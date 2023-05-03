США затягивают вокруг планеты долларовую удавку
США опутали мир своей валютой – и продолжают затягивать эту удавку. Неудивительно, что целый ряд стран уже приняли решение перейти на другие валюты во внешней торговле /Рисунок Александра Зудина/
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3 мая, среда | Последнее обновление — 17:50 | vz.ru
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