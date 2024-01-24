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    24 января 2024, 19:30 • В мире

    Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре

    Эксперты назвали причины переброски большого числа военной техники ВСУ в сторону Снигиревки на Херсонщине

    Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре
    @ Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ создают военно-транспортный хаб на стыке Херсонской и Николаевской областей. Речь идет о населенном пункте Снигиревка, где сосредотачивается все больше боевиков и военной техники. Кроме того, украинские власти изымают у местного населения строительную технику для возведения мостов. Какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями?

    Жители Николаева сообщили, что в сторону подконтрольного ВСУ Снигиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники. «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – сказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение. Он отметил, что Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Помимо этого, в Снигиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    Напомним, после неудавшегося контрнаступления ВСУ решили перейти к тактике обороны. В частности, Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины. Кроме того, у ВСУ есть план построить мощную линию защиты вдоль границ с Россией и Белоруссией.

    Параллельно с этим ВСУ не оставляют надежд создать полноценный плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра. Как отмечал президент России Владимир Путин, именно в этом районе противник теряет не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно. Также он отметил, что в Крынках украинские солдаты попали в огневой мешок.

    В этой связи Снигиревка, которая расположена примерно в 50 км от Крынок, может действительно стать важным логистическим хабом противника, который будет использоваться для организации новых попыток высадки с правого берега Днепра на левый. С другой стороны, населенный пункт может играть важное оборонительное значение для противника.

    «Снигиревка – крупный логистический хаб для живой силы и техники противника. ВСУ перебрасывают туда ресурсы для решения нескольких задач. Во-первых, таким образом Украина готовит мобилизованных. Правобережье Днепра – это сравнительно безопасный район, где солдаты могут привыкнуть к обстрелам. Потом новобранцев отправляют на другие участки фронта», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Я не думаю, что ВСУ собираются в скором времени форсировать Днепр в Херсонской области. Сюда отправляются подразделения, которые не готовы к таким действиям. Более того, некоторые солдаты могут отказаться выполнять такой приказ, боясь попасть в ситуацию, схожую с Крынками. Однако противник в состоянии использовать ресурсы, чтобы подготовить оборону и попытаться «окопаться» в этом районе», – отмечает собеседник.

    «Для недопущения такого сценария Россия уже активно наносит удары по складам ВСУ в Снигиревке. Кроме того, нашим войскам необходимо атаковать и технику противника на марше. Это помешает выстраиванию оборонительного рубежа и сократит численность живой силы», – заключил Рогов.

    «Снигиревка уже давно превратилась в логистический хаб на правобережье Днепра. Известно, что в этом населенном пункте располагаются обширные арсеналы. ВСУ свозят сюда боеприпасы и технику для снабжения местных бригад, которые осуществляют свою деятельность на близлежащих островах и в районе Крынок», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Отмечу, что по этим складам силами Российской армии уже был нанесен удар. В перспективе снигиревский хаб может быть использован для создания новых плацдармов ВСУ. В настоящий момент противник этим не занимается, однако опасность данного исхода событий имеется», – считает эксперт.

    «Однако деятельность противника в данном направлении рискует повторить судьбу Крынок, когда украинские подразделения несли колоссальные потери. Дело в том, что передвижение в этом регионе крайне затруднено. Поэтому любая активность по созданию плацдарма в районе Днепра может обернуться для ВСУ тяжелейшими последствиями», – отмечает Рожин.

    «Снигиревка – это наиболее удобный транспортный узел для доставки военной техники, оружия и людей. Город является крупным железнодорожным узлом. Кроме того, это точка, в которой сходятся автомобильные дороги из Кривого Рога, Николаева и Херсона»,

    – сказала политолог Лариса Шеслер. «Перевозка техники в Снигиревку говорит о том, что командование ВСУ усиливает свою группировку войск в Херсонской области. Украина понимает, что российские войска рано или поздно перейдут в наступление. Кроме того, сейчас противник будет готовить оборонительные линии в регионе и стараться улучшать свою инфраструктуру», – подчеркнула она.

    «Переброска техники ВСУ в район Снигиревки позволяет предположить несколько вариантов дальнейшего развития событий. Форсирование Днепра очень рискованное мероприятие, однако противник может попробовать пересечь реку на узких участках в случае, если накопит достаточно понтонов и водоплавающей техники. Опыт Крынок показывает, что Украина может решиться на такую самоубийственную атаку», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Нельзя исключать и сценарий подготовки обороны ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом может говорить переброска артиллерии, РСЗО и минометов. Кроме того, это укладывается в общую тенденцию перехода украинских войск к обороне. Они могут попробовать построить укрепрайоны на ключевых направлениях. Также передвижения техники могут быть нацелены на дезинформацию Российской армии», – отмечает собеседник.

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