«Европейская солидарность» с Киевом оказалась фальшивкой

Tекст: Николай Стороженко

«Безвиз» украинскому агроэкспорту будет действовать еще год. Европарламент одобрил продление режима беспошлинного и безквотного ввоза продукции сельского хозяйства Украины на период с 6 июня 2024-го по 5 июня 2025 года. Все улыбаются, жмут руки, солидарность витает в воздухе.

Но что же с блокадой украинской границы польскими фермерами? Ведь они собираются держать ее на замке как минимум до 30 апреля. Как она сочетается с «европейской солидарностью» и насколько велики потери украинских аграриев?

Значение Польши



Начнем с азов. Украину и Польшу связывают семь автомобильных и шесть железнодорожных пунктов пересечения границы. Это значительно больше, чем с другими соседями. Польша для Украины – настоящее окно в Европу. Особенно с точки зрения экспорта продовольствия.

«В 2022-м мы экспортировали около одного миллиона тонн агропродукции в месяц через Польшу», – вспоминает былое глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков. То есть подтверждает, что польский коридор для Украины ценен и важен. Через него в 2022 году прошла пятая часть всего агроэкспорта.

Но если брать именно автотранспорт (тот самый, что блокируют польские фермеры), то цифры уже скромнее. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, в ноябре 2023 года через польскую границу прошло 282 из 783 тыс. тонн экспортных грузов. Однако до начала протестов польских перевозчиков объемы перевалки через польскую границу были выше на 40%, то есть порядка 400 тыс. тонн в месяц. Велики ли потери от блокады?

Согласно недавней оценке посла Украины в Польше Василия Зварыча, блокада со стороны польских аграриев и перевозчиков уже стоила Украине как минимум 500 млн долларов. Судя по озвученным цифрам, речь о блокаде в ноябре-декабре 2023 года, а также о блокаде, продолжающейся с 6 февраля 2024 года.



Очевидно, что потери должны быть. Кадры с рассыпанным на дорогах и ж/д полотне зерном обошли новостные ленты. Очередь фур на пунктах пропуска не рассасывается. И убытки у украинцев действительно есть. Вот только проблема не только и не столько в поляках.

Деньги



Берем 2022 год. Тогда Украина экспортировала 60 млн тонн продовольствия на 23 млрд долларов. Выручка 2023 года была меньше (21,9 млрд), однако причиной этого едва ли была блокада погранпереходов на границе с Польшей. Более ощутимым было изменение ценовой конъюнктуры. Цены на продовольствие снизились, ценовой шок, вызванный началом СВО, миновал. К тому же статистика утверждает, что экспорт украинской агропродукции в натуральном выражении в прошлом году вырос до 67,5 млн тонн (+7,5 млн тонн).

Конечно, вполне возможно, что именно через польские коридоры экспорт сократился в сравнении с 2022 годом. Однако снижение средней стоимости тонны агроэкспорта (с 383 до 324 долл./тонна) убедительно говорит о том, что на падении цен украинские аграрии недополучили примерно 2,7 млрд долларов. Тогда как блокада погранпереходов на польской границе в ноябре-декабре 2023 года должна была обойтись примерно в 70-80 млн долларов недополученной выручки. Таким образом, поляки приносят Украине убытков гораздо меньше, чем ценовая конъюнктура.

Европа сдулась



Однако до начала блокады Польша и другие соседи ограничивали ввоз украинской продукции решениями национальных правительств. А Еврокомиссия вводила ограничение ввоза украинского зерна (июнь – сентябрь 2023 года). А ведь все это время украинский агроэкспорт формально находился под все тем же безквотным и беспошлинным зонтиком ЕК. Как это сочетается?

Ответ на этот вопрос дает сама ЕК в своем январском отчете. «После высоких показателей импорта агропродовольственной продукции с Украины во второй половине 2022 года и в начале 2023 года ежемесячный импорт в сентябре и октябре 2023 года почти вернулся к уровню 2021 года и был почти вдвое ниже, чем в этот период 2022 года (-45%)».

Еврочиновники поясняют, что номенклатура поставок с Украины в 2023 году изменилась (по одним позициям импорт с Украины упал, зато по другим вырос). В итоге в январе – августе 2023 года поставки сохранялись на уровне 2022 года и даже чуть выше. Однако в сентябре-октябре 2023 года (до начала блокады!) импорт обвалился к уровню 2021 года. И вероятно, сохраняется на этом уровне до сих пор.

Проще всего, конечно, обвинить в этом поляков, чем украинцы и занимаются. Однако обвал поставок с Украины до начала блокады указывает на то, что блокируют Украину не столько польские фермеры, сколько еврочиновники. Но – негласно. Не напоказ, как поляки. Формально же – солидарность и продление безквотного режима еще на год.

К слову, хотя сам режим и продлили, но с важными оговорками. ЕС может в одностороннем порядке, без дополнительных согласований с Украиной, ставить на паузу импорт продовольствия с Украины по отдельным чувствительным позициям – не отменяя режим в целом. «Можете везти все без ограничений, кроме этого, этого и вот этого. Что, кроме этого вам нечего везти? Сожалеем, но мы с вами».

Наверняка в Брюсселе могут придумать миллион причин прикрыть свой рынок от украинской курятины, сахара или яиц. Но пока озвучили лишь одну из них: «…если импорт… превысит средние объемы 2022 и 2023 годов». Уже смешно, ведь по сути это – новая квота. К тому же именно из-за этих средних объемов соседи Украины взбунтовались в 2023 году и бунтуют до сих пор. Так что вряд ли украинские аграрии дождутся этих объемов снова. Скорее будет что-то среднее между объемами 2021 и 2022 годов.

И Украине придется с этим смириться.

Замминистра экономики Украины Тарас Качка в недавнем интервью Financial Times уже заявлял, что Киев согласен с новыми ограничениями на поставки яиц, птицы и сахара на уровне ЕС. А также на закрытие рынков отдельных стран ЕС для украинского зерна (по решению их правительств). То есть даже решение ЕК не нужно: поляки решили – их рынок закрывается.

Впрочем, какую-никакую утешительную конфетку Киев все же получил. Во-первых, как уже сказано, в 2023 году экспорт с Украины вырос. То есть транзитные коридоры через Европу работают. Более того, даже сейчас Украина наращивает отгрузки. В феврале экспорт даже вырос в сравнении с январем – несмотря на действия Польши и меньшее количество дней в месяце. Один миллион тонн – это 300-350 млн долларов выручки. То есть потери от блокады украинцы частично отбили.

Но это не отменяет главного. Все эти тонны и миллионы долларов на самом деле – мышиная возня. Режим беспошлинной и безквотной торговли был своего рода имитацией включения украинского сельского хозяйства – ключевой отрасли экономики – в рынок ЕС. Имитацией очень щадящей – всерьез Украина торговать с ЕС даже не начинала.

Но и в этом щадящем режиме Европа не выдержала Украины даже двух лет, сломавшись еще прошлой осенью. И теперь она вынуждена проявлять чудеса изворотливости в попытках сохранить лицо и видимость солидарности с Украиной.

