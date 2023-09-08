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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России нужны свои «фабрики мысли»

    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли отечественные аналитические центры на свое государство.

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    Кулеба признал связь похмелья и западных ценностей

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    «Лучшая еда с похмелья… двойной чизбургер и большая кола — таким был мой похмельный завтрак». Такими словами глава МИД Украины Дмитрий Кулеба описал руководителю Госдепа Энтони Блинкену, прибывшему в Киев, свои впечатления от посещения заведений McDonald's в молодости. Скорее всего, украинский министр хотел похвалить забегаловку, которая на постсоветском пространстве стала олицетворением западного сервиса, образа жизни и западных ценностей в целом. Сделав таким образом комплимент гостю. Однако , судя по высказываниям ряда представителей киевского режима, они не выходят из состояния похмелья и по сей день.

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    C внутренним российским туризмом происходит ровно то, что и с российским сельским хозяйством после введения западных продовольственных санкций несколько лет назад, – настоящий бум. Летний туристический сезон 2023 года показал эффективность мер по поддержке туризма, принятых правительством России, и ряд других значимых обстоятельств. Подробности

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    Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ

    Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Почему Польше неловко за своих наемников на Украине

    Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

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    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

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