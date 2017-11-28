Страх бизнеса перед санкциями способен помочь российскому бюджету

Российские инвесторы и бизнесмены неожиданно предложили государству в долг в 3,5 раза больше, чем Минфин хотел занять через выпуск облигаций федерального займа. Это может быть связано с желанием бизнеса защититься от персональных санкций США, не исключают аналитики. Есть, впрочем, и другие версии происходящего.

Минфин на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 млрд рублей. При этом спрос на них оказался почти в 3,5 раза выше, чем предложение и составил 136,2 млрд рублей. В прошлую среду также отмечался повышенный спрос на ОФЗ. При объеме предложения в 40 млрд рублей спрос был почти в 2,5 раза выше и составил 98 млрд рублей.

«Такого высокого спроса (по объему) на ОФЗ не было даже в период активных покупок нерезидентами в начале прошлого года», – пишут в своем обзоре аналитики Райфайзенбанка.

Учитывая, что Минфин проводит аукционы по ОФЗ для привлечения средств в дефицитный бюджет, то проблем с внутренними займами у государства явно нет и не будет. Правда, в этом году Минфин заложил в бюджет меньшие объемы привлечения средства за счет выпуска облигаций, чем в прошлом. Причина проста – в этом году ожидаются более высокие цены на нефть, а, значит, доходы будут выше.

Кто же обеспечивает такой высокий спрос на ОФЗ? Аналитики Райфайзенбанка говорят, что основными покупателями выступают российские инвесторы, которые могут покупать ОФЗ в том числе в качестве защиты от персональных санкций, вероятность введения которых, судя по риторике американских чиновников, высока.

«Если так, то спрос на следующем аукционе (за день до объявления в США оценки влияния предполагаемых санкций), скорее всего, будет также высоким», – считают в банке.

США обещают обнародовать новый санкционный список россиян 29 января. Кто будет в этом списке, сколько граждан России попадут под новые санкции, и главное, какие именно ограничения для них уготовлены - пока неизвестно. Понятно, что российские бизнесмены переживают от неизвестности. Кроме того, в список могут попасть и члены семей бизнесменов. Предполагается, что в черный список попадут близкие к Кремлю бизнесмены, и те, кто работает с государством.

Риски могут оказаться больше репутационными, однако не исключаются проблемы с открытием счетов в зарубежных банках и заключением новых договоров. В любом случае, держать капиталы за рубежом может оказаться небезопасным. Чтобы избежать черного списка, некоторые бизнесмены якобы даже обратились к бывшим сотрудникам Минфина США и Госдепа, рассказывал Bloomberg. Этим списком Вашингтон хочет как минимум расколоть российскую элиту.

Таким образом,

не исключено, что ряд россиян, опасаясь попасть в новый санкционный список, путем покупки ОФЗ хотят нивелировать риски потери собственных средств. Кто-то, например, мог начать досрочное возвращение своих капиталов из-за границы до нового раунда амнистии капиталов.

Как известно, сейчас Минфин готовит соответствующий законопроект. Старт амнистии ожидается в марте, и действовать она должна до конца года. Напомним, что период амнистии ее участники освобождаются от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды. Под действие новой амнистии будут попадать не только открытые, но и закрытые на 1 марта 2018 года счета в зарубежных банках. Также Минфин будет освобождать от НДФЛ те доходы, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом.

Замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова согласна, что «санкционные ожидания» могут быть дополнительным фактором, разогревающим интерес к ОФЗ, но интерес выглядит, на ее взгляд, больше спекулятивным.

В СМИ в последние дни появилась информация, что США могут запретить американским инвесторам или вообще любым инвесторам, имеющим бизнес в США, покупать российские госбумаги. В этом случае ЦБ может начать сам скупать российский госдолг, чтобы не допустить паники на рынке. И это также могло обеспечить повышенный интерес частных инвесторов к ОФЗ, считает Мильчакова.

«С одной стороны, государство как эмитент гарантирует надежность вложений, с другой – на рынок выйдет крупный покупатель в виде ЦБ, что приведет к росту цены бумаг. То есть кто-то хочет заработать прибыль на этой ситуации, если она произойдет. Но нам такое представляется не слишком вероятным, – говорит Мильчакова. – А если по факту публикации санкционного списка окажется, что ничего страшного не случилось, в портфеле у инвесторов будет просто надежный финансовый инструмент с хорошей доходностью».

Сергей Звенигородский из УК «Солид Менеджмент» считает, что столь высокий спрос на ОФЗ могут обеспечить только институциональные инвесторы, которые подают крупные заявки на несколько миллиардов. По его словам, подобные всплески активности резидентов уже наблюдались в декабре 2017 года, и тогда это объяснялось ростом спроса со стороны фондов, аффилированных с «Бинбанком» и «Открытием», которые сейчас санируются ЦБ.

«Не исключаю, что новая волна роста спроса на ОФЗ может быть связана с санацией Промсвязьбанка и планами по его превращению в единственный банк, обслуживающий гособоронзаказ, о чем стало известно как раз накануне аукционов. Собственно, именно банки и связанные с ними фонды являются традиционно крупнейшими покупателями ОФЗ. Сейчас с учетом роста доходности по ряду выпусков долговых расписок, момент для их приобретения вполне подходящий», –объясняет Звенигородский.

Кроме того, для высокого спроса на российские госбумаги есть и чисто экономические причины. «Самая главная – это высокая надежность инвестиций, минимальный риск и высокая доходность долгосрочных бумаг – 10-11% при прогнозируемых темпах инфляции в 4% в год», - говорит Мильчакова.

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Во-вторых, вложения в акции нынче намного рискованней, тогда как выплаты по ОФЗ гарантированы государством. Например, акции крупнейшей российской нефтяной компании Роснефть за прошлый год подешевели на 25%, и инвесторы оказались в убытке. «Прошлый год оказался неудачным даже для инвесторов в «голубые фишки» на рынке акций. И это могло стимулировать их вкладываться в более надежные бумаги, такие как ОФЗ», – говорит Мильчакова.

Наконец, процентная ставка ЦБ все еще остается достаточно высокой по сравнению с инфляцией, что сохраняет высокую доходность российских облигаций, что не может не привлекать инвесторов.