«Время героев» и время амбиций. Ветераны СВО идут во власть

Tекст: Семен Николаев

«Всё будет хорошо, всё будет нормально» – и не только с конкретными участниками СВО, но и со страной, которую они защищают и в чью систему власти они все больше будут входить.

Во время другой своей встречи с молодыми участниками специальной военной операции в январе 2024 года президент России высказался на эту тему со всей возможной ясностью и определенностью:

«Да, у каждого свои планы, свои амбиции. Кто-то хочет по-тихому где-то заниматься мелким бизнесом, кто-то хочет в науке себя показать, кто-то хочет в компании работать, кто-то – на государственной службе. Но люди, которые прошли через горнило таких тяжелых испытаний, не жалея себя, не щадя себя во имя Родины, конечно, должны составлять основу нашего государства на среднесрочную и на более отдаленную историческую перспективу. Так всегда было в России. И мы будем стремиться к тому, чтобы так было и сейчас.

<…> Я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке. Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена».

В основе такой позиции президента – не только благодарность по отношению к людям, которые не побоялись подвергнуть риску свои жизни ради защиты фундаментальных национальных интересов страны. В основе такой позиции еще и трезвое понимание тех самых жизненно важных интересов государства, требований времени, в котором мы все сейчас живем.

Согласно известной британской политической легенде, однажды в беседе с прославленным британским государственным деятелем Уинстоном Черчиллем кто-то похвалил его политического конкурента Клемента Эттли, сделав при этом особый упор на его «скромности». Черчилль отреагировал на это так: «У Эттли есть все основания для скромности!»

Вывод, я думаю, очевиден. Путин сделал этот вывод давным-давно, так сформулировав главный неформальный закон мировой политики: «Слабых бьют». В той системе политических координат, в которой наша страна сейчас находится и будет находиться еще очень долго, Россия должна быть не просто сильной, а очень сильной. Россия и ее система власти должна опираться на людей, которые доказали свою способность не терять голову в условиях прицельного огня со стороны противника, свое умение преодолевать трудности и действовать «не по шаблону», свою готовность брать на себя ответственность.

Но славная боевая биография – это не единственное условие поступательного вхождения во власть ветеранов СВО. Не менее важное условие – способность адаптироваться к иным реалиям, профессиональные качества, наличие управленческого потенциала.

Служение своей стране на передовой и управленческая работа на гражданке – это разные сферы деятельности, требующие разных наборов качеств. Путин не зря часто повторяет тезис о позитивной роли здоровых амбиций. Без амбиций, без готовности обучаться новому, входить в новую среду, преодолевать сложности – менее опасные, чем на фронте, но все равно сложности – здесь не обойтись.

Не все ветераны СВО могут и должны быть лидерами. Но всем ветеранам СВО должна быть предоставлена самая лучшая социальная поддержка, которую может обеспечить государство. На встрече президента с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» 6 марта этого года вдова Героя России Григория Слугина Алена так описала свое знакомство с будущим супругом: «Познакомились мы с Гришей на Едином государственном экзамене. Вскоре Гриша поступил в Рязанское высшее командное училище. В самом начале нашего общения он мне сказал, что вся его жизнь будет посвящена служению Отечеству и что большую часть времени он будет проводить на службе. Тогда он у меня спросил, готова ли я разделить вместе с ним его выбор. И я ответила, не сомневаясь: да, я готова».

Какая простая история. Но сколько в ней внутреннего достоинства!

Бойцы СВО – лучшие люди России. Бойцы СВО – представители самой пассионарной части нашего общества, той ее части, для которой первичным является желание помочь своей стране и своим товарищам.

Вот продолжение рассказа Алены Слугиной о жизненном пути своего покойного супруга: «С первых дней начала специальной военной операции Гриша в составе 76-й Псковской дивизии принимал участие, выполнял боевые задачи, и товарищи всегда отзывались о нем как о грамотном, ответственном и мужественном командире.

В одном из боев он закрыл собой своего боевого товарища. Снаряд, который упал рядом с ними, разорвался, их засыпало землей. Тогда, в том бою, они остались живы только вдвоем. Гриша дважды был награжден орденами Мужества, медалью «За отвагу». В нашем последнем разговоре он мне сказал, что его награды – это и мои награды. К сожалению, 26 сентября 2023 года Гриша погиб, исполняя свой воинский долг. Только спустя год я нашла в себе силы идти дальше».

Идти дальше, столкнувшись с такими тяжелыми испытаниями, неимоверно тяжело. Но Россия и ее граждане обязаны это делать. Страна обязана чтить память павших Героев. Страна обязана помогать их семьям. Страна обязана создавать ветеранам СВО наилучшие условия для их социальной и профессиональной адаптации к гражданской жизни. Страна обязана выдвигать самых талантливых из них на высокие должности в своей системе власти. И Россия все это делает – через президентскую программу «Время героев», через деятельность фонда «Защитники Отечества», через многочисленные другие инициативы.

Мы живем в очень сложный период истории. Но одновременно этот сложный период истории является временем возможностей для людей со здоровыми амбициями – людей, которые готовы сражаться за интересы России и на фронте, и в тылу.

