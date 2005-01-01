Даже бегство инвесторов приносит пользу России

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26 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
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«Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

Курс Украины на Европу требует еще более высоких цен на газФото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
Украинская власть могла бы гордиться. Она привела свою страну в светлое европейское будущее как минимум по одному из показателей – уровню цен на газ для населения. Однако столь важный итог евроинтеграции и сотрудничества с МВФ некоторых украинских политиков навел на мысли о предстоящем в стране социальном взрыве. Что же пошло не так? Подробности...
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Почему российская интеллигенция верит в «отсталость России»

Людмила Улицкая опять говорит о регрессе РоссииФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия движется в обратную сторону от прогресса. А для того, чтобы догнать Европу, нашей стране нужно как минимум 150 лет. Почему часть российской интеллигенции до сих пор слово в слово повторяет те же мантры, что звучали еще два столетия назад? И что им можно было бы ответить на это? Подробности...
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У российской медицины нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Почему немцы разочаровались в Меркель

Высокая популярность Меркель еще недавно казалась незыблемойФото: Axel Schmidt/Reuters
Несмотря на старания канцлера ФРГ, экстренная встреча Евросоюза по проблеме беженцев закончилась провалом, а под самой Ангелой Меркель закачалось кресло. Ее миграционная политика теперь отвергается не только ЕС, но и немецким обществом, которое сменило лозунг «Добро пожаловать!» на «Убирайтесь вон!». Но что заставило немцев передумать и разочароваться в своем канцлере? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Захар Прилепин, писатель
Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет. А лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? А Украина – она как? Много вопросов. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...
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Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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          Даже бегство инвесторов приносит пользу России

          Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждут   26 июня 2018, 19:01
          Фото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России.

          Иностранные инвесторы в мае продали российские облигации федерального займа (ОФЗ) на 97 млрд рублей, свидетельствуют данные Центробанка. В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 32,3 до 30,5% к 1 июня, до 2,123 трлн рублей. Сам рынок при этом вырос до 6,959 трлн рублей с 6,877 трлн в начале мая. Еще более масштабная распродажа иностранцам ОФЗ была зафиксирована в апреле. В итоге за два месяца (апрель – май) вложения иностранцев в российский госдолг уменьшились на 228 млрд рублей, а доля сократилась с рекордного показателя на 4%.

          В последние несколько лет спрос на ОФЗ, в том числе от резидентов, был высоким. И это существенно помогало российскому рублю, даже когда нефть была не на его стороне. В конце концов, именно растущая нефть и существенный спрос на доходность от владения ОФЗ и стабилизировали российский валютный и финансовый рынки, говорит руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

          Почему же последние пару месяцев иностранцы стали меньше давать в долг России? Спусковым крючком, конечно, стали новые американские санкции, введенные 6 апреля против российских компаний. «Осторожные инвесторы опасаются многого. Например, снижения рыночной цены облигаций и их надежности из-за экономических проблем вследствие санкций, обострения политического противостояния России и Запада и возможного распространения ограничений на покупку российских бумаг», – отмечает Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

          Следом пошло нагнетание торговых войн США с Китаем и Евросоюзом. «Когда возникает такой негатив, инвесторы предпочитают уменьшать вложения в рисковые активы, к которым относятся и российские», – говорит Гойхман. Все это спровоцировало бегство инвесторов из капитала развивающихся стран, что вылилось в падение их валют. Например, турецкая лира с начала года потеряла 30%, а аргентинский песо – все 50%.

          Наконец, против ОФЗ играет и снижение разницы между ставками ФРС США и ЦБ РФ. Чем выше эта разница, тем больше желающих заработать на ней. Но российский регулятор постепенно снижает ключевую ставку, тогда как американский, наоборот, ужесточает монетарную политику.

          «Во всем мире на фоне процесса повышения ставки ФРС США есть сильный спрос на доллары и долларовые активы. В этой связи большинство инвесторов фиксируют свои прибыли по большинству рисковых активов и переходят к классическим инструментам «качества». Именно поэтому все валюты стран сектора развивающихся рынков получили свои «желтые и красные карточки», – говорит Роман Блинов.

          Снижение спроса на ОФЗ негативно влияет на курс рубля. «При нынешних нефтяных ценах в районе 75 доллар мог бы стоить менее 50 рублей. Но мешают геополитические риски, скупка валюты Минфином и низкий спрос на долговые бумаги со стороны иностранцев», – говорит Марк Гойхман.

          Во вторник рубль продолжал слабеть к доллару и евро. Рубль проигнорировал даже словесные интервенции Центробанка РФ, который оценил, что рубль мог бы быть крепче на 3–4% в апреле, если бы не действие санкций.

          Парадоксально, но, с другой стороны, эта ситуация приносит огромные дивиденды России. Благодаря низкому курсу рубля нефтяные цены в рублях превышают 4600 рублей за баррель, тогда как для бюджета достаточно 3200 рублей. В итоге казна имеет дополнительные доходы. Поэтому сложности, с которыми сталкивается Минфин при размещении ОФЗ, являются неприятными, но не критичными, считает Гойхман. «Более того, вместо дефицита бюджета, требующего масштабных заимствований, возникает профицит. Поэтому минфин может впоследствии даже снизить предложение ОФЗ, что способно уравновесить его со спросом. Другой вариант – поднять процент по облигациям, но это хуже из-за увеличения расходов на обслуживание долга», – рассуждает эксперт.

          Продолжится ли снижение доли иностранцев в ОФЗ? Эксперты не исключают такого развития событий, однако массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждут. «Вероятнее всего, сокращение доли нерезидентов замедлится. Основные негативные сочетания событий уже совершились, все же главная реакция была на санкции. И если их усиления не будет, то не станут возрастать и риски для инвесторов», – считает эксперт из ГК TeleTrade. Все-таки для инвесторов главное – это доходность от вложений в финансовые инструменты, а тут пока счет в нашу пользу, говорит Блинов.

          «Ждать со стороны администрации Белого дома прямого запрета на владение долговыми инструментами РФ практически бессмысленно, так как приличная часть их же негосударственных пенсионных денег в свое время входила в структуру держателей наших ОФЗ, и лишаться своих денег они явно не собираются», – уверен эксперт.

          Статистика также говорит о позитивном изменении ситуации уже к концу мая. Объемы покупок ОФЗ нерезидентами стали превышать их продажи. И в начале июня эта тенденция продолжилась: с 22 мая по 6 июня иностранные инвесторы нарастили вложения в ОФЗ на 34 млрд рублей. Да и в целом объем рынка ОФЗ не падает, а все-таки растет: на 1 июня он увеличился до 6,959 трлн рублей против 6,877 трлн месяцем ранее.

          Впрочем, очень большая часть так называемых западных инвесторов, отмечает Блинов, – это не что иное, как офшоры из разных стран, которые так или иначе в большинстве случаев принадлежат российским финансовым группам или контролируются ими.

          Западные инвесторы в чистом виде, конечно, есть, но велика доля тех, кто ими лишь притворяется.

          «Что будет дальше, будет зависеть от шагов нашего правительства и ситуации на мировом финансовом рынке, а также от общих геополитических шагов администрации Трампа и Путина. Возможно, что после их пока официально не подтвержденной встречи в Старом Свете миру будет предложен выход из состояния холодной войны образца 2.0 и это в корне изменит ситуацию на российском финансовом рынке в позитивную сторону», – заключает эксперт «Международного финансового центра».


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