Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение за всего полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности Перейти в раздел

Украине придется плясать по-русски Владимир Путин метафорично прокомментировал слова Энтони Блинкена о том, что для «танго всегда нужны двое» в контексте переговоров по Украине. С точки зрения Москвы, американцы не умеют танцевать в паре, украинцам стоило бы вспомнить о гопаке, но в результате все закончится «Барыней» или «Казачком». Какие политические намеки скрываются за этими танцами? Подробности Перейти в раздел

Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности Перейти в раздел

Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел