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    18 сентября 2023, 17:15

    Как китайцы накажут Германию за оскорбление Си Цзиньпина

    Политолог Офицеров-Бельский: Глава МИД ФРГ Анналена Бербок никогда не работала в интересах Германии

    Как китайцы накажут Германию за оскорбление Си Цзиньпина
    @ Ju Peng,Fabian Sommer/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    «Высказывания немецкой стороны являются абсолютным абсурдом», – заявляют в МИД КНР в ответ на провокационные высказывания министра иностранных дел ФРГ. Что именно сморозила на этот раз Анналена Бербок, почему ее слова являются не просто обычной глупостью – и чем в итоге ответит Китай?

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оскорбила еще одну страну. На сей раз ею стал Китай. В интервью американским СМИ немецкий дипломат заявила, что Си Цзиньпин является «диктатором», и возможная победа Владимира Путина на Украине станет для него «руководством к действию». То есть, проще говоря, стимулом для высадки войск на Тайвань. 

    Эта позиция действительно распространена среди некоторых дипломатов – в частности, японских. Они высказывают ее в частных беседах с журналистами и коллегами. Однако стараются все-таки не озвучивать ее публично, дабы не оскорблять влиятельных китайских партнеров. Однако Бербок озвучила.

    Это можно было превратить затем в шутку, выкрутиться. Как верно отмечает Berliner Zeitung, в Китае по Конституции действительно диктатура – но диктатура народа. Однако Бербок не выкрутилась и даже не извинилась. Она считает, что все сказала правильно, что поступила умно.

    И, разумеется, действия Бербок вполне справедливо воспринимать как глупость. «Кто найдет потерянный министром иностранных дел Германии Бербок ум, срочно отдайте хозяйке – ей хуже с каждым днем», – иронизирует по этому поводу представитель российского МИД Мария Захарова. И это действительно глупость – но с точки зрения интересов Германии.

    Однако такова позиция той политической силы, которую представляет Бербок. «Это позиция ее партии. «Зеленые» – наиболее идеологическая из современных немецких партий, представители которой наиболее склонны к резким заявлениям и действиям. Две другие партии правящей коалиции вряд ли бы высказывались так же», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. И проблема в том, что партия «Зеленые» интересы Германии не защищает.

    «Обычное, в общем-то, явление для европейских экологов, – рассказывает газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – Экологические партии создавались на международные (читай американские) гранты, и американцы объясняли европейским элитам, что волноваться относительно их спонсорства не нужно, так как у этих партий особого будущего нет. Очень узкая повестка, тоннельное видение проблем – однако эти партии, мол, могут абсорбировать наиболее радикальных леваков, которые не пойдут в коммунисты».

    Собственно, страх европейского мейнстрима перед коммунистами приводил к тому, что экологические структуры свободно раскручивались и им отдавались целые сегменты информационной повестки, в том числе в области экономики. Не дискредитировали через СМИ, не мешали процессу финансирования (даже наоборот, вложения в экологию стали модными).

    «А затем в Германии эти партии попали в реальную политику, и теперь американскую агентуру оттуда никак не выкурить», – отмечает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Бербок является классическим таким экологом. «Анналена Бербок никогда не работала в интересах Германии. Она находится на посту министра иностранных дел, но работает в интересах США. Как в 15 лет фрау Бербок съездила по обмену во Флориду, так с тех пор пребывает в непрекращающихся восторгах от Америки», – говорит эксперт.

    Позиция Анналены Бербок не просто зеркалит позицию Джозефа Байдена (который тоже заявлял о «диктаторе» Си Цзиньпине). Она является частью большой антиевропейской политики Соединенных Штатов.

    «Задача американцев в том, чтобы изолировать европейцев от всех, кроме самих себя. Лишить самостоятельности. И теперь у немцев не будет не только «Северного потока», но и китайских сетей 5G. А в перспективе не будет и 6G. Вся эта история не для того, чтобы скачивать гигабайтные фильмы за пять секунд – это про промышленный интернет. Индустриализацию 4.0, в которой немцы собирались лидировать в Европе и даже стать одним из лидеров в мире. А теперь и цифровизации не будет, и газа дешевого не будет, и, кстати, атомной энергетики тоже не будет – ничего не будет. Будет одна сплошная рецессия и превращение в отсталую американскую колонию», – резюмирует Дмитрий Офицеров-Бельский.


    Над этой задачей работают не только немецкие экологи, но и европейские бюрократы. В частности, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссия, которая пытается спровоцировать китайско-европейскую торговую войну. И вопрос в том, как Китай на это ответит?

    Конечно, Пекин жестко прошелся по Бербок. «Высказывания немецкой стороны являются абсолютным абсурдом, они серьезно вредят политическому престижу Китая, это откровенная политическая провокация», – заявила представитель китайского МИД Мао Нин.

    У Китая есть возможности экономически наказать ту же Германию. «Китай может ответить. Например, ухудшить условия работы немецкого бизнеса на своей территории. Или тормознуть загрузку своих товаров в Германию. Может перекупать у немцев зафрахтованные ими объемы нефти и газа. Само собой – работать по подрыву влияния Германии и ЕС в Азии, Африке и Латинской Америке», – полагает Вадим Трухачев.

    Однако куда более серьезное наказание уже произошло – китайцы (как и Россия) попросту перестали воспринимать Европу как некоего субъекта мировой политики.

    «У китайцев было много планов на Европу. Но COVID, конфликт на Украине и европейская рецессия понижают ценность Европы в целом и Германии в частности для КНР. Да, интересы остались – но теперь уже сложно говорить о масштабных и далекоидущих планах», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    У ЕС еще есть шансы исправить свой имидж – там есть силы, заинтересованные в сотрудничестве с КНР. «Европа неоднородна, там идет внутренняя борьба между разными общеевропейскими партиями, между отдельными странами. В отличие от России, по которой расхождения минимальны, по Китаю они более существенны», – уверен Вадим Трухачев.

    Казалось бы, эти силы есть и в Германии – тамошним избирателям вряд ли понравятся последствия заявления Бербок. Однако на сегодняшний день опросы общественного мнения показывают, что рейтинги двух коалиционных партий (СДПГ и «Свободных демократов») падают, а у «Зеленых» они растут. И, наверное, не потому, что немцы склонны к суициду – просто на фоне общей «тряпочности» немецких политиков яркая и агрессивная Бербок вызывает симпатию. К стилю своего поведения – вне зависимости от его последствий.

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