Опросы показывают новые шансы для России на Украине

Tекст: Василий Стоякин

Сенсацией стала на Украине публикация данных исследования социологической службы SOCIS, в соответствии с которыми бывший главком Залужный легко побеждает Зеленского, а его еще не созданная партия может сформировать большинство в Верховной Раде. Данные этого исследования свидетельствуют о революционных изменениях в украинской политической системе.

Более того, они могут быть важны с точки зрения интересов России. Чтобы объяснить это, следует обратиться к истории украинской партийно-политической системы.

От Кравчука до Зеленского



Независимость была получена Украиной во многом случайно и на протяжении всей ее современной истории, несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду, большая часть граждан Украины была настроена по отношению к России положительно. Разумеется, в случае выборов по партийным спискам получилась бы картина, не устраивавшая сторонников антироссийского курса. А именно они все это время и были у власти в Киеве. Реальная украинская партийно-политическая система формировалась, исходя из насущных потребностей формирования той самой «неРоссии», о которой писал второй президент Украины Леонид Кучма.

Потому Украина изначально строилась как президентская республика с де-факто двухпартийной системой. В этой системе президент, парламентское большинство и парламентская оппозиция блокировали друг друга, исключая движение в сторону России. В парламенте обычно были:

– «партия власти», лишенная определенного политико-идеологического лица и колеблющаяся в соответствии с текущим курсом киевского руководства;

– партии оппозиции, представляющие собой лидерские проекты, вся идеология которых сводилась к предвыборному позиционированию, чтобы получить гарантированную поддержку фиксированного базового электората.

Последнее очень важно. Украина – страна регионально расколотая, и ни одна сколько-нибудь крупная политическая сила не могла рассчитывать на равное представительство по всей территории. Потому часть партий системно опирается только на Запад или только на Восток страны.

В 1991-1997 годах политические партии еще не играли на Украине особой роли. Леонид Кучма в 1994 году выдвигался при поддержке невнятного клуба «Межрегиональный блок реформ», который так и не стал партией. «Партия власти», однако, при Кучме была – ею стала Народно-демократическая партия (созданная на основе клубов Демократической платформы в КПСС) премьер-министра Валерия Пустовойтенко.

Самыми большими оппозиционными партиями были Коммунистическая Петра Симоненко, Социалистическая Александра Мороза и Рух Черновола. Несмотря на преобладание левых сил, именно этот состав принял Конституцию со сверхпрезидентской политической системой, но без государственного статуса русского языка и федерализации.

В 1998 году прошли выборы, на которых половина депутатов избиралась по партийным спискам. Именно тогда в основном сформировалась политическая элита, управлявшая Украиной вплоть до 2019 года, до прихода к власти Зеленского. Постепенно сложилась устойчивая схема в составе партии (или партий) власти, опирающейся на запад-центр или восток-центр в зависимости от того, из какого региона президент, и партии оппозиции.





За Запад играли сменявшие друг друга и состоявшие из одних и тех же людей Рух Вячеслава Черновола, «Наша Украина» Виктора Ющенко, Блок Юлии Тимошенко, «Объединенная оппозиция» – УДАР – «Свобода» (экстремистская организация, запрещенная в России), Блок Петра Порошенко.

За Восток играли «партии власти» – НДП, коалиция «За единую Украину» («за еду»), Партия регионов Виктора Януковича, Оппозиционный блок, а также левые партии – Социалистическая Александра Мороза и Коммунистическая Петра Симоненко (после поражения на президентских выборах 1999 года они утратили свое значение).

Эти политические силы обычно создавали две-три коалиции. И даже майданы 2004 и 2014 года, а также государственный переворот 2007 года особого влияния именно на партийно-политическую систему не оказали, она оставалась стабильной.

Но в 2019 году постоянное мельтешение при власти одних и тех же политиков избирателям предельно надоело, и они сломали систему. Президентом с огромным отрывом стал бывший комик Владимир Зеленский, а однопартийное большинство в Раде (впервые с 1990 года) получила партия «Слуга народа».

Тут было два важных момента. Во-первых, прежняя двухпартийная система была заменена на «полуторапартийную» («Слуге народа» в силу ее недисциплинированности нужна была иногда поддержка других фракций и групп). Во-вторых, были нивелированы региональные различия – «Слуга народа» получила большинство голосов практически во всех областях страны, кроме Галичины, где лидировал Порошенко (Зеленский все же представитель Юго-Востока).

Украину ждет переворот

Почему весь этот исторический экскурс важен сегодня? Хотя созданная в 2019 году схема была невиданной, большинство политологов все же полагали, что по мере снижения популярности Зеленского и «Слуги народа» они просто вольются в традиционную для Украины политическую систему. Однако социология показывает, что теперь, в 2024 году фактически повторяется ситуация 2019 года.

По данным проведенного в марте опроса центра SOCIS, на выборах в Верховную Раду (должны были состояться 29 октября прошлого года, но не были проведены из-за военного положения) 46% голосов получил бы не существующий блок бывшего главкома Валерия Залужного. Блок Владимира Зеленского мог бы получить 21%.

Еще более интересная ситуация складывается на президентских выборах (должны были бы состояться 31 марта этого года, но не состоятся). Во втором туре выборов Залужный побеждает Зеленского с разгромным счетом 67,5% / 32,5% (чуть менее убедительно, чем в 2019 году – 73% / 24,5%).

Сенсационность этих результатов состоит в том, что модель 2019 года – то есть опрокидывание всей предыдущей политической традиции – имеет шансы стать на Украине постоянной. Во-первых, избиратели и раньше ориентировались на сильного лидера – президента (Ющенко просто не оправдал оказанного ему доверия), но сейчас такой лидер получает действительно полную поддержку, которая позволяет ему реализовать свою программу. Во-вторых, если раньше власть и оппозиция менялись местами, то сейчас появилась тенденция создания мощной оппозиции под каждые выборы.

При всем этом никакого единства в настроениях общества нет. По данным того же исследования число людей, которые выступают за продолжение и прекращение боевых действий, равное – по 44%. И скорее всего, на самом деле за прекращение боевых действий значительно больше.

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод: уже следующая украинская власть, избранная на выборах, которые пройдут после отмены военного положения, с высокой вероятностью будет настроена на восстановление нормальных отношений с Россией – просто по контрасту с предыдущей. И эта власть получит большой кредит доверия. А оппозиции, которая могла бы помешать новой власти осуществлять такой курс, уже не будет.

В общем, украинскую политику ожидают существенные изменения. И изменения эти будут для России вполне приемлемы.