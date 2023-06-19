Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками Зеленский посылает на убой свой последний резерв Всеобщая мобилизация объявлена на Западной Украине, в Ивано-Франковской области. Все военнообязанные должны явиться на службу в течение нескольких дней. Ранее мобилизация касалась главным образом восточных и центральных регионов страны. А ведь на Западной Украине живут самые отъявленные носители «украинства», наиболее крикливые украинские «патриоты», потомки тех самых бандеровцев. Иначе говоря, киевский режим вынужден посылать в «контрнаступ», по сути, последний и самый идеологически мотивированный резерв. Нажать для увеличения