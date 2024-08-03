Европа готовится к черным временам в Америке

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Специально подобранные чиновники и эксперты должны будут разработать стратегию поведения ЕС в случае «драматических изменений американского подхода к ведению европейских дел». То есть в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

Казалось бы, это абсолютно логичный ход, учитывая, что в отношении Трампа европейские СМИ регулярно выступают с алармистскими заявлениями, а вероятность его победы оценивается как высокая. Кандидата от республиканцев позиционируют чуть ли не как Антихриста, предвещая развал трансатлантических связей в случае его возвращения в Белый дом.

Проблема тут не только в личности республиканского кандидата, но и том, кто за ним стоит.

«Сам Трамп непредсказуем. Однако помимо его личности есть еще и партийный момент. Республиканцы в целом склонны меньше учитывать мнение Европы, чем демократы. И с республиканскими администрациями у ЕС отношения традиционно складываются хуже», – напоминает доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Причина, по его мнению, в том, что республиканцы – империалисты, для них США являются самым настоящим центром вселенной, а демократы – глобалисты, склонные набирать «помощников» в других странах. Европейские элиты тоже в основном глобалисты, поэтому с демократами находятся на одной волне.

Кроме того, республиканская партия качнулась вправо: Трамп представляет то крыло, которое принято называть неоизоляционистским. Там призывают сосредоточиться прежде всего на решении внутриамериканских проблем и выделять меньше средств на внешние авантюры.

Назначить президентом США нужного человека (как в Молдавии, например) Европа не может. «У европейцев сейчас никто ничего не спрашивает. Речь не идет о том, могут ли вообще европейцы повлиять на исход выборов. У них лишь один вариант – приспосабливаться», – объясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Приспосабливаться можно на разных уровнях. Например, на национальном, когда каждая страна будет работать по принципу «спасение утопающего – дело рук самого утопающего». Некоторые так уже спасаются.

«Многие политики в Европе не имеют никаких контактов с окружением Трампа и самим Трампом. Поэтому, например, поляки собираются выделять деньги, чтобы продвигать свои интересы через американские СМИ и лоббистские структуры. Позиционировать себя как людей, с которыми Трамп может договариваться», – говорит Офицеров-Бельский.

Другой вариант – приспосабливаться на уровне Евросоюза в целом, то есть спасаться сообща и искать методы, с помощью которых Европа сможет коллективными усилиями защитить свои интересы от республиканского Белого дома.

В частности, Дональд Трамп собирается сокращать американское участие в украинском конфликте. Для Европы этот подход неприемлем, – европейские элиты рассматривают нынешний конфликт с Россией через идеологическую призму и не допускают мыслей о проигрыше. Поэтому готовятся взять на себя значительную долю расходов на содержание Украины.

«Они прорабатывают вариант поддержки Киева без США – с Британией, Канадой и Норвегией. Для этого в ЕС и усиливают военную составляющую», – говорит Вадим Трухачев.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отнюдь не случайно озвучила идею Европейского оборонительного союза. «Государства-члены ЕС всегда будут нести ответственность за свои войска, от доктрины до развертывания», – заявила она. Детальный план (так называемую «Белую Книгу о будущем европейской обороны») ЕК обещает представить в конце осени.

Однако в том случае, если Трамп будет готов не только дистанцироваться от киевского режима, но и искать компромиссы с Москвой, Европе придется идти на конфликт.

«По желанию Трампа они сразу на переговоры не пойдут - их придется прогибать. Инструментов для этого у Вашингтона достаточно. Американцы могут меньше тратить на европейские базы, повышать для европейцев цены на энергоносители и даже вводить санкции в отношении европейских компаний на американском рынке», – продолжает Трухачев.

Тогда Европа, по его мнению, будет отвечать Трампу через работу с «вашингтонским болотом», демократами и «системными республиканцами», используя эти инструменты не только для того, чтобы отбиться от давления в украинском вопросе.

«Речь идет и о торговых пошлинах на импортируемые в США европейские товары, и о тратах на вооружение», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. По словам эксперта, Трамп связан с военно-промышленном лобби и будет требовать, чтобы европейцы тратили на вооружение как можно больше. Причем именно на американские вооружения, европейская промышленность не сможет обеспечить возросшие запросы.

Ирония ситуации в том, что спецгруппа будет работать не только по Украине и не только по Трампу. Она создается в том числе для анализа последствий возможного переезда в Белый дом Камалы Харрис.

По одной из версий, с ней будет проще. «Она – полный чайник в международных делах, и европейцы смогут ей в какой-то степени манипулировать. Особенно это касается многоопытного нового генсека НАТО Марка Рютте, который по линии Североатлантического Альянса и – косвенно – Евросоюза будет с ней работать», –уверен Вадим Трухачев.

Кроме того, Харрис из левых демократов и глобалистов, принадлежащий к «клану Клинтонов». То есть практически «одной крови» с нынешним руководством ЕС.

Однако ее неопытность и наличие радикальных персонажей в команде может сыграть с Евросоюзом злую шутку. Курс на эскалацию во внешней политике и необходимость госпожи Харрис доказать наличие у нее «железной воли» способны ввергнуть коллективный Запад в серьезный политический кризис.

Евросоюзу необходимо просчитать этот сценарий и понять, как выйти из этого кризиса с минимальными потерями. Так что группе есть, над чем работать.