США заставляют Южную Корею вооружать Украину

Поставки оружия из Южной Кореи на Украину могут спровоцировать жесткий ответ России

Tекст: Андрей Резчиков

Южная Корея рассмотрит вопрос о прямых поставках оружия на Украину, о чем в четверг сообщили в офисе президента страны Юн Сок Еля. Заявление было сделано на фоне заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает в том числе оказание помощи при агрессии против одного из участников этого соглашения.

«Любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает укрепить военный потенциал Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», – заявил советник президента по национальной безопасности Чан Хо Джин.

Вместе с тем, президент России Владимир Путин уже заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться, поскольку Москва будет оказывать военную помощь КНДР только в случае агрессии. Он добавил, что, согласно имеющимся сведениям, Южная Корея не планирует агрессию в отношении КНДР, а значит «бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости».

Сеул ранее не поставлял оружие Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью, военными предметами нелетального характера и поддержкой экономических санкций против России. После начала СВО в 2022 году поставки республики включали медикаменты, шлемы, бронежилеты, палатки, одеяла, средства для химической и радиологической защиты. Государство придерживалось политики, запрещающей ему продавать оружие в зоны активных конфликтов. До сих пор страна не реагировала на призывы Вашингтона и Киева пересмотреть решение.

Весной прошлого года в западных СМИ появились утечки о согласии Южной Кореи продавать артиллерийские снаряды США, чтобы помочь Вашингтону пополнить свои запасы. Речь шла о 300 тысячах 155-мм боеприпасов. Сеул настаивал, что «конечным потребителем» снарядов должны стать именно американские военные, но высказывал опасения, что боеприпасы могут попасть на Украину. По разным оценкам, годовой объем производства Южной Кореи составляет около 200 тыс. 155-мм снарядов в год.

Сеул стремится стать одним из крупнейших в мире экспортеров оружия. Страной подписаны сделки на миллиарды долларов о продаже танков и пушек европейским странам, включая союзницу Киева Польшу, которая заключила сделку на сумму 2,6 млрд долларов на закупку южнокорейских гаубиц. «США до сего дня разрешали Южной Корее не отправлять напрямую вооружения Украине. А сейчас, видимо, американцы решили надавить на Сеул.

Нынешнее руководство Южной Кореи несамостоятельно»,

– подчеркивает Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Начало поставок на Украину негативно скажется на отношениях Москвы и Сеула. Ким не исключил, что в ответ Москва может ограничить продажи сжиженного природного газа и пойти на заморозку двусторонних связей и проектов. В качестве самой крайней меры нельзя исключать понижения уровня дипломатического представительства. «Южная Корея прежде всего проиграет политически. Москва до последнего проявляла большую лояльность по отношению к действиям Сеула», – предупредил собеседник.

В экспертной среде считают, что если военная помощь Сеула Киеву будет ограничена обычными вооружениями, такими как артиллерийские снаряды и мины, то негативная реакция со стороны России может быть сведена к минимуму.

«Южная Корея является крупной военно-промышленной державой и по этому показателю превосходит любую европейскую страну. Она способна поставлять на экспорт практически любую военную продукцию, включая боевые самолеты, морскую и сухопутную технику», – отмечает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

Мировым «хитом продаж» всегда были южнокорейские самоходные гаубицы K9 Thunder. «Плюс разного рода бронетанковая техника, реактивные системы залпового огня и широкий ассортимент баллистических ракет. Также корейцы производят неплохие системы ПВО, которые создавались не без помощи России. Это комплексы средней и малой дальности», – перечислил эксперт.

Если Сеул все-таки решит пересмотреть свое отношение к отправке вооружений Киеву, то России есть, чем ответить» «Но лучше до такого ответа не доводить», – считает Кашин. Он при этом допускает, что «поставки южнокорейского оружия могут в некотором роде отразиться на ходе спецоперации». «Это гораздо серьезнее, чем оружие, например, из Франции, чьи возможности по наращиванию производства намного меньше», – пояснил аналитик.

Южная Корея активно развивает свою военную промышленность с конца 1970-х годов и еще одним хитом на рынке оружия стала 105-мм буксируемая гаубица KH178. Сейчас страна производит танки четвертого поколения К2 «Черная пантера», истребители поколения 4,5 и самоходные гаубицы, которые пользуются все большим спросом во многих странах, включая НАТО.

«В первую очередь Сеул может поставлять на Украину артиллерийские снаряды и бронетранспортеры.

Промышленность Южной Кореи продолжает развиваться, страна обладает современными вооружениями, но насчет поставок танков К2 есть большие сомнения. Это танки четвертого поколения, поэтому Сеул вряд ли согласится на подобный шаг, но он может передавать противотанковые вооружения», – считает Василий Дандыкин, военный эксперт.

Ким добавляет, что Сеул в состоянии поставлять на Украину средние танки, БТР, штурмовики с современными системами защиты, комплексы ПТУР и гаубицы К9. «Эти гаубицы довольно кучные и выносливые. Сейчас речь идет о том, чтобы Украина продержалась хотя бы до президентских выборов в США, поэтому Южная Корея может найти возможности для оружейных поставок. У них много готового вооружения на складах. Американцы уже закупили партии артиллерийских снарядов, которые можно быстро доставить на Украину через Польшу», – уточнил эксперт.

По словам Дандыкина, возможные военные поставки Сеула не помогут ВСУ на поле боя и влияние не ход СВО если и будет, то «в рамках статистической погрешности». «Это исключительно импульсивный шаг. Южная Корея идет на поводу американцев. Поэтому решение о поставках будет принято с подачи «старшего брата», – заключил собеседник.