История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли отечественные аналитические центры на свое государство.

Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

Российский туризм повторяет путь сельского хозяйства C внутренним российским туризмом происходит ровно то, что и с российским сельским хозяйством после введения западных продовольственных санкций несколько лет назад, – настоящий бум. Летний туристический сезон 2023 года показал эффективность мер по поддержке туризма, принятых правительством России, и ряд других значимых обстоятельств. Подробности Перейти в раздел

Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности Перейти в раздел

«Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности Перейти в раздел

Почему Польше неловко за своих наемников на Украине Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности Перейти в раздел