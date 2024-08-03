  • Новость часаРезервуары с топливом вспыхнули в Ростовской области после атаки ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    Проигравших трансгендерам боксерш пообещали наградить
    Связанная с «Аль-Каидой» группировка заявила о похищении россиян в Нигере
    Захарова оценила слова Макрона об открытии Олимпиады как о «лице Франции»
    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ
    Озвучены потери ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали
    Вертолет с россиянами на борту упал в озеро в Турции
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    24 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    13 комментариев
    3 августа 2024, 09:30 • В мире

    Европа готовится к черным временам в Америке

    Европа готовится к черным временам в Америке

    Европа готовится к черным временам в Америке
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Евросоюз создает специальную группу по подготовке к смене президента США. Европейцы откровенно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа, ведь это чревато для них огромными расходами. Однако проблемы грозят Европе даже в том случае, если в Америке победит Камала Харрис.

    Специально подобранные чиновники и эксперты должны будут разработать стратегию поведения ЕС в случае «драматических изменений американского подхода к ведению европейских дел». То есть в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

    Казалось бы, это абсолютно логичный ход, учитывая, что в отношении Трампа европейские СМИ регулярно выступают с алармистскими заявлениями, а вероятность его победы оценивается как высокая. Кандидата от республиканцев позиционируют чуть ли не как Антихриста, предвещая развал трансатлантических связей в случае его возвращения в Белый дом.

    Проблема тут не только в личности республиканского кандидата, но и том, кто за ним стоит.

    «Сам Трамп непредсказуем. Однако помимо его личности есть еще и партийный момент. Республиканцы в целом склонны меньше учитывать мнение Европы, чем демократы. И с республиканскими администрациями у ЕС отношения традиционно складываются хуже», – напоминает доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Причина, по его мнению, в том, что республиканцы – империалисты, для них США являются самым настоящим центром вселенной, а демократы – глобалисты, склонные набирать «помощников» в других странах. Европейские элиты тоже в основном глобалисты, поэтому с демократами находятся на одной волне.

    Кроме того, республиканская партия качнулась вправо: Трамп представляет то крыло, которое принято называть неоизоляционистским. Там призывают сосредоточиться прежде всего на решении внутриамериканских проблем и выделять меньше средств на внешние авантюры.

    Назначить президентом США нужного человека (как в Молдавии, например) Европа не может. «У европейцев сейчас никто ничего не спрашивает. Речь не идет о том, могут ли вообще европейцы повлиять на исход выборов. У них лишь один вариант – приспосабливаться», – объясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Приспосабливаться можно на разных уровнях. Например, на национальном, когда каждая страна будет работать по принципу «спасение утопающего – дело рук самого утопающего». Некоторые так уже спасаются.

    «Многие политики в Европе не имеют никаких контактов с окружением Трампа и самим Трампом. Поэтому, например, поляки собираются выделять деньги, чтобы продвигать свои интересы через американские СМИ и лоббистские структуры. Позиционировать себя как людей, с которыми Трамп может договариваться», – говорит  Офицеров-Бельский.

    Другой вариант – приспосабливаться на уровне Евросоюза в целом, то есть спасаться сообща и искать методы, с помощью которых Европа сможет коллективными усилиями защитить свои интересы от республиканского Белого дома.

    В частности, Дональд Трамп собирается сокращать американское участие в украинском конфликте. Для Европы этот подход неприемлем, – европейские элиты рассматривают нынешний конфликт с Россией через идеологическую призму и не допускают мыслей о проигрыше. Поэтому готовятся взять на себя значительную долю расходов на содержание Украины.

    «Они прорабатывают вариант поддержки Киева без США – с Британией, Канадой и Норвегией. Для этого в ЕС и усиливают военную составляющую», – говорит Вадим Трухачев.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отнюдь не случайно озвучила идею Европейского оборонительного союза. «Государства-члены ЕС всегда будут нести ответственность за свои войска, от доктрины до развертывания», – заявила она. Детальный план (так называемую «Белую Книгу о будущем европейской обороны») ЕК обещает представить в конце осени.

    Однако в том случае, если Трамп будет готов не только дистанцироваться от киевского режима, но и искать компромиссы с Москвой, Европе придется идти на конфликт.

    «По желанию Трампа они сразу на переговоры не пойдут - их придется прогибать. Инструментов для этого у Вашингтона достаточно. Американцы могут меньше тратить на европейские базы, повышать для европейцев цены на энергоносители и даже вводить санкции в отношении европейских компаний на американском рынке», – продолжает Трухачев.

    Тогда Европа, по его мнению, будет отвечать Трампу через работу с «вашингтонским болотом», демократами и «системными республиканцами», используя эти инструменты не только для того, чтобы отбиться от давления в украинском вопросе.

    «Речь идет и о торговых пошлинах на импортируемые в США европейские товары, и о тратах на вооружение», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. По словам эксперта, Трамп связан с военно-промышленном лобби и будет требовать, чтобы европейцы тратили на вооружение как можно больше. Причем именно на американские вооружения, европейская промышленность не сможет обеспечить возросшие запросы.

    Ирония ситуации в том, что спецгруппа будет работать не только по Украине и не только по Трампу. Она создается в том числе для анализа последствий возможного переезда в Белый дом Камалы Харрис.

    По одной из версий, с ней будет проще. «Она – полный чайник в международных делах, и европейцы смогут ей в какой-то степени манипулировать. Особенно это касается многоопытного нового генсека НАТО Марка Рютте, который по линии Североатлантического Альянса и – косвенно – Евросоюза будет с ней работать», –уверен Вадим Трухачев.

    Кроме того, Харрис из левых демократов и глобалистов, принадлежащий к «клану Клинтонов». То есть практически «одной крови» с нынешним руководством ЕС.

    Однако ее неопытность и наличие радикальных персонажей в команде может сыграть с Евросоюзом злую шутку. Курс на эскалацию во внешней политике и необходимость госпожи Харрис доказать наличие у нее «железной воли» способны ввергнуть коллективный Запад в серьезный политический кризис.

    Евросоюзу необходимо просчитать этот сценарий и понять, как выйти из этого кризиса с минимальными потерями. Так что группе есть, над чем работать.

    Главное
    В России разработали дрон «Судного дня» на случай ядерной атаки
    Мадуро указал на Маска в речи об организаторах попытки переворота в Венесуэле
    Фигурант дела против полковника Пешкова решил сотрудничать со следствием
    Памятник Ленину «переделали» в памятник Тарасу Шевченко на Украине
    S&P понизило рейтинг Украины до дефолтного уровня
    Новые столкновения ультраправых с полицией произошли в Англии
    У семьи замначальника главка МЧС по Кубани оказалось 250 млн рублей на счетах

    В России после огуречного начался томатный бум

    Россия в последние годы начала наращивать не только выпуск самих помидоров, но и производство готовой продукции из них, в первую очередь – томатной пасты. Однако задача по самообеспечению страны томатами до конца еще не решена – в отличие от огурцов. Доля импортных помидоров пока значительна. Почему справиться с томатами оказалось тяжелее, чем с огурцами? Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа готовится к черным временам в Америке

    Евросоюз создает специальную группу по подготовке к смене президента США. Европейцы откровенно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа, ведь это чревато для них огромными расходами. Однако проблемы грозят Европе даже в том случае, если в Америке победит Камала Харрис. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............