Погода заставляет ВСУ суетиться

Эксперты указали на зависимость украинского контрнаступления от погоды

Tекст: Олег Исайченко

В понедельник Минобороны Украины отчиталось о якобы продвижении в районе Клещеевки. Эта деревня расположена под Артемовском, на юго-западе от города. Всплески активности ВСУ на этом направлении фиксируются еще с мая и, по замыслу противника, призваны создать условия для новой битвы за Артемовск.

При этом на Западе неоднократно подвергали критике атакующие действия ВСУ на данном участке фронта. Примечательно, что критика шла не только по линии мейнстримных СМИ, но и звучала со стороны официальных лиц. В США считают, что Украине не следует распылять войска по всей линии фронта, а надо сосредоточить максимум усилий на юге и атаковать позиции ВС России по направлению на Токмак (Запорожская область).

Однако украинские генералы, получив в данном вопросе публичную поддержку Владимира Зеленского, были непреклонны. И текущая активизация ВСУ в районе Клещеевки стала очередным подтверждением не только их строптивости, но и тех разногласий, которые существуют между официальным Киевом и Западом в части тактики контрнаступления на ближайшее время.

Напомним, в администрации Джо Байдена считают, что контрнаступление ВСУ продержится еще шесть-семь недель. Грубо говоря – до начала ноября, когда начнется распутица. К тому времени противнику необходимо показать значимые достижения на фронте, объяснив Западу целесообразность дальнейшего финансирования украинской армии.

При этом главная цель «контрнаступа» – выход к Азовскому морю и перерезание сухопутного коридора в Крым – по-прежнему выглядит фантастикой. И более того, ВСУ все еще далеки от того, чтобы подобраться к Токмаку – важнейшему логистическому центру, который надежно прикрыт несколькими линиями обороны ВС России.

Но результат-то показать надо, поэтому неделю назад генералы ВСУ решили активизировать наступательные действия около Артемовска. И у этих действий, как пишет украинское издание «Страна», может быть не военная, а политическая и информационно-психологическая логика: «Перспективы выхода к Токмаку выглядят довольно туманными. Но заканчивать год без крупного успеха – большой риск для военно-политического руководства Украины».

В таких условиях украинское командование могло прийти к выводу, что шансы взять Токмак невелики, поэтому можно попробовать захватить Артемовск. При этом информационное и символическое значение в случае успеха будет даже сильнее и «поможет укрепить в украинском обществе веру в победу и пресечь рост «зрадных» настроений».

Таким образом, командование противника оказалось на развилке. С одной стороны, погода ставит перед ВСУ жесткий дедлайн, потому что в условиях распутицы атакующие маневры по минным полям станут еще более затруднительными, чем сейчас. Особенно это касается применения тяжелой бронетехники западного образца.

С другой стороны, ВСУ и офису Зеленского до ноября надо показать успех на фронте, но уже из-за внутриполитического тайминга в США, связанного с президентскими выборами. И в такой ситуации, как считают эксперты, ВСУ продолжат попытки «нащупать» слабые места в российской обороне, создавая разные точки напряжения то в Донбассе, то в Приазовье.

«В целом офис Зеленского анонсировал наступление сразу на нескольких направлениях. И у них нигде ничего не получилось. Из самых ярких примеров – село Работино, которое долгое время переходило из рук в руки. В стороне Артемовска тоже нет заметных результатов», – сказал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

«Примечательно, что Клещеевка находится в неудобной стратегической позиции. Даже если противник туда зайдет, он будет выбит нашими военными. Российская армия уже хорошо приспособилась к так называемым мясным штурмам ВСУ и оперативно на них реагирует»,

– добавил собеседник. «Тем не менее противнику нужны хотя бы небольшие достижения, чтобы неким образом продать их как западной аудитории, так и внутренней. И формирование иллюзии успеха, связанного с такими больными для ВСУ точками, как Артемовск, играют лучше всего. Все это подается как попытка взять реванш», – уточнил он.

При этом для повышения надежности российской обороны возле Артемовска собеседник предлагает создавать новые огневые точки, минировать территории и выставлять «зубы дракона» до наступления распутицы. «А вот выстроить систему фортификаций по типу имеющейся у нас на юге сейчас не получится. Выкапывать рвы и траншеи на этом участке фронте будет крайне небезопасно и проблематично», – указал депутат.

«Ситуацию для ВСУ осложняют и грядущие выборы в Америке. Демпартии США и Джо Байдену нужна победа, некая история успеха. В противном случае им придется оправдываться перед своим электоратом и отчитываться о том, куда были потрачены деньги. Сложно сказать, сколько лет Штаты готовы тянуть лямку. Возможно, они будут делать ставку на очередной виток конфликта в 2024 году или дальше. В Афганистане, как мы помним, эта история длилась почти 20 лет», – заметил Бердичевский.

«Сейчас перед ВСУ стоит задача взять какой-то значимый населенный пункт и сделать это быстро.

Артемовск и его окрестности являются одним из таких объектов, который в свое время наделал много шума. Напомню, западная пресса пестрила заголовками о «бахмутской мясорубке», – рассуждает военный эксперт Алексей Леонков.

«Также стоит вспомнить слова офиса Зеленского о том, что, если падет Артемовск, падет и вся Украина. В итоге мы видим серию неудач ВСУ, огромные затраты Запада, но ни к какому успеху это не привело. А иллюзию успеха создавать надо, это влияет и на настроения аудитории внутри страны, и на готовность Запада финансировать Украину», – напоминает Леонков.

«Если результаты на поле боя спустя месяц-два будут такими же, как и сейчас, то США начнут постепенно дистанцироваться от украинского кризиса, передавая эту проблему европейцам и британцам. Возможно, поддержка Вашингтона сократится до уровня чисто финансовых вопросов, а ярмо ответственности за ход боевых действий будет нести Европа», – заключил Леонков.