Трампу расставили ловушки по всей Америке

Тимофей Бордачёв
Зачем США устроили переполох в Красном море
Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.
Игорь Караулов
Как научиться быть русским
Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.
Вадим Трухачёв
России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо
Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.