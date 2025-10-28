  • Новость часаМинобороны заявило об уничтожении 15 украинских БПЛА над Россией
    Маск начал войну энциклопедий в интернете
    Экономика, психология и юриспруденция попали под сокращение платных мест вузах
    Итальянцы выступили против расширения выпускающего БПЛА для Украины завода
    В Белоруссии назвали сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство
    Белоусов: Контакты по линии военных ведомств РФ и Сирии имеют большую перспективу
    Конгресс признал недействительными указы Байдена о помилованиях
    Обнародован прогноз Минсельхоза по урожаю картофеля
    Футболист «Зенита» Мостовой рассказал о нападении на него
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    10 комментариев
    28 октября 2025, 21:15 • Тенденции

    «Время героев» и время амбиций. Ветераны СВО идут во власть

    «Время героев» и время амбиций. Ветераны СВО идут во власть
    @ kremlin.ru

    Tекст: Семен Николаев

    «Амбиции» – именно это качество Владимир Путин поставил на первое место, встретившись минувшей зимой с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию в московском Центре инноваций в травматологии и ортопедии: «Это очень хорошо, что есть амбиции. Вы и в зону боевых действий пошли с амбициями, потому что без амбиций там делать нечего, там характер нужен, и у вас он есть. И несмотря на такие тяжелые травмы, амбиции сохранились – значит, всё будет хорошо, всё будет нормально».

    «Всё будет хорошо, всё будет нормально» – и не только с конкретными участниками СВО, но и со страной, которую они защищают и в чью систему власти они все больше будут входить.

    Во время другой своей встречи с молодыми участниками специальной военной операции в январе 2024 года президент России высказался на эту тему со всей возможной ясностью и определенностью:

    «Да, у каждого свои планы, свои амбиции. Кто-то хочет по-тихому где-то заниматься мелким бизнесом, кто-то хочет в науке себя показать, кто-то хочет в компании работать, кто-то – на государственной службе. Но люди, которые прошли через горнило таких тяжелых испытаний, не жалея себя, не щадя себя во имя Родины, конечно, должны составлять основу нашего государства на среднесрочную и на более отдаленную историческую перспективу. Так всегда было в России. И мы будем стремиться к тому, чтобы так было и сейчас.

    <…> Я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке. Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена».

    В основе такой позиции президента – не только благодарность по отношению к людям, которые не побоялись подвергнуть риску свои жизни ради защиты фундаментальных национальных интересов страны. В основе такой позиции еще и трезвое понимание тех самых жизненно важных интересов государства, требований времени, в котором мы все сейчас живем.

    Согласно известной британской политической легенде, однажды в беседе с прославленным британским государственным деятелем Уинстоном Черчиллем кто-то похвалил его политического конкурента Клемента Эттли, сделав при этом особый упор на его «скромности». Черчилль отреагировал на это так: «У Эттли есть все основания для скромности!»

    Вывод, я думаю, очевиден. Путин сделал этот вывод давным-давно, так сформулировав главный неформальный закон мировой политики: «Слабых бьют». В той системе политических координат, в которой наша страна сейчас находится и будет находиться еще очень долго, Россия должна быть не просто сильной, а очень сильной. Россия и ее система власти должна опираться на людей, которые доказали свою способность не терять голову в условиях прицельного огня со стороны противника, свое умение преодолевать трудности и действовать «не по шаблону», свою готовность брать на себя ответственность.

    Но славная боевая биография – это не единственное условие поступательного вхождения во власть ветеранов СВО. Не менее важное условие – способность адаптироваться к иным реалиям, профессиональные качества, наличие управленческого потенциала.

    Служение своей стране на передовой и управленческая работа на гражданке – это разные сферы деятельности, требующие разных наборов качеств. Путин не зря часто повторяет тезис о позитивной роли здоровых амбиций. Без амбиций, без готовности обучаться новому, входить в новую среду, преодолевать сложности – менее опасные, чем на фронте, но все равно сложности – здесь не обойтись.

    Не все ветераны СВО могут и должны быть лидерами. Но всем ветеранам СВО должна быть предоставлена самая лучшая социальная поддержка, которую может обеспечить государство. На встрече президента с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» 6 марта этого года вдова Героя России Григория Слугина Алена так описала свое знакомство с будущим супругом: «Познакомились мы с Гришей на Едином государственном экзамене. Вскоре Гриша поступил в Рязанское высшее командное училище. В самом начале нашего общения он мне сказал, что вся его жизнь будет посвящена служению Отечеству и что большую часть времени он будет проводить на службе. Тогда он у меня спросил, готова ли я разделить вместе с ним его выбор. И я ответила, не сомневаясь: да, я готова».

    Какая простая история. Но сколько в ней внутреннего достоинства!

    Бойцы СВО – лучшие люди России. Бойцы СВО – представители самой пассионарной части нашего общества, той ее части, для которой первичным является желание помочь своей стране и своим товарищам.

    Вот продолжение рассказа Алены Слугиной о жизненном пути своего покойного супруга: «С первых дней начала специальной военной операции Гриша в составе 76-й Псковской дивизии принимал участие, выполнял боевые задачи, и товарищи всегда отзывались о нем как о грамотном, ответственном и мужественном командире.

    В одном из боев он закрыл собой своего боевого товарища. Снаряд, который упал рядом с ними, разорвался, их засыпало землей. Тогда, в том бою, они остались живы только вдвоем. Гриша дважды был награжден орденами Мужества, медалью «За отвагу». В нашем последнем разговоре он мне сказал, что его награды – это и мои награды. К сожалению, 26 сентября 2023 года Гриша погиб, исполняя свой воинский долг. Только спустя год я нашла в себе силы идти дальше».

    Идти дальше, столкнувшись с такими тяжелыми испытаниями, неимоверно тяжело. Но Россия и ее граждане обязаны это делать. Страна обязана чтить память павших Героев. Страна обязана помогать их семьям. Страна обязана создавать ветеранам СВО наилучшие условия для их социальной и профессиональной адаптации к гражданской жизни. Страна обязана выдвигать самых талантливых из них на высокие должности в своей системе власти. И Россия все это делает – через президентскую программу «Время героев», через деятельность фонда «Защитники Отечества», через многочисленные другие инициативы.

    Мы живем в очень сложный период истории. Но одновременно этот сложный период истории является временем возможностей для людей со здоровыми амбициями – людей, которые готовы сражаться за интересы России и на фронте, и в тылу.

    Главное
    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
    Эксперт: Окруженные в Красноармейске части ВСУ должны сдаться без приказа Зеленского
    СБУ предъявила новые обвинения Киркорову
    Нетаньяху приказал нанести мощные удары по Газе
    Apple стала третьей компанией мира с капитализацией выше четырех трлн долларов
    Умерла олимпийская чемпионка по гимнастике Карасева
    Психолог рассказала, как вылечить «мужской грипп»

    Как Китай наращивает вес юаня

    Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте. Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость

    Украинская армия нанесла удар по Белгородскому водохранилищу, пытаясь остановить наступление ВС РФ на Волчанск. Но, как полагают эксперты, добиться этим она может лишь незначительного замедления в снабжении войск, что не повлияет на общую ситуацию на фронте. В чем тогда состоял мотив ВСУ при нанесении таких ударов и стоит ли России применить аналогичные методы против Украины? Подробности

    Как украинцам навязывали русофобию

    Опровергнут еще один пропагандистский миф киевского режима – о том, что именно послужило толчком массовой русофобии на Украине. Что именно на самом деле резко ухудшило отношение украинцев к русским и России – и почему новые данные социологов доказывают, что все изменится после окончания СВО? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

