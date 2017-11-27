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10 января, среда  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро

Евразийский экономический союз предпочитает рубль доллару и евроФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Рублевые расчеты в Евразийском экономическом союзе за последние шесть лет существенно выросли. Этому поспособствовали в том числе и западные санкции против России, чьих торговых партнеров не смущают даже валютные кризисы. Когда же доллар и евро окончательно исчезнут из сделок между пятью членами ЕАЭС?  Подробности...
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Европа и Россия начнут подготовку к отказу от войны санкций

Макрон и Путин встретятся в этом году не один разФото: Philippe Wojazer/Reuters
Введенные против РФ санкции «просто-напросто не сработали», заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Новый руководитель МИД одной из стран ЕС не открыла Америки, однако сделала актуальным вопрос о том, когда же начнется процесс снятия санкций и есть ли шанс на это уже в наступившем году. Главную роль тут может сыграть президент Франции Макрон. Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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Новая война за передел Балкан перестает быть пустой угрозой

Милорад Додик и Анатолий Бибилов на исторической встречеФото: presidentruo.org
Грузия возмущена «неслыханной наглостью»: президентскую делегацию Южной Осетии принимают в Европе на государственном уровне. Но самой Европе сейчас не до Грузии, ее беспокоит принимающая сторона – Республика Сербская и ее президент Милорад Додик. Считается, что последний ведет РС к выходу из Боснии. Следовательно, к новой кровавой войне на Балканах. Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Популистская повестка отдана на откуп таким, как Грудинин

Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Западный популизм – это в первую очередь контригра против наступающей либеральной глобализации, диктатуры политкорректности и постгуманизма. В России популизм – по крайней мере, пока – решает совсем иные задачи. Подробности...
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За что можно так не любить собственную страну?

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
У американцев рухнул спутник. Секретный и военный. Назывался Zuma. Когда в океан падают спутники, запущенные Россией, и когда то же самое происходит у США – я почему-то наблюдаю среди наших «элит» совершенно противоположные реакции. Подробности...
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На Украине разворачивается кампания ненависти в отношении УПЦ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Поводом явился отказ священников в Запорожье отпевать трагически погибшего ребенка. СМИ полны ярости, неравнодушные граждане в знак негодования приносят к храмам УПЦ игрушки. Эта ситуация существует сразу на нескольких уровнях. Подробности...
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          ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро

          Евразийский экономический союз предпочитает рубль доллару и евро   10 января 2018, 08:12
          Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Рублевые расчеты в Евразийском экономическом союзе за последние шесть лет существенно выросли. Этому поспособствовали в том числе и западные санкции против России, чьих торговых партнеров не смущают даже валютные кризисы. Когда же доллар и евро окончательно исчезнут из сделок между пятью членами ЕАЭС?

          Удельный вес российского рубля в валютной структуре платежей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) увеличился за последние шесть лет с 56% до 75%. Доля доллара за тот же период снизилась с 35% до 19%, говорится в опубликованном докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР). Так, по их данным, расчеты между странами ЕАЭС в рублях составляют более 69 млрд долларов, в долларах США – примерно 18 млрд долларов, в евро – около 5 млрд долларов.

          В ЕАЭС входит пять стран – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Использование национальных валют членами союза во взаимных сделках помогает бизнесу – сокращаются валютные риски и различные экономические и регуляторные барьеры. Кроме того, это помогает экономикам ЕАЭС укреплять макроэкономику и развивать местные финансовые рынки.

          Вместе с тем если исключить Россию, то доллар остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС. На доллар приходится, в зависимости от направления платежей, 50–80%, говорится в докладе. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Во-первых, российская экономика в ЕАЭС все же самая крупная, поэтому в торговле априори будет преобладать рубль. Во-вторых, российская валюта – наиболее сильная по сравнению с валютами других членов ЕАЭС, чьи экономики менее стабильны и имеют куда более высокие валютные риски. На втором месте по силе – казахстанский тенге, на третьем с большим отрывом стоит белорусский рубль.

          Кроме того, когда рубль девальвируется, Россия сокращает импорт, но экспорт становится более конкурентоспособным, а на пространстве ЕАЭС РФ является преимущественно экспортером (сырья, машиностроения, военной продукции). Учитывая перекос в сторону экспорта из России в страны ЕАЭС, нередко расчеты в рублях используются и как средство скрытого кредитования партнеров России.

          Начатой в 2011 году политике России по сокращению зависимости от доллара помогли также введенные в 2014 году западными странами экономические санкции против нее.

          Поэтому интерес к рублю как к расчетной валюте в странах ЕАЭС продолжает расти. Даже несмотря на то, что последствия валютного кризиса 2014–2015 годов еще не преодолены и вероятность его повторения в России сохраняется.

          Более половины респондентов ожидают дальнейшего усиления роли национальных валют во взаиморасчетах. Только 17,4% считают, что их роль сократится.

          Если доля рубля продолжит расти теми же темпами, то уже к 2023–2025 годам в теории страны ЕАЭС могут полностью перейти на торговлю в рублях, по крайней мере с Россией.

          «Исчезнут ли доллар и евро из расчетов внутри ЕАЭС, будет зависеть, во-первых, от стабильности экономики в России и других странах ЕАЭС, во-вторых, от политики западных санкций в отношении России. Чем более жесткими и затянувшимися окажутся санкции, тем сильнее будет снижаться доля доллара в расчетах стран СНГ. Но пока рано списывать доллар в расчетах между странами ЕАЭС, а вот евро из расчетов внутри ЕАЭС, похоже, и правда вытесняется: если в 2013 году доля расчетов евро составляла 8%, то в 2017-м она сократилась до 6%», – говорит заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

          «Вес рубля может заметно вырасти в течение следующих шести–восьми лет, если не будет сильных потрясений, но вряд ли до 100%. Пока не стоит отметать и возможность создания собственной валюты внутри союза по типу евро, считает также первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова. Не исключено, что со временем в ЕАЭС появится наднациональная криптовалюта, добавляет Мильчакова.

          Идея создания валютного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном обсуждается еще с 2000-х годов. Однако с ней не спешили. В 2014 году в Казахстане были подписаны документы, которые предполагают создание Евразийского ЦБ и появление единой валюты для Белоруссии, РФ и Казахстана к 2025 году. Еще более логично эта идея стала выглядеть на фоне девальвации национальных валют и падения цен на нефть. Но создавать новый алтын или евраз на основе ослабевшего рубля было бы не очень выгодно для России. Хотя для соседей, наоборот, самое время. В любом случае валютный союз потребует от более сильной экономики – российской – поддержки слабых. В свое время Германии и Франции пришлось фактически дотировать слабые страны при переходе на евро.

          Шансов избавиться от доллара и евро в международных расчетах с другими странами у российского рубля пока нет.

          Во внешней торговле России со всеми странами мира доминирует американская валюта, хотя несомненно, что доля доллара в расчетах снизилась. Так, если в 2013 году его вес в российском экспорте составлял 80%, то в 2016 году – уже 69,2%. Причем в поступлениях по экспорту доля доллара в два раза выше, чем по импорту. Это объясняется продажей углеводородов в долларах. Так повелось очень давно, и эту практику пока сложно изменить. А вот тех, кто поставляет свой товар в Россию, легче попытаться перевести на рублевые расчеты.

          Интересно, что доля российского рубля в международных расчетах РФ выросла в 2013–2016 годах почти так же, как и доля евро. И теперь вес рубля и евро сопоставим. Но эти две валюты по-прежнему существенно отстают от доллара. Так, в 2013–2016 гг. доля рубля в экспорте выросла с 10,5% до 14,8%, доля евро – с 8,3% до 14,1%; доля рубля в импорте – с 28% до 29,4%, евро – с 29,9% до 31,1%.

          Надо сказать, что Россия в своей зависимости от доллара не одинока. Многие страны, в том числе Китай, говорят о ее снижении. Но на практике сделать это ни у кого не получается. В долларах совершается порядка 70% всех торговых сделок в мире. На евро приходится лишь 20% сделок, и еще 10% – на оставшиеся 16 свободно конвертируемых валют.

          Поэтому успехи России по избавлению от долларовой зависимости хотя бы на пространстве ЕАЭС – уже большое достижение. Даже несмотря на то, что торговый оборот со странами ЕАЭС в 12 раз меньше, чем со всеми остальными странами мира (39 млрд долларов против 471 млрд долларов).

          Чтобы процесс усиления роли национальных валют членов ЕАЭС не остановился, надо развивать макроэкономическую и микроэкономическую стабильность. Пока же в числе препятствий – «более высокие транзакционные издержки, низкая ликвидность по сравнению с долларом, неустойчивость валют ЕАЭС к внешним шокам, остающиеся высокими инфляционные ожидания и неопределенность относительно перспектив российской экономики», говорится в докладе.

          Чтобы усилить роль национальных валют, надо развивать рынок капитала, доступность кредитования в нацвалютах и общие проекты в реальном секторе и инфраструктуре. «Особую роль на текущем этапе, по мнению участников опроса, играет развитие инвестиционного сотрудничества, промышленной и технологической кооперации, реализация совместных инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС», – отметили в ЕАБР. В качестве «точек роста» использования национальных валют видятся развитие малого и среднего бизнеса, а также приграничного сотрудничества. Также требуется обеспечить симметричную защиту прав собственности, упорядочить деятельность госорганов и судов в этой сфере, отмечают авторы доклада.


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