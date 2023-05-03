США затягивают вокруг планеты долларовую удавку США опутали мир своей валютой – и продолжают затягивать эту удавку. Неудивительно, что целый ряд стран уже приняли решение перейти на другие валюты во внешней торговле /Рисунок Александра Зудина/ Нажать для увеличения