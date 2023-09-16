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    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия пока не подводит

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

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    Без тормозов: Бербок наехала на Китай

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами

    Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение за всего полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности

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    Украине придется плясать по-русски

    Владимир Путин метафорично прокомментировал слова Энтони Блинкена о том, что для «танго всегда нужны двое» в контексте переговоров по Украине. С точки зрения Москвы, американцы не умеют танцевать в паре, украинцам стоило бы вспомнить о гопаке, но в результате все закончится «Барыней» или «Казачком». Какие политические намеки скрываются за этими танцами? Подробности

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    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

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    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

    Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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