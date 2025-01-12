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    12 января 2025, 09:40 • В мире

    Россия возвращает Афганистан в Большую Евразию

    Россия возвращает Афганистан в Большую Евразию
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Афганистан под контролем талибов в их нынешнем виде для России гораздо лучше, чем Афганистан до их возвращения во власть». Такими словами эксперты комментируют одну из главных ожидаемых внешнеполитических новостей 2025 года – вероятное исключение движения Талибан* из списка террористических. Чем России сегодня выгодно сотрудничество с режимом талибов?

    Одним из самых важных событий 2025 года на центральноазиатском направлении станет, по всей видимости, установление дипломатических отношений между Россией и новыми афганскими властями – то есть Талибаном. Москва уже приняла принципиальное решение об исключении Талибана* из российского списка террористических организаций.

    Кроме того, в последних числах декабря 2024 года подписан закон, который вводит механизм для этого процесса. Такое решение может быть принято на основании заявления генпрокурора РФ при условии, что организация прекратила деятельность, направленную на поддержку, оправдание и пропаганду терроризма.

    А Талибан эту пропаганду уже давно прекратил. «Нынешние талибы не претендуют на экспансию и создание глобального халифата. Не являются союзником других экстремистских террористических организаций типа Аль-Каиды* или Исламского государства*, а, наоборот, даже воюют с ними», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Сама по себе нормализация отношений между РФ и Талибаном нужна России по нескольким причинам. Прежде всего, это соответствует российскому принципу, предусматривающему работу с теми властями страны, которые в ней правят (если только эти власти не ведут враждебную в отношении РФ политику). И талибы сейчас там власть.

    «Никакой другой власти в Афганистане нет. И если мы хотим там решать какие-то задачи и гарантировать свою безопасность на этом направлении, то договариваться просто больше не с кем», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

    За несколько лет нахождения у власти (то есть с лета 2021 года) Талибан смог продемонстрировать свою устойчивость и, самое главное, договороспособность. «Новая власть стабилизировалась, преодолела период потрясений и, главное, продемонстрировала невраждебный настрой по отношению к нам и желание договариваться с сотрудничать», – продолжает Никита Мендкович.

    Кому-то может не понравится специфика внутренней политики талибов. Но Москва не вмешивается во внутренние дела суверенных государств и не учит их жизни. Для России главное было в том, чтобы страна не представляла угрозу российской безопасности и иным интересам. А талибский Афганистан не представляет – в отличие от доталибского.

    «Афганистан под контролем талибов в их нынешнем виде для России гораздо лучше, чем Афганистан до их возвращения во власть. Ведь одним из главных раздражителей и угроз для Москвы, исходящих из этой страны, было присутствие в стране Соединенных Штатов. Присутствие, которое, с российской точки зрения, подрывало ее безопасность и влияние в регионе Центральной Азии, а также несло с собой нестабильность во всех во всех смыслах», – говорит Дмитрий Суслов.

    Сейчас же, по словам эксперта, возвращение США в Афганистан при талибах исключено. Более того, их отсутствие в Афганистане минимизирует или, как минимум, уменьшает влияние американцев в Средней Азии.

    Ну и, конечно же, уменьшает поток наркотиков в Россию. За период с конца 2022 по конец 2023 года талибы сумели сократить площадь маковых полей в стране почти на 95%. «Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», – констатирует замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «Предыдущее проамериканское правительство Афганистана и находящаяся там американская армия никоим образом не смогли улучшить ситуацию, связанную с афганским героиновым, наркотрафиком и экстремизмом. Также они ничего не могли сделать с присутствием в Афганистане центральноазиатского отделения Исламского государства», – поясняет Дмитрий Суслов.

    Восстановление отношений с Талибаном позволяет решать не только вопросы, связанные с безопасностью, но и реализовывать экономические проекты. Прежде всего, транзитные. «В рамках российской российского проекта большого евразийского пространства и китайского проекта «Пояс и путь» многое проходит через Афганистан. Различные коридоры север-юг и запад-восток», – говорит Дмитрий Суслов.

    Для России, конечно же, важнейшим направлением является «Север-Юг». В условиях блокады с Запада, попыток запереть российские суда в Балтийском и Черном морях Москве нужен выход к южным портам и партнерам с Глобального Юга.

    «К числу наших интересов в регионе относится транзит через Центральную Азию и Афганистан в страны Южной Азии. Прежде всего в Пакистан, далее в Индию. Это и выход на большой рынок для самого разнообразного сырья. Например, газа, потребность в котором Пакистана, например, растет очень быстрыми темпами. Кроме того, это выход к побережье Индийского океана, откуда можно свободно двигать наши товары практически в любую точку мира», – говорит Никита Мендкович.

    И для реализации этих проектов – дорогих и небыстрых – необходим, конечно, комплекс инвестиционных и иных соглашений с Афганистаном.

    Наконец, интерес для российских инвесторов представляют афганские недра. «В Афганистане есть большие неразработанные залежи полезных ископаемых – от лития до богатых месторождений железной руды. К ним, проявляем интерес и мы, и Китай», – говорит Никита Мендкович. Только, в отличие от китайцев, у россиян есть опыт советских инженеров, которые в свое время вели разведку афганских месторождений.

    Для всего этого необходим официальный диалог с новыми афганскими властями. Однако здесь и сейчас установить этот диалог будет непросто. И дело не только в бюрократических процедурах – в деле восстановления дипломатических отношений с Афганистаном Москве необходимо учитывать интересы союзников. Интересы – и страхи.

    «Соединенные Штаты оказывают давление на такие страны, как Индия и Таджикистан – то есть государства, которые в большей степени, чем остальные, опасались прихода талибов к власти и потому придерживались наиболее конфронтационного и непримиримого подхода к Талибану. Американцы всячески пытаются внести разлад как в процесс интеграции Афганистана в региональное международное сообщество, так и между местными государствами по афганскому вопросу», – говорит Дмитрий Суслов.

    В частности, убеждают Индию и Таджикистан в том, что Москва и Пекин, выстраивающие отношения с Талибаном, идут поперек интересов Нью-Дели и Душанбе. Соответственно, Россия сейчас предпринимает все усилия для того, чтобы Индия и Таджикистан как минимум поняли, что их интересам ничего не угрожает. А как максимум включились в интеграцию нового, постамериканского Афганистана в проекты большого евразийского пространства.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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