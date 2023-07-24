Финляндия ставит под угрозу ключевой договор с Россией

В финском руководстве открыта дискуссия о пересмотре статуса Аландских островов

Одно из краеугольных соглашений между Россией и Финляндией, заключенное еще во времена СССР, может быть поставлено под сомнение. В Хельсинки начата процедура «юридического исследования», по итогам которого Финляндия может принять решение о судьбе российского консульства на Аландских островах. Что это за территория и почему она принципиально важна для безопасности в Балтийском море?

Как известно, Финляндия практически полностью обрушила свой экономический взаимообмен с Россией и запретила въезд россиянам – в том числе тем, кто владеет недвижимостью на финской территории. Также все последнее время Россия и Финляндия стремительно сокращают взаимное дипломатическое присутствие.



Первый ход сделали финны, объявив в апреле 2022 года о высылке двух российских дипломатов, а дальше ситуация стала развиваться по цепочке – пока дело не дошло до закрытия консульств и их филиалов. В ответ на очередную высылку россиян и блокирование счетов российского посольства РФ в начале июля сообщила о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Финны тут же предупредили, что предпримут ответные меры, и взяли паузу почти в две недели, обдумывая, каким именно станет их ответ.

И вот 19 июля появилось известие о том, что Финляндия с 1 октября этого года закрывает генконсульство РФ в городе Турку. Финский президент Саули Ниинисте и министерский комитет по вопросам внешней политики постановили, что «сообщение России от 6 июля о закрытии с 1.10.2023 генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге является асимметричным ответом на ранее объявленную Финляндией высылку девяти российских дипломатов». И теперь, как было заявлено, «закрытие российского генконсульства в Турку является ответной мерой на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге».

Президент Саули Ниинисте и министерский комитет по вопросам внешней политики на том же заседании, в ходе которого они постановили закрыть генконсульство РФ в Турку, обсудили и тему консульства на Аландских островах. Они заслушали доклад о «ходе более широкого юридического исследования об особом статусе Аландских островов», которое проводит в данный момент министерство иностранных дел Финляндии. Объявлено, что МИД внимательно «изучает» вопрос о статусе российского консульства в Мариехамне. И это – куда более серьезно, чем просто вопрос о присутствии дипломатических представительств.

Как бельмо на глазу



Вопрос о закрытии российского консульства на Аландских островах активно дискутируется в Финляндии на протяжении последних месяцев. И не только дискутируется – здание консульства уже дважды подвергалось нападениям.



Начат сбор подписей под петицией о закрытии консульства – на данный момент ее подписали 37 тысяч человек. Редакция видеоблога MTV Uutiset опросила жителей Аландов на тему судьбы консульства. Мнения разделились: одни высказались за закрытие, вторые считают, что трогать российское диппредставительство не надо.

Глава местного муниципалитета Вероника Тернрос подчеркивает, что жители островов не могут тут решать самостоятельно. «Этот вопрос могут решить только финское правительство и парламент, потому что речь идет о договоре Финляндии и СССР от 1940 года», – напомнила чиновница. Тернрос считает, что «решения нужно принимать спокойно, потому что ситуация деликатная».

А потом – консульство на Аландах!



Действительно, консульство РФ в Мариехамне, что называется, непростое. В соответствии с Парижским мирным договором, завершившим в 1856 году Крымскую войну, Аландские острова, принадлежавшие в ту пору Российской империи, были объявлены демилитаризованной зоной. Потом этот их статус был подтвержден в 1921 и 1948 годах – по итогам, соответственно, обеих мировых войн.



СССР завел свое консульство здесь в 1940 году – дабы осуществлять контроль над тем, насколько честно и добросовестно финны соблюдают взятые на себя обязательства. Но в прошлом году депутат финского парламента Пяйви Рясянен потребовала закрыть консульство РФ на Аландских островах. По ее мнению, контроль над соблюдением договора о демилитаризации архипелага следует вместо России передать самой Финляндии или на худой конец Швеции.

На эту тему

Минувшей весной президент Финляндии Саули Ниинисте высказался против закрытия российского консульства. Но сделал это в довольно оскорбительном духе – намекнув, что якобы сотрудники консульства могли заниматься отнюдь не дипломатическими делами. «Конечно, если вы действуете под дипломатическим статусом, ваша деятельность должна соответствовать правилам дипломатии. И мы обязательно за этим проследим. Между тем возникает вопрос: а не является ли сегодня слежка со спутников во много раз более эффективной, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль данного консульства сегодня может оказаться и не настолько велика, как это могло быть в прошлом. Конечно, если будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, то Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатии», – сказал президент.

Дипломат Ханну Химанен, работавший в 2012–2016 годах послом Финляндии в России, считает, что надо отказаться от «унизительного договора 1940 года», когда Хельсинки разрешило тогда еще Советскому Союзу открыть консульство на Аландских островах, которое будет следить за поддержанием международного статуса этого архипелага как демилитаризированной зоны. «Сейчас правильный момент для того, чтобы закрыть консульство РФ в Мариехамне. На мой взгляд, Россия прямо-таки на блюдечке преподнесла эту возможность, и ее стоит рассмотреть, – говорит Химанен. – Консульство в Мариехамне – односторонняя выгода, с которой Финляндию вынудили согласиться в 1940-м. Если мы хотим исправить эту аномалию, сейчас для этого есть отличная возможность. Финляндия может спокойно сказать, что условия договора 1940 года перестали существовать, а у консульства РФ больше нет легитимной функции в Мариехамне».

Однако другой экс-посол Финляндии в России Рене Нюберг полагает, что консульство на Аландских островах стоит пока сохранить. «Если сейчас мы расторгнем договор, это будет демонстративным политическим шагом. Не думаю, что президент и правительство готовы к нему», – говорит Нюберг. Впрочем, он тоже называет договор 1940 года «бременем – уступкой, сделанной в угоду Молотову». По мнению Нюберга, этот договор «вероятно, однажды придется расторгнуть», но время для этого еще не пришло. «Я придерживаюсь очень традиционных взглядов: не надо делать ничего, от чего нет пользы», – заключает Рене Нюберг.

По словам нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо, российское консульство в Мариехамне – пережиток прошлого. «Оснований для работы консульства нет – или, по крайней мере, для его нынешних задач. Лучший момент для закрытия консульства, чем сейчас, вряд ли когда-нибудь еще настанет», – настаивает Халла-ахо.

В свою очередь депутат парламента Киммо Кильюнен (Социал-демократическая партия) считает, что Финляндия не должна разрывать договор, предусматривающий работу консульства на Аландских островах.

Статус архипелага



Сам нынешний премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пока отказывается комментировать вопрос о демилитаризации Аландских островов, но представители возглавляемой им Национальной коалиционной партии уже высказывают сомнения в целесообразности сохранения статус-кво. В частности, бывший глава финской разведки генерал-майор Пекка Товери, который в апреле был избран депутатом парламента, заявил, что нынешнему статусу островов необходимо положить конец. «Это облегчит нам реагирование в случае необходимости и повысит безопасность жителей Аландских островов и всех нас, если ситуация ухудшится», – сказал Товери.



Западные аналитики проблему Аландских островов обсуждают вполне всерьез. В частности, в издании Politico появился материал о том, что этот архипелаг занимает важное стратегическое положение в Балтийском море, столетиями привлекавшее внимание окружающих держав.

Politico пишет, что соседняя Швеция уже держит на своем острове Готланд в центре Балтийского моря новый армейский полк, а также танковое подразделение. «Между тем на Аландских островах – финском архипелаге, включающем около семи тысяч островов – нет ни солдат, ни военных объектов. Кроме того, вооруженные силы не могут ни патрулировать эти территории, ни проводить там военные учения. Балтийское море является ключевой водной артерией для стран НАТО, включая Эстонию, Латвию и Литву, а также для России, чей город Санкт-Петербург и крупная военно-морская база в Калининграде находятся на побережье этого моря. Как и в случае с Готландом, контроль над Аландскими островами, как считается, имеет ключевое значение для установления военного господства в водах Балтийского моря», – объясняет Politico.

Издание приводит данные сделанного в прошлом году опроса, согласно которому 58% финнов хотят, чтобы на Аландских островах присутствовали военнослужащие их государства. Лишь 16% опрошенных прямо выступили против этой идеи, а 28% затруднились с определенным ответом.

Недавно житель Аландских островов Йонас Бак создал добровольческую ассоциацию резервистов из числа местных обитателей. «Думаю, вооруженным силам нужно, по крайней мере, дать возможность тренироваться здесь. Неправильно лишать людей, которым, возможно, придется защищать острова в случае начала войны, возможности подготовиться к этому», – подчеркнул Бак. Так что не исключено, что скоро дипломатическая миссия России на Аландах подойдет к завершению.