуатационных возможностей.

            Что решает ПАТЭС?

            Понятным образом, плавучая атомная теплоэлектростанция лишена недостатков стационарных энергоблоков – после окончания срока эксплуатации ее можно просто отбуксировать в более удобное место, после чего произвести утилизацию реакторного оборудования. При этом корпусная или генераторная часть вполне могут использоваться и в дальнейшем. На ПАТЭС «Академик Ломоносов» используется новый водо-водяной реактор КЛТ-40С, до этого прекрасно зарекомендовавший себя на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» и лихтеровозе «Севморпуть».

            Водо-водяной реактор, в отличие от водно-графитного, более требователен к обогащению начального ядерного топлива. Но это одновременно является преимуществом для условий Крайнего Севера: ядерное топливо в реактор можно загружать кампаниями по полтора–два года, в то время, как канальные водно-графитные реакторы подразумевают практически постоянные операции с топливными стержнями, включающими их перемещения внутри активной зоны.

            Конечно, небольшая мощность ПАТЭС делает ее электроэнергию достаточно дорогой. Стоимость установленного киловатта мощности станции составляет около 540 000 рублей (более 8000 долларов), что где-то на порядок превосходит лучшие показатели экономичных газотурбинных установок (47 000–55 000 рублей за киловатт-час).

            Однако для условий Крайнего Севера такой проект может быть вполне выгодным: любая газотурбинная или дизельная установка требует постоянного использования природного газа или жидкого топлива, которое тоже становится «золотым» при его завозе или непосредственной добычи в удаленных районах Арктики или Крайнего Севера. К тому же район Певека и Билибино не обладает мощными месторождениями природного газа (в отличие от Норильска, например).

            Конечно, от ТЭЦ в Певеке и Билибино никто не откажется – резервное электро- и теплоснабжение критически важно для севера. Кроме того, фактический перенос АЭС из Билибино в Певек определяет и новые «поддерживающие» стройки: в Билибино запланировано строительство резервной дизельной электростанции мощностью 24 МВт и водогрейной котельной, работающей на дизельном топливе. Эти объекты позволят сохранить важный город на российском Севере.

            Кроме того, стоит учесть, что ситуация с высокой стоимостью электроэнергии присутствует не только на российской Чукотке. Масса тропических островных территорий сегодня столь же критически зависят от завоза дешевого жидкого топлива для целей электрогенерации. При этом тенденция удорожания нефти в историческом масштабе никуда не исчезла. И стоимости установленного киловатта электрической мощности ПАТЭС, кажущиеся сегодня высокими, вполне могут оказаться конкурентоспособными уже через 5–10 лет.

            В этом случае Россия уже будет иметь проверенный проект плавучей АЭС, который сможет успешно продаваться и на внешнем рынке.


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