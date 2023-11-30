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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Здравых политиков в Европе становится больше

    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин У победы под Синопом была и оборотная сторона

    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры

    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

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    30 ноября 2023, 18:14 • Карикатура

    Санду предлагает Европе «позолотить ручку»

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    «Сложно добиться поддержки демократии, когда экономическая ситуация в стране не совсем хорошая. Этим воспользуются наши враги». Такими словами президент Молдавии Майя Санду открыто дала понять, что нуждается в прямой — в том числе денежной — поддержке Евросоюза, иначе она потеряет свой пост, да и сам проевропейский курс Молдавии будет пересмотрен. В следующем году стране предстоят президентские выборы.

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    «Разрушителем года» назвало американское издание Politico главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину. Потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики. МВФ год назад был уверен, что ВВП России упадет на 3,4%, но просчитался. Экономисты ждут роста до 2,8%. Как России удалось обмануть надежды Запада и выйти сухой из воды? Подробности

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    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности

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    Как зима помогает войскам в ходе спецоперации

    Погода в зоне боевых действий на Украине резко ухудшилась, пришла настоящая зима, Черное море накрыли штормы. Считается, что климат серьезно влияет на ход военных кампаний, и история это неоднократно доказывала. Как именно влияет погода на российские войска в зоне спецоперации? Подробности

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    Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ

    Россия реализовала настоящий дипломатический прорыв и победу над попытками изолировать нашу страну даже в ее отношениях с Европой. Украина и страны Прибалтики возмущены: министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с февраля 2022 года посещает страну НАТО. Как такое произошло и почему этому рад даже Жозеп Боррель? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

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    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

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    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

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